風田閃婚內幕曝光！直接用一句話收服老婆 愛妻為他「放下一切」來台灣
記者趙浩雲／台北報導
2026 新年最夯爆笑喜劇《何百芮的地獄戀曲》由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，隨著劇情進入結尾高潮，也同步帶動第一季《何百芮的地獄毒白》在 MyVideo 站內的觀看量再度攀升，掀起一波「何百芮宇宙」追劇熱潮。劇中何百芮（郭書瑤 飾）與羅人傑（姚淳耀 飾）的戀情雖已開花結果，卻仍面臨不少生活考驗，就連全家人公認「最難搞」的大姊何十美（李杏 飾）也親自現身出題。
郭書瑤近期受訪被問到是否可能與好友交往，她雖說不排斥，但覺得機率不太高，「因為會變成男朋友的對象，通常都不會是朋友」。姚淳耀則強調自己也有浪漫的時刻，像自己與妻子原本都是租屋，但常常會遇到突發狀況，所以常常在找新家，「所以那時候就下定決心一定要幫太太買房子，最浪漫的事，應該是跟太太一起完成夢想買了一間屬於我們的房子」。
李杏在劇中被阿Ken飾演的前夫梁恕誠苦追要求復合，但她現實生活中認為只要對方是不錯的人，當然願意重新開始，「前提是這個人是一個值得再多花一點時間修補關係的人，當然如果是劈腿酗酒家暴賭博一堆壞習慣壞行為的爛人，拜託想都不要想復合」。她也透露自己在感情路上不算強勢，但卻是很清楚自己想要什麼，不輕易妥協，「我覺得人本來就應該要很清楚自己要什麼、不要什麼，但是我不會強迫別人做他們不想要做的事情。
談到感情，風田在劇中展現深情一面，私下卻自虧並不浪漫，也不太擅長表達。他分享自己與圈外女友的結婚過程相當日常，「我直接就問我們什麼時候結婚，所以不算真正的求婚」，但也坦言非常重視老婆，生活大小決定多半以對方為主，「因為老婆為了我辭掉工作來台灣陪我，所以一定要尊重她的意見。」《何百芮的地獄戀曲》每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於MyVideo 與 Netflix 進行 OTT 首播。
