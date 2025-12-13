風田老婆正臉照曝光！曾讚「神似長澤雅美」網爆動：有夠美

〔記者林欣穎／台北報導〕33歲日籍男星風田在今年七夕情人節拋出結婚喜訊，日前他也首度公開與妻子合照，網友們紛紛大讚老婆超級美。

風田在社群中曬照放閃，並甜蜜寫下：「我的OOTD變兩個人」。可以看到他與老婆對著鏡中自拍，雖然都戴著墨鏡還是看得出女方相當有氣質，站在189公分的風田身旁形成最萌身高差。

風田之前就在YT影片中提到，女方比自己大一歲，從事時尚相關工作，「整個人的氛圍很像日本女演員長澤雅美，美麗和可愛並存。」兩人十多年前曾在朋友聚會認識，當時沒有深入交流，直到多年後偶然再遇，重新認識後發現價值觀合拍，決定以結婚為前提交往。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

《復仇者聯盟5》預告即將曝光！台灣大銀幕也有望看到

美股收盤》博通暴跌11％！台積電ADR下殺4.2％

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

