風田中文太爛成關鍵！黃偉晉看筆跡秒認「兇手」 揭曉《明星製作公司》最雷員工

《明星製作公司》風田在遊戲中表現亮眼，不僅屢屢過關，還能同時製造效果。TVBS提供

實境節目《明星製作公司》第四集向經典綜藝致敬，曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田挑戰「明星製作公司之綜藝玩很小」主題，邀請馬力歐與無尊坐鎮關主。六位藝人不僅要發想遊戲規則，還得親自下場彩排試玩，在體力與心理壓力雙重夾擊下，眾人真性情全現形。除了經典遊戲關卡考驗默契，節目組更安排了殘酷的內部匿名投票，原本想讓大家抒發真心話，沒想到風田卻因為中文程度意外露餡，引發全場大笑。

《明星製作公司》曾莞婷頻頻卡關，連楊銘威都笑說想打她。TVBS提供

曾莞婷正式比賽意外卡關讓楊銘威崩潰想打人

在挑戰經典的「100秒不NG」關卡時，平時表現優異的曾莞婷竟在正式上場時遭遇亂流。她自嘲之前丟鞋子那關每次都是秒進，沒想到今天卻抓不到感覺。這場失誤讓同隊的楊銘威必須穿著「天堂路拖鞋」反覆進行跳繩任務，體力幾乎被榨乾。楊銘威在休息時忍不住崩潰笑說：「當下真的差點有想打莞婷姐的衝動。」雖然過程艱辛，但風田的表現卻讓眾人驚艷，他不僅在多個關卡屢屢過關，還能同時兼顧節目效果，獲Lulu大讚「風田真的很會玩」，成為公認的遊戲王。

廣告 廣告

《明星製作公司》Lulu高票當選優良員工。TVBS提供

匿名投票筆跡露餡黃偉晉秒抓包風田

除了動態競賽，節目組更設計了「優良員工」與「有待加強員工」的匿名票選環節。Lulu憑藉著極強的統籌與執行能力，獲得曾莞婷、陳漢典與楊銘威的一致認證，高票當選優良員工。曾莞婷稱讚Lulu是團隊中最認真、想法最清楚的人。然而在票選「有待加強員工」時，現場氣氛變得緊張又搞笑。黃偉晉盯著投票紙上的筆跡，突然指著其中一張大喊：「我知道是誰寫我名字，因為不會寫『晉』的人，應該只有日本人！」此話一出，所有人的目光立刻轉向風田，讓風田無從抵賴，瞬間破案。

《明星製作公司》風田匿名投票「有待加強員工」因為寫錯「晉」字，被偉晉抓包 。TVBS提供

翻玩經典綜藝元素展現團隊真實默契

本集透過致敬經典綜藝元素，成功喚起觀眾對於台灣綜藝黃金年代的記憶，同時也透過實境秀的鏡頭，揭露了明星們私下互動的最真實面貌。從遊戲中的崩潰、互虧到選票上的筆跡抓包，展現出《明星製作公司》班底們逐漸累積的革命情感。節目最後強調，雖然內部票選結果有褒有貶，但這正是團隊磨合的必經過程，也讓觀眾看見藝人們在光鮮亮麗的背後，為了節目效果不惜「相愛相殺」的真實反應。

《明星製作公司》這一集所有人的體力、默契與情緒都被拉到極限。TVBS提供



回到原文

更多鏡報報導

謝謝李雅英暖捐29萬！兒福聯盟公開財報澄清：2024 年收支比達 146%

林義雄血案改編爭議！楊小黎千字文致歉 證實未獲授權「被騙了」：若知道我會拒演

K-pop首位葛萊美得主爆喜訊！《獵魔女團》女聲EJAE年底完婚 老公是合作9年的他

吳宗憲憶袁惟仁最後作品竟是「周杰倫神曲」！ 曝秘密群組「每一年都匯款」