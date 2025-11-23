風災滿目瘡痍助清掃 嘉義大學致贈感謝狀

國立嘉義大學，慶祝106周年校慶，今年特別邀請慈濟志工參加，因為4個月前，丹娜絲颱風，重創台南嘉義，其中嘉義大學新民校區，占地11公頃，許多樹木倒塌斷裂，一片狼藉，慈濟志工接獲消息，義不容辭，動員幫忙清理，校方感念在心，特地致贈感謝狀.

今年七月，嘉義大學，經歷丹娜絲颱風，校園內，有些樹木被連根拔起，有的枝幹被斷，當時，一輛又一輛的遊覽車，載著熱血志工前來，幫助學校度過難關.

「來 右邊 好厲害。」

嘉義大學總務處事務組組員 黃榮華：「讓我最感動的地方就是，他們動員在做的時候， 休息時間了，我們總務長說， 大家可以休息一下了，不要太辛苦， 但是他們沒有(停下)，他們還是繼續做，真的很佩服他們。」

嘉義大學歡度106周年校慶，今年主題為「綠意永續 共譜新章」，象徵風災過後，以復原為契機，推動綠色校園，校慶當天，校方邀請慈濟志工代表與會，並頒贈感謝狀.

慈濟志工 王壽榮：「來協助這樣的災後，救災的工作， 是我們慈濟人的本分事，我們沒有想到說，校方會給我們頒獎，覺得也是被鼓勵。」

慈濟志工 吳漢文：「讓大家可以看到，台灣良善的力量，跟慈濟用柔軟的心， 陪伴大家的這份心意。」

志工不分年紀，不分地區，紛紛伸出援手，以最有效率的行動力，溫暖師生的心.

