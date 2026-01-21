風評：中共「第三海軍」兵臨城下，賴政府還在等軍售？

從共軍突然發動圍台軍演揚言獵殺「海馬士」多管火箭後，最近鮮少人留意的是，中共悄然動員「海上民兵」力量，調動數千艘漁船形成海上長城——對台海演習的「灰色地帶行動」急劇升溫。正當「蟒蛇戰略」越纏越緊之際，賴清德政府還指望8年1.25兆國防預算，苦苦等待美國的軍售？

蟒蛇大戰刺猬，又見萬船齊發

共軍在2025年底突然對台發動「正義使命—2025」圍台軍演，還特別在宣傳海報上畫出「扼喉」圖像，要登船查扣輸往台灣的「海馬士」火箭發射車，特別點名「獵殺」。多位戰略學者分析，共軍對美售台海馬士大為火光，不在於射程300公里，而是火箭彈數量龐大，墊高中共解放台灣所要付出的成本。

中共鷹派官媒《環球時報》詳細解說「扼喉」海報的特別意涵：中國海警出動艦艇編隊及直升機，對台島周邊關鍵航路實施立體封控。其中在台灣東部，中國海警艦船對載有「海馬士」火箭的長榮輪實施攔截，中國海警執法員則從直升機上以索降形式登船查扣。未來這類演習可能在運輸軍火任務的貨輪上執行。

不僅如此，《環球時報》甚至刻意公布一張衛星照片，聲稱是2024年11月長榮輪正在港口裝載M1A2T坦克，並稱其獨家掌握2024年11月和2025年7月，分別由哪兩艘台灣國籍貨輪運載M1A2T。中共透過刻意曝光這張衛星照片，就是要告訴台美雙方：從M1A2T在美國港口準備裝船來台時，中方就已全盤掌控了。

20250512-國防部12日邀請媒體到屏東九鵬基地採訪海馬士（HIMARS）多管火箭系統射擊。（劉偉宏攝）

灰色地帶行動，台灣豈有對策？

中共不只是鎖定海馬士火箭系統，同時密集操演海上民兵。據美媒《紐約時報》20日披露，中國在最近幾星期內兩次悄然調動數千艘漁船，1月9日到12日這次集結約1400艘漁船，這並非捕魚活動，而是高度協調、長時間定點停留的大規模「海上民兵」行動，甚至排成長達320公里（接近台灣從北到南的距離）的「倒L型」隊型，宛如一道「海上長城」。

這道「海上長城」，共軍兩度動員上千艘漁船於東海集結，演練與台灣和日本的對峙。美國與日本的安全專家警告，這可能是對台隔離或封鎖的預演，刻意避開宣戰門檻，卻能阻斷外援。中國日前也頻繁演練新型登陸作戰，動員配備移動碼頭的民用船與滾裝貨輪，模擬快速上岸能力。

而這正是其「灰色地帶」戰略（grey-zone strategy）的重要一環。中共的海上民兵雖非正規部隊，甚至只能說是一支兼職武力，但他們確實能在緊急情況下轉為戰鬥人員。由於他們多半由現役或退役的解放軍充任，基本上可以看作是正規軍與預備役之後的第三級戰力。

執行騷擾戰術，升高緊張情勢

這批「漁船」則是根據需要徵召而來，平時並非作為軍事用途，但開這些船的「漁民」全都是有海軍背景的人員，隨時可以執行秘密任務。根據美國海岸警備隊的估算，中國的海上民兵可能擁有3000艘船，隨時可在上級的一聲令下集結出動，但實際上，中共能夠實際動員的船隻「難以估算」。

2023年4月22日，中國的海上民兵出現在南海爭議海域。（美聯社）

毋庸置疑，這是「灰色地帶行動」進一步升級！不少軍事專家分析，中共如果欲加強力道，在「要港要域封控」這個部分，會以海上民兵、海警船對台灣船隻正常航行進行「騷擾」。甚至更進一步試圖「登船臨檢」，阻滯台海周圍正常海上交通、能源日常輸入、進出口貿易，升高緊張情勢，造成一般民眾恐慌。這群海上民兵正是秘密集訓的「第三海軍」。

中共「第三海軍」不只是針對台日，也對菲律賓虎視眈眈。菲律賓政府曾指控，至少220艘中國「海上民兵」的船隻從已盤據在朱利安‧費利佩礁（中方稱牛軛礁）數星期之久，擔心中國又要重演1995年佔領美濟礁的往事，要求對方立刻離開菲國經濟海域；但中方相應不理，表示這些船隻只是「躲避風浪的尋常漁船」。這批滯留爭議島礁的船隊，確實是「北京不願承認的海軍」，更是中國在「灰色地帶」的一記活棋。

無獨有偶，俄羅斯2014年併吞克里米亞半島時，當地曾出現大量身穿綠色軍服的蒙面人員，他們堅稱自己是挺身自衛的「烏克蘭公民與軍人」，被稱其為「小綠人」（因其身著綠色制服），這些人其實並未「保衛」克里米亞，而是協助俄國併吞這塊原本屬於烏克蘭的土地。北京不願承認的中共「第三海軍」，則可稱為一群「小藍人」（身穿海藍色迷彩裝），極可能是執行情報蒐集任務。

不難想見，如果一群小藍人突然「登船臨檢」是查扣海馬士火箭裝備，演練升級的話，這批耗費民脂民膏向美方採購來的海馬士武器裝備，未來是否真能順利運抵台灣？這項可預期的突發狀況，尚待國防部門出謀劃策，尋求因應之道。



川普大鬧全球，哪管台灣死活？

更何況，賴政府面臨內外交迫的局面。美國總統川普到處開戰場：委內瑞拉、格陵蘭、伊朗，搞得天下大亂。而新加坡在台灣駐紮「星光部隊」約3000名士兵，正考慮以撤軍為警告，因為賴清德政府的「抗中言論」一再挑釁北京，可能將駐台部隊加速轉往汶萊或澳洲等「更安全」的地點。一旦台海風暴降臨，還只能寄望川普政府出兵保台嗎？

美國不停催促台灣發展「刺猬戰略」，相應軍售又遲遲不交付，還強行抽走台灣的「護國神山」。這不是存心要把台灣晾成魚乾嗎？但萊爾校長似乎覺得現代莊子、美國爸爸提的點子絕妙，言聽計從，無異是自備烤箱，加速熟成，快步走向魚乾之路——不知是頭腦發熱？還是寧可自欺欺人？

中共悄悄布局「蟒蛇戰略」漸趨成熟，從共軍揚言獵殺海馬士，到「第三海軍」海上民兵集訓，兩岸海上軍力對比懸殊，我自美採購的大批武器裝備，日後若中國海警意圖攔截查扣、臨檢拿捕，賴政府只能苦苦等待美國軍售武器嗎？又有何應對危機的預案？



