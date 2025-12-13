風田首公開日本嬌妻長相！曾讚她氣質像長澤雅美

風田和日籍妻子首公開同框。（圖／IG@spexialwin）

33歲前偶像男團SpeXial的日籍成員風田，今年七夕情人節宣布和日本女性結婚，當時他沒公布太太的外貌，僅形容她的氣質很像日本女演員長澤雅美。昨（12日）風田首度在社群公開與老婆的合照，網友狂誇：「太太豪（好）美。」

風田樂於分享個人的OOTD（今日穿搭），昨他分享3張照片，各穿著三套不同的服裝；不同的是，入鏡的還有日本老婆，風田正式宣布：「我的OOTD變兩個人。」照片中，從事時尚相關的工作的妻子，穿搭十分有型，且正如同風田所說的，美麗和可愛並存，還有雙修長的美腿，比例絕佳，只是風田的身高足足189公分，妻子仍顯得小鳥依人。

風田的老婆外型亮眼，又會打扮。（圖／IG@spexialwin）

風田先前透露，老婆比自己大一歲，10幾年前就認識，當時跟一大群友人一起玩，沒有深入了解；直到10幾年後，兩人偶然相遇，重新認識彼此，發現價值觀合拍，便以結婚為前提交往，自然而然走向婚姻，蜜月旅行想去馬爾地夫，會拍時尚婚紗照。

風田讚美老婆的個性非常幽默又貼心，未來會移居台灣一起生活，希望大家能尊重她是圈外人，不要過度打探隱私。而風田先前出席活動時，透露和老婆的財務觀念需要磨合，現在正在尋找平衡點；所以目前夫妻倆各管各的錢，風田買股票不敢先報備，擔心萬一虧錢會被老婆念。

