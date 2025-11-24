風田日本妻來台定居！新婚3個月自爆「分享老婆美照」秒遭Lulu打臉

風田新婚3個月。鄒保祥攝

今（24日）陳漢典、Lulu夫妻檔和曾莞婷、楊銘威、黃偉晉、風田出席節目《明星製作公司》宣傳記者會，其中風田8月底宣布結婚，目前還是新婚狀態，他透露日本老婆已經搬來台灣同住，其他主持人被問到是否有見過風田老婆，異口同聲說沒有，風田卻說有給大家看過照片，立刻遭到打臉，狀況外的模樣讓全場笑翻。

《明星製作公司》舉辦記者會。鄒保祥攝

被拱帶嬌妻出席婚禮 風田伸手求約被Lulu拒絕

風田8月29日情人節宣布結婚，更透露老婆是「姐姐」，比自己年長，且氣質甜美，和女神長澤雅美有幾分神似，到時候辦婚禮只會邀比較親近的親朋好友，今天被問到是否會和老婆參加陳漢典、Lulu的婚禮，他也回應：「還是要看時間啊！」楊銘威出餿主意，表示陳漢典、Lulu的婚禮可以做成節目，風田帶老婆出席會很有看點，風田也立刻答應，伸手要和Lulu握手約定，卻遭到無情拒絕。

風田錄影完就「人間蒸發」 常出包狂道歉

Lulu求好心切，由於很晚睡，常常半夜還在想節目企劃內容，會條列式記下來，再用無聲訊息傳給其他夥伴，十分貼心，她表示曾莞婷因為很早睡，通常都是早上6、7點看到訊息就會馬上回，曾莞婷則爆料，風田都不回群組訊息，只要錄影完就會人間蒸發，Lulu補槍最常出包的就是風田，但因為每次風田犯錯都會立刻「土下座」，十分擅長道歉，甚至還會理直氣壯喊：「我是日本人欸！」讓大家都拿他沒轍。

風田身為日本人很會道歉，還現場示範。鄒保祥攝

黃偉晉提到，節目每集都會有不同分工，但Lulu控制欲太強，永遠都會變成製作人或導演來主導，風田也回憶錄影過程：「有一次我跟Lulu的意見不同，又說不過她，害我直接走心難過到哭。」Lulu表示：「因為我們六個人要做的工作很多，常常需要一人分飾多角，大家都很狼狽，我只有『令人鼻酸』四個字能形容我們，這裡是唯一可以看得到影后曾莞婷落入人間的地方了。」



