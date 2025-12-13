風田首度公開「新婚妻正臉」！甜蜜穿搭放閃 網狂讚：太太好美

娛樂中心／蔡佩伶報導

風田與新婚妻甜蜜放閃。（圖／翻攝自風田IG）

日籍男星風田來台發展多年，在演藝事業方面早有一番成就，幽默風趣的個性也累積許多粉絲喜愛，繼8月份拋出結婚震撼彈後，近日，風田也首度公開妻子的廬山真面目，讓許多網友看了狂讚風田太太「有夠美」。

風田昨（12日）首度在社群中放閃，興奮表示「我的OOTD變兩個人」，而老婆長相誠如風田所說兼具「美麗與可愛」且相當有氣質，尤其跟擁有189公分高挑身材的風田站在一起，形成最萌身高差也引發熱議。

風田曾透露妻子從事時尚工作。（圖／翻攝自風田IG）

風田愛妻長相首度曝光之後，吸引不少網友朝聖，紛紛留言表示「風田太太真是美人」、「好時髦的夫妻」、「兩人天生一對」，事實上，風田曾透過YouTube頻道分享太太的身分背景，表示女方年紀大他一歲，從事與時尚相關的工作，未來也將會移居來台跟風田一起生活。

