風田新婚藏祕密！ 自招「瞞著老婆」私房錢用在這

《何百芮的地獄戀曲》本周迎來完美最終章，何百芮（郭書瑤 飾）一邊與羅人傑（姚淳耀 飾）經營戀情，另一邊還得操心好友克拉拉（孫可芳 飾）、Vivian（鍾瑶 飾）及前姊夫梁恕誠（阿 Ken 飾）的感情難題——Vivian 躲到橋下成了流浪漢，梁恕誠因失戀情緒崩潰，而何百芮更因失言調侃「台灣香腸不如德國香腸」意外炎上。

鍾瑶（左）躲橋下當流浪漢 （右，郭書瑤） (圖／彼此影業 提供)

第二季迎向大結局，郭書瑤感謝所有幕後團隊與製作人，讓她與鍾瑶、孫可芳、Ken 哥在戲裡戲外都成為超級好友，更笑稱當初製作人在失戀時，是因為有宅女小紅的陪伴，才促成這樣一部陪伴觀眾走過失戀的喜劇。郭書瑤也大方回憶過往曾面對失戀與事業低谷，「希望透過這部戲能陪伴大家，用幽默的方式走過人生不愉快的時期」。

鍾瑶一改過往精明幹練的女神形象，在《何百芮的地獄戀曲》中瘋狂搞笑，化身外表時尚亮麗、實則頻頻便秘的骯髒魚干女 Vivian。劇中她被條件近乎完美的男友山崎翔太（風田 飾）求婚，卻因壓力過大躲到橋下成了流浪漢。鍾瑶提到這段戲也直呼好玩，不僅認為劇組美術十分厲害，也打造出一個非常舒適又有趣的拍攝環境，「演那段戲的時候，真的很像身歷其境」。

《何百芮的地獄戀曲》郭書瑤（左）合體姚淳耀（右）是否能修成正果 (圖／彼此影業 提供)

風田去年才剛完婚，劇末對 Vivian 無微不至地照顧，甚至精心籌備婚禮，卻讓 Vivian 因自認條件不夠好而選擇逃避。被問到是否會在另一半面前隱藏自己，風田也大方坦言購物慾望旺盛，更偷偷爆料：「我愛亂花錢買衣服，現在有老婆怕被唸買太多，所以有時候會偷偷買，沒有跟老婆報告。」

風田（左）與鍾瑶（右）呼籲大家千萬別錯過精彩完結篇 （圖／彼此影業 提供）

直到第 9 集才正式加入的演技派美女李杏，在劇中飾演充滿控制欲的女強人，戲外的她有一段難忘的追求故事，曾有一位非常要好的朋友長時間戀慕著自己，她也曾努力想讓自己喜歡上對方，卻始終失敗，如今對方已經成為天使：「回過頭來看，會覺得我們曾經擁有的這種感情非常難得，想到他已經不在了，當然會很難過，但回想起這段感情，仍會慶幸自己生命中曾經出現過這樣一個人。」

李杏《何百芮的地獄戀曲》狠斷阿Ken (圖／彼此影業 提供)

《何百芮的地獄戀曲》由文策院、彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，影集已於 2026 年 1 月 4 日正式上架，本週末正式迎來大結局，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導