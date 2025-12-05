風睿能源與台智電簽購售電合約 長期供應綠電

（中央社記者曾智怡台北5日電）風睿能源（SRE）今天宣布完成與台灣智慧電能公司（TSEE）企業購售電合約（CPPA）簽署，承諾由旗下海盛風電（Formosa 4）長期供應電力，協助推進產業轉型；本次合作為台智電取得的第2份離岸風場長約。

海盛風電2022年第3階段區塊開發3-1期選商中獲配495MW容量，於2024年底取得籌設許可，完工後可望為相當於50萬家戶規模用戶提供電力。根據這項協議，專案於完工併網後，將提供固定份額電力給台智電購售電平台統籌綠電交易。

風睿能源董事長林雍堯透過新聞稿表示，離岸風電在提供大規模安全潔淨能源方面，廣泛被視為能夠發揮重要作用的選項。此協議一方面確保專案長期收益、強化財務結構，另方面更透過穩定的綠電供應和價格，促成更多企業實現綠電採購、穩定營運並提升競爭力，最終達成永續發展的目標。

台智電指出，此次合作除可提升公司離岸風電來源的多元性，結合統購分銷的模式，亦有助降低風電採購門檻，使服務範圍延伸至更多企業，更為國內具RE100、碳管理或綠電採購需求企業提供明確且具彈性的採購選項，進而支持企業提升綠電使用比例，帶動供應鏈減碳與強化永續競爭力。（編聞：張均懋）1141205