風睿能源與台智電簽署CPPA 單一利多無法遮掩產業黯淡的現實

風睿能源集團旗下的海盛風電（Formosa 4）於完工併網後，將提供固定份額電力予台智電購售電平台統籌綠電交易。（本刊資料照）

離岸風電開發商風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）今（5）日宣布完成與台灣智慧電能公司（TSEE）企業購售電合約(CPPA)簽署，承諾由旗下「海盛風電（Formosa 4）」穩定且長期供應電力，協助推進產業轉型成功、落實綠色經濟、確保環境永續發展。

「海盛風電（Formosa 4）」場址位於苗栗外海，於2022年第三階段區塊開發第一期(3-1)選商中獲配495MW容量，並於2024年底取得籌設許可。根據這項協議，專案於完工併網後，將提供固定份額電力予台智電購售電平台統籌綠電交易，支援更多用電孔急之企業儘快達成綠電採購目標。

風睿能源董事長林雍堯表示：「離岸風電在提供大規模安全潔淨能源方面，廣泛被視為能夠發揮重要作用的選項。風睿能源很高興能與台智電攜手，達成這項具有雙贏意義的協議，一方面確保了專案長期收益、強化財務結構，另方面更透過穩定的綠電供應和價格，促成更多企業實現綠電採購、穩定營運並提升競爭力、最終達成永續發展的目標。」

業界人士指出，因為本地出口產業對綠電需求日漸急迫，近期購售電平台業者為求順利履行合約，紛紛提高收購綠電價格。推估，風睿能源與台智電所簽訂的CPPA，價格應該很漂亮。遺憾的是，因為政府政策不明，近期許多離岸風電業者不是展開裁員，就是有員工主動求去，整個業界瀰漫著一股不確定性、低氣壓！

