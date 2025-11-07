風田買帝王蟹孝親！靠一招價格減半 朵拉電眼配對熟男老闆

風田、朵拉、麻由前往北海道錄製節目。（圖／TVBS提供）





節目《食尚玩家》熱血48小時，本周主持人風田、朵拉和麻由飛往日本，體驗「夢想中的北海道之必玩TOP5」。一行人出發前雀躍不已，就連日本籍的風田和麻由也難掩興奮之情。風田在旅程中不忘媽媽的叮囑，特地採買昂貴帝王蟹寄送回老家孝親。朵拉則在「愛情配對二選一」和麻由的對決中，以電眼迷倒熟男老闆，難得贏下一回。

風田、朵拉和麻由此行從「大通公園」出發，以觀看藻岩山世界級百萬夜景結束。美食重頭戲不可少，3人到了札幌「成吉思汗」人氣烤羊肉店，大口吃下超厚鹽巴熟成的羊肉，又軟又嫩的滋味，讓3人齊聲發出「大滿足」讚美，風田吸吮著羊骨頭，忍不住大聲吆喝，忘情模樣遭麻由吐槽：「竟然吃出牛郎店的感覺！」

朵拉（右）和麻由面臨殘酷的「愛情配對二選一」。（圖／TVBS提供）

3位主持人出發前就七嘴八舌討論要大吃海鮮，製作單位滿足他們的願望，讓3人爽嗑「比臉大」帝王蟹，還將帝王蟹一半蒸煮、一半炙烤，吃出兩種風味。風田媽特地叮囑他採買帝王蟹，肩負媽媽交付的任務的風田，在店家介紹下，興奮對著鏡頭透露：「原來購買少一隻腳的帝王蟹，直接變成半價，超划算。」立刻買單將孝心蟹寄回老家。

這次北海道之行，帥哥老闆、店長頻頻現身，風田見機不可失玩起節目久違的橋段「愛情配對二選一」。朵拉一開始電力全開，在「成吉思汗」烤羊店綻放電眼和嬌俏笑容，電得熟男老闆羞紅了臉，成功牽手配對。麻由不甘示弱，在「御好燒」店，靠著熱舞擄獲酷哥店長的心，成功扳回一城，期間還數度找機會牽手，讓風田和朵拉在旁看好戲。



