風田、金針菇日韓對抗踢鐵板？雙方今晚開戰

金針菇（中）參與《明星製作公司》。（TVBS提供）

TVBS全新實境節目《明星製作公司》首播後話題持續發燒，明星們為了第一次的節目製作，6人分頭展開行動，楊銘威與風田場勘攀岩場而親自上陣體驗，Lulu黃路梓茵與黃偉晉直衝西門町搜刮日韓系潮流服飾上演大殺價戲碼，曾莞婷與陳漢典則在中山商圈奔，途中更不忘號召民眾訂閱頻道，各種慌亂又真實的工作節奏，許多網友表示，最喜歡節目「頻頻出狀況」的橋段，從場勘、溝通到準備過程狀況連連，卻意外呈現出最真實的工作日常，讓觀眾直呼「這才是真正的幕後實境秀」，成功拉近節目與觀眾之間的距離。

此外，也有不少觀眾特別點名風田與黃偉晉在節目中緊抱的片段，直呼「好愛這一幕」等等，兩人再度合體拍節目，也勾起不少SpeXial粉絲的青春回憶，留言區湧現「特使們集體出來報到」、「這組合真的好久不見」的留言刷滿版面。

韓國的金針菇（左）與日本的風田一較高下。（TVBS提供）

兩人首次轉戰綜藝幕後，黃偉晉坦言其實最怕抽到導演或製作人角色，「會擔心自己把事情搞砸」，但也表示如果真的遇到，仍會接招面對；風田則分享不同心情，笑說自己反而很期待做節目，「平常接觸綜藝比較多，這次可以自己想內容、訂規則，反而能玩一些平常沒機會玩的企劃」。本集將今晚網路版《明星開拍中》則於YouTube「明星製作公司 Stars, Take Action!」頻道更新。

