風訓公司攜手韓國 三方簽MOU 打造GWO培訓中心

▲臺灣風訓公司115年1月15日於南韓全羅南道與南韓國立木浦大學簽署MOU。臺灣風訓公司董事長盧展猷（左）、韓國國立木浦大學校長宋河哲（中）、TUVSUD Korea執行長徐正旭（右）。（圖：臺灣風訓公司提供）

臺灣港務股份有限公司（下稱港務公司）轉投資事業臺灣風能訓練公司（TIWTC，簡稱臺灣風訓公司）昨（十五）日攜手南韓學術單位國立木浦大學及國際認證公司TUVSUD Korea，於南韓國立木浦大學舉行三方合作備忘錄（MOU）簽署儀式，宣布將於南韓風電核心地帶全羅南道共同打造具備國際認證量能的GWO（Global Wind Organization全球風能組織）培訓中心。

臺灣風訓公司說明，此次合作核心在於「人才培育提前化」，透過結合木浦大學的學術資源，及TUVSUD Korea的GWO培訓中心、認證服務，導入GWO國際標準化訓練課程，協助南韓在全羅南道提前建置量能完整、高度標準化的培訓基地，確保離岸風電人才儲備能精準接軌建設高峰期，並滿足長期運維需求。

臺灣風訓公司董事長盧展猷指出，全羅南道是南韓離岸風電核心重鎮，這次合作不只是技術轉移，更是跨國產業鏈的深度整合。藉由輸出臺灣累積的營運經驗，協助南韓合作夥伴在最短時間內建構起足以支撐像新安牛耳島（Shinan-UI）風場等大型案場所需的專業人才庫。

南韓政府目標於一一九年達成十四點三GW離岸風電裝置量，近日丹麥風機製造商Vestas與韓華集團Engineering & Construction（E&C）部門簽署優先供應商合約，將為全羅南道新安牛耳島（Shinan-UI）風場提供V236-15.0MW最新式巨型風機。因應次世代機組對安裝與運維技術高標要求，專業人才培育將成為南韓產業發展關鍵。

臺灣風訓公司為臺灣首間獲得GWO認證的培訓機構，致力引進國際標準化培訓模組，目前已發展成為亞太地區最具規模的離岸風電人才訓練與技術輸出中心，自一一○年連續榮獲年度GWO亞太訓練中心獎、年度青年講師成就獎，一一三年及一一四年更連續兩年榮獲亞太地區年度最佳培訓團隊獎項殊榮，累計發證突破一萬八千張證書，培訓品質深受國際肯定。

港務公司表示，臺灣離岸風電發展成效卓著，已成為亞洲最具代表性的示範市場。據經濟部一一五年初於臺灣第三期選商機制草案說明會議指出，截至一一四年底臺灣已安裝四百七十四座風機，裝置容量達四點四GW，躍升全球第五名。憑藉領先亞洲的建設與運維實力，臺灣風訓公司積極推動技術外銷，將成熟的GWO訓練模式與營運經驗複製至南韓，展現「臺灣經驗、亞太共享」的策略價值。