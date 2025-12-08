風糜全球50年 小提琴天后慕特明年1月訪台

圖 / TVBS

縱橫樂壇半世紀的小提琴天后慕特，明年一月將14度來台，首次為台灣樂迷獻上好萊塢傳奇約翰．威廉斯的作品，展現女神的獨特魅力！

13歲首次登台轟動樂壇，受到指揮大師卡拉揚賞識，小提琴家安、蘇菲、慕特與卡拉揚及柏林愛樂，展開長達13年的合作，從此慕特便以女神之姿，在古典樂壇大展風采。

細膩精湛琴藝、豐富詮釋內涵，及濃厚的個人色彩，慕特的演出從古典到當代跨界，每一場都是嶄新藝術經典，至今發行過70多張專輯，是當代無可取代的偉大音樂家，更是許多作曲家的繆思女神。

明年是慕特登台50週年，也是她訪台30週年，最愛台灣的她明年一月將14度來台，首次為台灣樂迷獻上，好萊塢傳奇約翰．威廉斯的作品，再次展現小提琴天后的獨特魅力！

