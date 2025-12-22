風聲鶴唳！九份驚見男揹「60公分武士刀」環島 民眾嚇壞急報案

即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

嚇！台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生隨機砍人事件，造成4死11傷；豈料，網路上卻出現許多恐嚇訊息，被認為在模仿本次砍人案的凶嫌27歲男子張文，引發人心惶惶。今（22）日新北市瑞芳區警方獲報，九份地區一名身著日式裝扮的22歲陳姓男子，疑似揹著一把武士刀；熱心民眾見狀，嚇得立刻報警。根據警方調查，陳男的武士刀雖然還沒開封，但刀頭尖銳，仍具相當危險，訊後依恐嚇公眾安全罪移送基隆地方檢察署偵辦。

警方表示，今日接獲民眾報案，身著日式變形制服搭配劍道燈籠褲裝扮的陳男，疑似揹著一把武士刀在徒步環島，行經九份山路。由於日前才剛發生北捷隨機砍人命案，就擔心再次發生類似慘劇，嚇得熱心民眾趕緊報案。

瑞芳警分局獲報後也不敢大意，立即派遣警力前往調查，員警到場後，採取上下包圍方式接近目標，確保現場民眾與自身安全，幸好該名男子態度配合，沒有任何反抗情形。經警方初步檢視，陳男攜帶的武士刀的刀刃長約60公分，雖然還沒開封，但其刀頭尖銳，仍具相當危險性。

快新聞／風聲鶴唳！男子揹「60公分武士刀」環島 民眾嚇壞急報案

陳男攜帶武士刀行經九份。（圖／警方提供）

隨後，員警也立刻依法將陳男帶回瑞芳派出所進一步偵訊，並依恐嚇公眾安全罪，移送基隆地方檢察署偵辦；據調查，陳沒有前科，純粹是因為個人興趣打扮，所以才會攜帶武士刀環島。訊後警方也將他的武士刀送交相關單位鑑定，以釐清是否具殺傷力。

