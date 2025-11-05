風災重創兩群島國 地球升溫1.5℃以內？失敗！

圖／達志影像路透社

11月4日颱風海鷗重創菲律賓宿霧，10月28日颶風梅麗莎也在牙買加造成嚴重損害，兩地保守估計超過2百人死傷、近百萬人人無家可歸。暴雨洪災一再發生，其實是地球暖化失控的明證：聯合國環境規劃署證實，將全球升溫限制在攝氏1.5度的巴黎協定目標，已經破功。氣候變遷還侵蝕人類的食糧：日本北海道釀酒葡萄因高溫多雨產生病變，亞馬遜的巴西獨家超級農產品「巴西莓果」，也開始歉收。全球氣候峰會前夕，歐盟各國積極討論碳排限制，但美國總統川普堅持化石燃料優先政策，不派官方代表，繼續鐵了心不減碳。

廣告 廣告

家當都毀了，只剩愛犬在黑夜裡相伴，背後是被河水沖得亂漂堆高的汽車。2025年11月4日凌晨，颱風海鷗(Kalmaegi)登陸菲律賓中部宿霧(Cebu)省，最大陣風時速一度高達205公里。到11月5日為止，至少58人罹難，包括搜救軍機墜毀，6名軍人罹難。

宿霧民眾 帕塔霍：「我們當時真的很焦慮，因為雨下得越久，水就漲越高，甚至淹到了二樓的一半。」

18歲的帕塔霍最後與家人逃到屋頂，才保住小命。在海鷗颱風登陸前一天，宿霧週邊的降雨量就高達183毫米，高過月平均雨量，水位上升得非常快。宿霧省曼達維市(Mandaue)主要幹道變成泥水洩洪區。

宿霧民眾 小阿德藍：「大概凌晨5點左右，洪水開始上漲，我們在狂風暴雨中醒來，往窗外看，就看到水漲了，大約3.7公尺高。」

9月份菲律賓北部才經歷颱風重創，現在中部也滿目瘡痍。路透社報導：這是2025年襲擊菲律賓的第20個颱風。宿霧省塔里薩伊市(Talisay City)河岸住宅區整個被泥流削頂，宿霧當地媒體統計的罹難人數，高達92人。宿霧每日新聞(CDN)報導：2016年以來菲律賓政府投入約260億披索，相當4.4億美元的防洪治水經費，大部分是前總統杜特蒂(Rodrigo Roa Duterte)任內花的，如今成效只能說讓人傻眼。

電線桿歪歪倒倒，電線纏繞成一大圈，宿霧省內多個城市依然停水斷電，道路不通。海鷗颱風繼續往越南前進，而隔著一個太平洋的島國牙買加(Jamaica)，風災後一周還走不出窘境。

CNN主播：「世界糧食計劃署表示，目前約有500萬人需要援助。」

10月28日五級颶風梅麗莎(Hurricane Melissa)登陸牙買加西南部，帶來破紀錄的時速295公里強風，53萬戶斷電，路透社報導：罹難人數至少50人以上，持續增加中，還有多人仍然失蹤。這是牙買加土地首次遭遇這麼強烈的颶風直接登陸，財損保守估計，是該國去年GDP的28%。

牙買加民眾：「我們來(河邊)拿點水，這是我們唯一能得到淡水的方法。」

到了晚上，城鎮一片漆黑，只有手機的手電筒和僅剩的一點髒水，陪伴災民過夜。

近年來在全球各地都能看到，颱風與颶風變得更強且攜帶更多水氣，降雨致災機率大增。聯合國環境規劃署(the United Nations' Environment Programme)11月4日表示，2015年巴黎協定的重要目標：將全球增溫幅度限制在攝氏1.5度內，顯已失敗。

聯合國環境規劃署哥本哈根氣候中心首席顧問 奧爾霍芙：「我們會看到的，不只是地球升溫超過攝氏1.5度，還是永久升溫幅度突破攝氏1.5度。」

而禍首之一就是川普無視氣候變遷的政策方向。美國退出巴黎協定後，全球碳排會增加至少10億噸，加上各種化石燃料為重的新政策，光是美國排碳量就抵銷掉歐盟全體一年內努力減的碳。

日本北海道余市町(YOICHI, HOKKAIDO PREFECTURE)，過去十年是新興起的釀酒葡萄黑皮諾(Pinot Noir)產區，但近幾年氣溫越來越熱，夏季更長、雨水更多，嚴重威脅此地的釀酒葡萄產業。

日本釀酒葡萄園主 廣津雄一：「如果在收穫前遇到暴雨的話，葡萄會裂果，更容易感染病害。」

而氣候暖化還導致亞馬遜雨林地區，雨季與乾季的氣溫和濕度差異更大，加上海水倒灌使土壤鹽分上升，巴西的國寶級作物之一巴西莓果(Açaí berry，學名 Euterpe oleracea)，也面臨果串變小、油脂成分下降、收穫不穩的現象。這個在全球健康食品市場熱賣的超級食物(superfood)，出口外銷幾乎養活巴西亞馬遜河口的帕拉州(PARA, BRAZIL)30多萬人。

巴西總統 魯拉：「我們必須讓世界了解亞馬遜河流域，讓人們親自踏足帕拉州。」

巴西總統魯拉(LUIZ INACIO LULA DA SILVA)11月3日特別造訪帕拉州的亞馬遜社區，魯拉特別強調巴西亞馬遜河流域的生物多樣性，與原住民社區，是雨林的無價之寶，希望在11月中的聯合國氣候高峰會(COP30)開議之前，展示地主國的豐饒與值得投資。但令人擔憂的是，儘管歐盟各國可能再次討論碳排限制的新目標，美國總統川普卻不會派任何官方代表參加，鐵了心繼續扮演排碳大國的角色。

更多 TVBS 報導

海鷗颱風重創菲律賓釀90死 重災區宿霧進入「災難狀態」

颶風美莉莎釀近50死！加勒比海區通訊中斷損失難估 進逼百慕達

今天秋天.明天冬天 極端氣候大亂日本餐桌

暖化惹禍！水母異常爆量 法國核電廠停擺

