風田招認沒浪漫求婚 丟直球問了這句話！日本妻竟甘願辭工作來台相陪

鍾瑶（左）與風田在戲中演出跨國CP。彼此影業提供

鍾瑶與風田在《何百芮的地獄戀曲》中展開同居生活，見到彼此真實面，鍾瑶分享，劇中有一段便祕的戲特別有趣，「因為鏡頭貼得非常的緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎，還放屁，覺得那段戲很好笑。」

風田大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，也分享兩人在拍戲空檔時常聊天，聊起彼此的愛情故事與感情觀，讓他發現鍾瑶的個性和角色「Vivian」相當相似，都是俏皮又活潑的類型。

鍾瑶（左）與風田宣傳《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供

談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。他分享自己與圈外妻子的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚？所以不算真正的求婚。」但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」

孫可芳（左）與詹懷雲上演姐弟戀。彼此影業提供

廣告 廣告

另外，劇中談起姐弟戀的克拉拉（孫可芳飾）與何萬生（詹懷雲飾），也冒著可能被好友們發現的風險，私下偷偷來，沒想到旁人竟開始對兩人起疑心。孫可芳提到姊弟戀，表示丈夫劉冠廷也比自己年紀小一歲，所以自己完全不在意女大男小，「但我還是比較喜歡有一點社會經歷的男生，所以有些男生實際年齡很大，但還是感覺沒經歷過什麼人生大事。」但強調一定要個性合得來。

詹懷雲則說自己個性一直很被動，笑說：「可能因為會害怕受傷吧，但有時候也覺得自己該主動點，因為想要爭取的不管是人、事、物，總是得付出點努力才能獲得。」



回到原文

更多鏡報報導

專訪／郭書瑤出道18年負評滿天飛！遭「炎上」吐真實心聲：世界上的惡不會消失

高凌風兒寶弟「結婚」了！超甜婚禮畫面曝光 「另一半」興奮喊：非常幸福開心

李玉璽才剛新婚就見「舊愛」 娶二婚許允樂坦言更謹慎！認清「不能忽視的底線」

全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿