風箏與潛艇：梅爾茨訪問「理想合作伙伴」印度

（德國之聲中文網）世界秩序變革，德國和印度以擴大雙邊戰略伙伴關系作為回應。軍火、經濟——兩國將更緊密合作。德國總理梅爾茨與印度總理莫迪簽署了總共27項約定，加強合作。

梅爾茨有信心地表示，歐盟和印度預計很快就將達成自貿協定，從而推動雙邊經濟關系。在軍火領域，雙方計劃在孟買建造潛艇，價值數十億歐元，將成為標桿項目。

“對德國來說，與歐洲以及美國的關系是重要的。但今天，我們必須擴大我們的伙伴網絡，並且是迅速和長期地”，梅爾茨與莫迪會晤後說道。“印度是德國理想中的合作伙伴。”

莫迪稱贊梅爾茨“專注、堅決”

莫迪表示，梅爾茨的訪問為兩國關系帶來新的動力和信任。他感謝梅爾茨的“專注和堅決”。

梅爾茨在印度受到前所未有的歡迎。莫迪邀請他到自己的家鄉——百萬人口大都市艾哈邁達巴德，這是特別的姿態，目前僅有少數外賓受到這樣的禮遇。自莫迪2014年上任以來，享有這一待遇的包括特朗普、習近平、內塔尼亞胡和安倍晉三。

“今天的世界比過去更需要甘地的教導”

梅爾茨抵達前，這座800萬人口的都市馬路上就貼出了梅爾茨和莫迪的巨幅海報。印度總理與他參觀一座甘地紀念場所。甘地曾於1918年-1930年在艾哈邁達巴德的這處場所生活。他也從這裡開始，領導印度非暴力抵抗英國殖民者，走向獨立。梅爾茨在留言簿上寫道：“這一人類遺產連接著印度和德國民眾，使他們成為朋友，而當今的世界比過往更加需要甘地的教導。”

之後，莫迪和梅爾茨同車前往傳統的風箏節，數千只紙風箏飛向天空。二人在一輛敞篷車上嘗試放了多只風箏。二人同牽一線，這一畫面或許也富有寓意。

前任德國總理大多先訪中日

梅爾茨在艾哈邁達巴德受到如此熱烈的歡迎，或許是因為他首次東亞之行既不是前往中國——德國最重要的經貿伙伴，也不是前往日本——G7中唯一的亞洲盟友。在一個新的世界秩序之下，大國如美、中、俄競相尋求擴大自己的勢力範圍之際，梅爾茨希望通過新的伙伴擴大聯盟網絡。

19項意向聲明、8項具體宣布——德國希望鞏固與印度的關系，合作領域從稀土開采到推動青少年曲棍球運動不一而足。不過，此次訪問最重要的成果涉及的是經貿、專業人才和軍火領域。

經濟：1月底前達成自貿協定？

梅爾茨希望，歐盟與印度能在1月27日的一次峰會上簽署自貿協定。他說，亟需通過該協定發揮德國與印度經貿關系的潛力。“我們不能錯失良機。”

專業人才：已有17萬印度勞動力在德國落戶

德國吸引印度專業技術人才被認為是成功的佳話，特別是醫療護理領域將進一步推動。據德國勞動部門數據，2015-2025年，在德國登記就業的印度勞動力已從不到25000人增加至近17萬人。在德留學生群體中，印度留學生近6萬人，也是第一大群體。

軍火：潛艇協議即將達成

最重要的一項聲明大概是軍火工業的合作。盡管目前尚未簽署具體的協議，但印度計劃與德國蒂森克虜伯海洋系統（TKMS）在孟買建造六艘潛艇，價值80億歐元。具體協定的簽署預計近期實現，也可能為後續合作開啟大門。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）數據，印度是全球最大軍火進口國。不過，2019-2023年，該國仍從俄羅斯進口了36%的軍火，盡管趨勢是下降的。德國對印度出口軍火可能會減少印度對俄羅斯的依賴。這是梅爾茨期待的。

印俄關系緊密 梅爾茨不願“指手畫腳”

對俄關系可能是德印目前最大的分歧。莫迪與莫斯科維系著至少與德國等西方國家一樣好的關系。就在12月，俄總統普京還曾訪問新德裡，在機場受到莫迪的熱情擁抱。梅爾茨的此次訪問倒沒有這樣的畫面。

印度從俄羅斯進口大量石油和天然氣，而這等於資助了對烏克蘭的侵略戰爭。鑑於印度有巨大的能源需求，梅爾茨對此表示出一定的理解。“我的印象是，如果他們可以降低這一依賴性的話，是會這樣做的。”無論如何，他不願就此施壓。“施壓不是提升伙伴關系的正確工具”，梅爾茨說道。“我不願在訪問其它國家的時候指手畫腳。”

（據德新社等）

