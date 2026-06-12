風神廟宴請45桌遇大雨！ 信眾冒雨熱情吃辦桌

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就算下大雨，台南風神廟仍照常席開45桌宴請信眾。（圖／東森新聞）





受到梅雨滯留鋒面影響，全台多地11日持續降下大雨，南部部分地區更出現積淹水情形。不過台南風神廟為祝賀神明誕辰，仍照常席開45桌宴請信眾，即使雨勢不斷，仍有不少民眾冒雨到場參加，現場相當熱鬧。

冒雨參加辦桌

傾盆大雨嘩啦啦地下個不停，民眾紛紛撐傘躲進廟前遮雨棚，棚內擠滿人潮。即使雨勢不小，仍澆不熄大家參加辦桌的熱情。吃辦桌民眾說，雖然風雨很大，可是大家也都很熱情來參加。

受到梅雨滯留鋒面影響，11日晚間台南大雨持續不停。風神廟為祝賀神明誕辰，席開45桌宴客，信眾冒雨前來參加，就連送餐服務人員也得一邊撐傘、一邊護著餐點，克難上菜。風神廟主委陳昀昀指出，很多信眾拿食物來拜拜，再與大家結緣，因此能感受到下雨並不是在阻擋人心，而是讓大家感受到神明的福氣與祝福。

南部多處積淹水

雨勢持續整夜，南部部分地區出現積淹水情形。台南永康的雨水不斷沖刷路面，居民趕緊拿出鐵板擋水，就怕雨水再度灌入住家，場面相當危險。

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另外，高雄左營大路菜公路口，傍晚大雨也造成積淹水，圓形孔蓋更不斷噴出水來，居民無奈直呼，雨下到人都快發霉了。

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