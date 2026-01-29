風田沒求婚娶到「小長澤雅美」 曝妻辭職來台愛相隨

鍾瑶（左）登上風田YT 頻道特別企劃一起宣傳《何百芮的地獄戀曲》。彼此影業提供



風田去年七夕情人宣布結婚，還形容日籍太太外型像長澤雅美，而他在《何百芮的地獄戀曲》中與鍾瑶終於展開同居生活，他在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達，他分享結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚？所以不算真正的求婚」。但坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見」。

鍾瑶對於飾演的「Vivian」私下邋遢相當不習慣，更提到劇中有一段便祕的戲特別有趣，「因為鏡頭貼得非常的緊，我又要演很難拉出屎來，最後拉出了屎，還放屁，覺得那段戲很好笑」。連演2季的她直呼希望變成長壽劇，「有時候和劇中的角色一起活著，就像身邊真的有了這樣的生命存在，是陪伴是療癒，有時也會變成自己真實的一部分」。

廣告 廣告

而風田也大讚鍾瑶的喜感表演愈發成熟，透露2人在空檔常聊彼此的愛情故事與感情觀，他發現她的個性和 「Vivian 」相當相似，都是俏皮又活潑的類型。他也提到近日上架3人為宣傳節目一同完成的 YT 特別企劃，在士林逛街重溫影集中的浪漫氛圍，「那天明明是鍾瑶是來賓，輕鬆玩就好，但最後很像她當主持人在訪問我」。這支特別企劃也讓影集中的跨國CP再度合體逛街、互搭穿搭，被粉絲笑稱是現實版「地獄古著戀曲」，話題持續延燒。

更多太報報導

丁噹合體阿弟揪團歌喉戰 祭出10萬獎金

邰智源窩藏一整間馬克杯 「不像其他大哥可以收集名車」

霍諾德《赤手獨攀台北101》吸620萬觀看 登全球排行榜第3名