風評：中美博弈中創紀錄的貿易、失敗的封鎖

中國日前公布去年貿易數字，這份堪稱亮麗的成績單，說出的敍事只有一個：美國封鎖、壓制中國政策的全面失敗。

依照中國海關統計數字，2025年中國對外貿易總值45.47兆元人民幣、增長3.8%，其中出口26.99兆元年增6.1%，進口18.48兆元年增0.5%。若以美元計價，去年年中國進出口總額為 6.35兆美元年增 3.2%，其中出口 3.77兆美年增 5.5%，進口 2.58兆美元與上年大致持平。

當然，更引發矚目的是去年中國對外貿易順差高達1.19兆美元，不僅刷新自身紀錄，也創下史上新高。

從2018年川普首次對中國祭出關稅戰、科技戰之後，中美之間的各種角力就持續至今且日益白熱化，即使中間經過民主黨的拜登執政，拜登也只翻轉川普的部份政策，對中國的關稅戰與科技封鎖完全未放寬、甚至以「小院高牆」政策加強對中國的技術封鎖，同時聯合盟國（歐、加）對中國電動車等新能源商品課最高到100%高關稅。去年川普跟中國打關稅戰，更是一度把關稅拉高到超過100%以上。

現在結果出爐了，從數據上看，所有這些在貿易與技術上壓制、打擊中國的政策，全部失敗收場。

最容易看的是整體數字：中國的對外貿易、特別是出口，持續正成長；去年中國出口占全球出口的比重超過15%，較2017年美對中發動貿易戰前的12%更高，中國的出口貿易算是更精進、增加，美國聯合歐日盟友對中國出口的打壓雖然未必無效，但顯然是失敗了。

再從技術封鎖面相看，雖然美國對中國的技術封鎖重點在半導體，且在此領域仍能壓制住中國的半導體技術進步，但就整體國家層面看，美國（或是說西方）對中國的技術封鎖已告失敗，因為，去年中國出口成長率最高的貨品，全部都是「高技術產品」。而且可能越來越沒機會扳回一城。

去年中國的高技術産品出口增長13.2%，遠高於整體平均數字；其中，專用裝備、高端機床、工業機器人出口分別增長20.6%、21.5%和48.7%。在被視為最重要的綠色能源領域，中國的鋰電池、風電機組、電動機車、鐵道電力機車等出口分別增長26.2%、48.7%、18.1%、27.1%；中國國產汽車銷量去年超越日本成為全球第一，至於汽車出口量則已連續2年居全球之冠。

這個意思是：經過8年的關稅戰、貿易戰後，中國不僅持續在出口貿易的量上實現增長，在品質與附加價值上也實現升級；中國不再只是出口廉價、勞力密集產品的國家，而是能出口各種高科技、再生能源、精密機械工具等產品的國家；中國製造業占全球的比重增加到超過3成，且勢頭看來會持續下去，一份聯合國的預測是到2030年中國製造業占全球比重會超過4成。

美國也曾想方設法要其它國家減少與中國的經貿往來：例如，川普首任時與加墨把北美自貿協定（NAFTA）重簽的美加墨自貿協定（USMCA）中就增加了所謂的「毒丸條款」，旨在限制成員國與「非市場經濟國家」（主要指中國）簽署自貿協定、強制要求成員國在與中國談判前必須知會美國，當時美國還要把這個毒丸條款「推而廣之」，藉此在全球貿易中孤立中國。拜登時聯合十多個印太國家力推的「印太經濟框架」（IPEF），目的也是想在經貿上孤立圍堵中國。

但當中國官方公布去年貿易數字，興高采烈又不無打臉美國的宣稱，去年中國自全球130多個國家和地區的進口實現了增長，較2024年增加7個；中國已成為全球160多個國家和地區的主要貿易夥伴，比2020年增加20多個，「中國外貿朋友圈越來越大，貿易多元化之路越走越寬廣」時，美國的失敗躍然而出。

美國更該擔心的是：未來越來越沒有壓制中國經貿的力量與機會了。

當美國在2018年開始對中國祭出貿易戰時，美國是中國最大的出口市場、占中國整體出口比重近2成，同時也是最大的順差來源；這種高度依賴代表的是美國打擊中國經貿的力道更強。但8年後，中國最大的出口市場是東協、再來是歐盟，美國排第3、且占比掉到13%左右；去年中國出口美國衰退近2成，但卻成功的在其它「非美地區」實踐增長，從東協、歐盟到澳洲、非洲、拉美等都是正成長。超過1兆美元的順差有45%來自一帶一國國家，來自美國的順差只占2成多。

過去美國想在全球經貿上孤立、圍堵中國是失敗了，而且未來是更難、也更不可能作到，因為中國與這些國家的經貿關係更密切了。與此同時，川普又再對各國祭出各種關稅戰、霸凌，那些在拜登時代追隨美國抗中的盟邦，現在一個個都忙著前往北京「修復關係」。

對台灣而言，或許該再評估、深思，除了屈從外，還能如何對沖、為川普帶來的經貿風險避險吧。

