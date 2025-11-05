風華再現！葫蘆墩治安守護新地標 台中市豐原派出所新建落成

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】睽違10年後，豐原分局豐原派出所終於華麗轉身、風華再現，在今（5）日新建落成，市長盧秀燕非常重視此工程，特別指派副秘書長張大春主持「台中市政府警察局豐原分局豐原派出所新建辦公廳舍落成啟用典禮」，張副秘書長表示，改善辦公環境是市府的責任，期望能為警察同仁提供更安全舒適的工作場所，進而提高警察服務效能，提供更優質的服務，進而共維富市台中。

副秘書長張大春致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

警察局表示，豐原派出所是所有豐原人的共同記憶，其原址追溯到日據時期為豐原武德殿，縣市合併後104年遷離原址至西安街與地政事務所，直至今日才再度遷回中山路現址。今日的落成典禮熱鬧非凡，除由瑞穗國小太鼓隊暖場外，還特別邀請豐原國小及富春國小柔道表演，象徵警察延續傳承柔道武德，延續守護治安的武道精神。

豐原分局豐原派出所今5日揭牌儀式。（圖/記者廖妙茜翻攝）

警察局說明，豐原的舊地名「葫蘆墩」又稱富春，豐原派出所轄管葫蘆里等 11里，2 萬 2 千餘口，是豐原分局最繁重派出所，轄區位處於大豐原地區核心地帶，治、交安狀況繁重，轄內有豐原第一市場、24家金融機構、眾多醫療診所及百年糕街，商業鼎盛。

此外，豐原派出所原為豐原分局駐地派出所，前因豐原分局搬遷拆除後，轉而暫借豐原地政事務所空間辦公。在地方耆老多方奔走後，終於在110 年整地、分割、規劃設計，當年 10 月動土，今年 3 月竣工，開啟了豐原派出所的歷史新頁。

豐原分局豐原派出所落成啟用。（圖/記者廖妙茜翻攝）

警察局補充，新建的豐原派出所總經費新臺幣 6,968 萬，為地上 3 層393 坪建物，採 RC 結構，並以科技化設計融入節能減碳及綠建築功能，符合世界環保潮流，整體景觀外立面設計簡約雅致、平實而質樸，內部並規劃完善的無障礙設施。

豐原分局豐原派出所落成啟用-宣導區。（圖/記者廖妙茜翻攝）

豐原分局長謝建國表示，新建豐原派出所採科技、優質、親民、舒適，以及高機能性的人性化方式來設計洽公環境，期許豐原派出所與豐原交通分隊在新址合署辦公後，華麗轉身、風華再現，化身為葫蘆墩的守護地標，延續武德精神，建立婦幼安全庇護處所，有效保護民眾財產安全，並迅速打擊、預防犯罪及處理交通事故，提供更優兩的為民服務品質，確保豐原地區民眾福祉。