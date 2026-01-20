風評：不比不知道，吳音寧委屈了！

不比不知道，一比嚇一跳，好好的台肥公司，被搞得臭不可聞，很難想像，自比「沒醜聞、沒弊案」潔身自好的賴清德總統，怎麼能忍受他的人事案，一而再地爆出爭議，「賴系台南幫」吃銅吃鐵吃光電吃軍火，現在連台肥公司也要吃，胃口會不會太大了？

賴清德主政，「台南幫」成了政治貶義詞

「台南幫」在台灣經濟發展歷程中，佔有一定地位，早年由侯雨利、吳修齊、吳三連等人發起從台南紡織起家，陸續發展出統一企業、太子建設、環球水泥等關係企業，跨足食品、建設、零售百貨、科技等領域，是極具本土特色的商幫；如今因為曾任台南市長的賴清德主政，「（賴系）台南幫」吃定政府政策標案，還吃定賴清德慣性酬庸的政治性格，竟成了政治貶義詞。

台肥是老字號公股公司，是國府遷台接收日產中少數具有生產力的產業，在一窮二白的歲月，台肥也台灣經濟奠基者之一，儘管經歷台灣產業轉型，台肥在泛公股事業中，重要性比不得台電、中鋼等大企業，土地資產也比不上台糖，但僅僅是南港一地的土地就不可小覷，但不論大小，只要政府是最大股東，就沒有道理讓好好的公司，因為總統的私人關係，任令其派系化、甚至胡亂酬庸。

也不過兩個多月前，賴政府因為安插前台北農產公司總經理吳音寧出任台肥董事（意在董事長），而引起軒然大波，前政務委員張景森大聲疾呼，台肥應完成不動產處分的透明制度並推動公股退出台肥的改革，派系也應退出公營事業人事；吳音寧資歷再不符，總是「潔身自好」之人，在爭議聲中請辭董事，婉拒安排，由原任總經理張滄郎接任，沒想到，兩個月後，張滄郎留下的總經理遺缺竟冒出更大爭議的人事安排。

個人買假學歷，家族汙染農地─酬庸只為挺賴後援會

這位舉國側目的「新台肥總經理」陳右欣，四十歲不到，年輕不是問題，她的問題是她真的很有問題。第一，她買假學歷，儘管她聲稱是「受害者」，但是，會相信花數十萬元，不出國、沒上幾堂課、沒口試、沒寫論文，就能拿到成績單、博士論文、博士口試通過證明「英培爾大學農業科學系博士學位」，不是笨就是壞，她要這假學歷幹什麼呢？不論是笨是壞，都足以說明這樣的人品這樣的人，出任公股事業單位總經理並不適格。

其次，她的家族比她爭議更大。她的父親是前柳營農會總幹事陳宇翅，可想而知，當年她能成為「最年輕的農會總幹事」，也有一定的父蔭，這是地方特殊的政治生態，二代接棒競選而當選，也沒什麼話說；她的公公是前台南縣議員陳進雄，曾經因賄選遭到通緝；婆婆陳佳琪是欣農好肥料公司負責人，重點是，這家公司屢屢被檢舉濫倒惡臭汙泥，並沖入台南柳營區龜子港大排，污染農地和河川，案經七年官司於去年判刑定讞，陳右欣辯駁她並不知情，這是說謊，因為「卜蜂汙泥案」爆發時，她正是柳營農會總幹事，污泥濫倒處恰恰是她的「管區」。遇事卸責，這樣的人出任事業單位總經理，豈不是一顆定時炸彈？

地方人士肯定陳右欣在柳營農會期間，表現有聲有色，每年獲利都是大新營區六家農會之冠，因此受到賴清德刻意栽培，一度有意參選立委，即使未能如願，二０二二年賴清德引荐加入民進黨，二０二四年就位列民進黨不分區立委，儘管排名第二十九，却是唯一台南在地且具「農業專業」的代表，但她能脫穎而出，組織動員能力更超過她的「農業專業」，因為她號稱全台三百零四家農會中，她拉攏七成二百四十家農會出席「全國農會團體挺賴後援會」，簡單講，從賴清德競選台南市長到總統，陳右欣和她的家族抬轎不遺餘力，或許這就是賴清德不能不「酬庸」的原因。

賴清德把事業單位當成民進黨的附隨組織？

但是，即使「酬庸」也不能不講究，台肥之前因為吳音寧事件備受矚目，成了賴清德人事安排的「指標股」之一，所謂動見觀瞻，憑空掉下來這麼一號「人物」，再不熟悉也不可能不被起底，她因為一度想參選立委，觸動民進黨地方政治生態的敏感神經，意味民進黨自己人都側目，豈能不慎？

她是地方家族政治聯姻的典型，她和家族皆未忘情政治，這個並非壞事，立委參選被民進黨人「圍堵」，那就從多名額的議員開始，從地方突圍競選而當選，是民意為其家族爭議背書，無可批評，但若落下「酬庸」之名，這是為她的邁向政壇之路憑添路障，所謂「愛之適足以害之」，賴清德來這麼一招，以後她不論爭取什麼，所有的爭議都將被重新被數落一遍，家族曾有的黑歷史同樣被重新翻攪一次，何苦來哉？

賴清德安排陳右欣出任台肥總經理，是要她「經營」台肥？還是為他和民進黨的選舉布局基層農會人脈？若為前者顯然不宜，台肥總經理為什麼不能讓董事長依從專業與台肥發展之需要選任？若為後者更不宜，安排進民進黨中央黨部都比進台肥好，除非民進黨部容不下她，民進黨部容不下的人，又如何隨意塞進公股事業？這是把事業單位當成民進黨的附隨組織。

說陳右欣是「吳音寧的翻版」，實在委屈了吳音寧；陳右欣是賴清德用人私心的鏡照，爭議的不只是陳右欣，而是賴清德和他的「台南幫」。

