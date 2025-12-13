風田日本嬌妻首曝光！親密合照放閃 神秘美妻驚豔粉絲「像長澤雅美」

風田首度公開與日本籍妻子的同框合照，甜蜜互動引發關注。（圖／翻攝自IG，spexialwin）

現年33歲的日本男星風田，於今年8月29日透過社群宣布結婚，對象為相識超過10年的日本籍女友，消息一出令粉絲驚喜不已。事隔數月，他昨（12）日首度在Instagram公開與妻子同框合照，畫面溫馨甜蜜，也讓女方的真面目首度曝光，吸引眾多網友關注。

照片中，風田身穿有型穿搭，面對鏡頭自拍，而站在一旁的妻子則親密依偎，雖戴著帽子與墨鏡，但仍可看出亮麗外型，尤其修長雙腿格外吸睛，讓不少粉絲紛紛留言表示「太太是美女」、「郎才女貌」、「真的有點像長澤雅美」。

出身自男團SpeXial的風田，於個人YouTube頻道透露，妻子是性格幽默、溫柔體貼的圈外人。兩人交往多年，選擇低調登記結婚，並無舉辦婚禮。他也坦言，若未來補辦，形式也會以簡單家宴為主。談及婚後生活，風田表示：「我覺得很幸運能與她攜手走向未來。」

他同時呼籲外界尊重妻子的私人身份，強調若日後有機會一起出現在公開畫面，希望粉絲與觀眾給予善意與支持，「如果有人攻擊她，我一定會很生氣」，言語中盡顯對另一半的疼愛與保護。

風田感性表示，感謝粉絲一路以來的鼓勵與支持，也承諾將持續努力，在演藝工作中帶來更多好作品與正能量。

