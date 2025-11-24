風評：全球減碳陰霾中落幕的COP30
COP30在23日落幕，雖然主辦方大會成功、「非常開心」，但實際上COP30從頭到尾都是陰霾密布，這也讓人對全球「減碳大業」的前景感到憂心。
從2015年全球各國簽下巴黎協定、承諾為因應全球暖化、氣候變遷而努力減碳之後，每年舉辦的聯合國氣候峰會就成為全球矚目的焦點，這個會議除了掌控與檢討碳進度、討論全球政策外，也讓各國領導人齊聚一堂、宣示對減碳的支持與重視，各專家與環保團體亦參與共商大計。今年的聯合國氣候變化綱要公約締約方第30次會議（COP30）是在巴西舉行，選在亞馬遜河門戶舉辦當然有其含意，但從大會召開的過程與最後得到的結論共識看，是辜負了這個含意。
對外界而言，氣候峰會「最有戲」、吸睛的當然是出席的各國領導人，雖然許多時候，領導人出席峰會的「表演性質」或許高於實質，出席未必代表高支持度，但不出席肯定是低支持度，遺憾的是，今年的COP30只有不到60國領導人出席，相較之下，近年的COP28、COP29分別有154國、80國領導人出席，出席領袖人數的下降趨勢，肯定不是什麼好事。
除了數量減少外，「份量」也下降。中美兩大國的領袖都未出席，中、美現在是所謂的「G2」，從經濟規模到綜合國力居全球前2名，同時，中美也是排碳量最高的前2名；此外，全球碳排最高的前5名中，只有歐盟出席COP30，其它4國領導人都未出席，而這4國的排放量就占全球的一半。
換句話說，最重要的幾個「事主」的領導都不出席，這個會開的效果就要大打折扣，有些國家（如中國、印度）還是有派出高層官員率團參與，但美國則因川普視暖化為謊言而反對減碳，不派任何聯邦政府高級官員與會，美國在COP30僅有州政府以下層級代表參與，算是創30年來的首例。
而參與領袖人數變少、「份量」變輕，一定程度上也是反應全球氛圍與結構的改變。一個鮮明的典範案例當然是川普的回歸，作為全球超強、美國的影響力當然無遠弗界，在全球減碳中，理所當然是「扛大旗」的領導地位，2015年里程碑式的巴黎協定能成功的重要原因在2014年11月美國總統歐巴馬訪中，與中國達成減碳共識、公布《美中氣候變遷共同聲明》。川普的反減碳則毫無疑問對全球減碳步調與共識起了破壞作用。
而地緣政治角力加劇、加上川普的全球關稅戰，各國都把焦點轉向經濟安全─這包括能源安全、供應鏈安全、去風險化等；具體案例俯拾即是：中國對美國打出稀土牌，讓美國與歐洲要為此重建本身的稀土供應；再如加拿大受川普高關稅壓迫，驚覺不能再依靠美國，必須提高經濟安全與自主，而其政策選擇中就包括：成為（石化）能源大國。或如歐美基於保護產業與經濟安全考量，以高關稅或貿易壁壘抵制中國低價的新能源產品進口。
而這些顯然都不利於減碳，但在更上位、更重要的國家經濟安全考量下，減碳已變成「不是什麼事」了，不得不讓位於國安、經濟安全。這種改變會持續多年，因此從趨勢與大結構上看是不利於減碳，這是最需要突破卻也最難突破的地方。
再來看COP30最重要的成果與共識，就舉最重要的「轉型脫離化石燃料」與「氣候融資」2項來看。「轉型脫離化石燃料」一直被視為減碳必走之路，因為今日的暖化惡果主要就是來自百年來燃燒化石燃料的結果，上屆峰會中也曾以此為重要。但實際上缺乏可行路徑時，「去石化燃料」的難度比想像的高，甚至隨時可能「故態復萌」，看看美國、甚至連加拿大，都紛紛開始增加化石燃料的開採與生產就知道了。
至於氣候融資方面，峰會的結論之一是已開發國家要在2035年前，將給予開發中國家的「氣候調適融資」增加至3倍，到達每年約1200億美元，這也被視為峰會重要成果。氣候融資無論是在「道德上」或是實際上都有其必要。今日的暖化主因是燃燒化石燃料造成的碳排，但這些碳排大部份是富裕國家過去上百年工業化過程造成，現在卻把責任壓在落後國家身上，要求其少用甚至不用碳排高但便宜的化石燃料（如煤），在道德上說不過去。而窮困的開發中國家亦較缺乏因應減碳的財力與技術，因此需要氣候融資。但缺乏強制力的氣候融資卻很難達成目標，過去的案例就是如此，這也是減碳前景讓人難以樂觀的原因之一。
根據COP30召開前只有不到一半的國家繳交本國的「減碳成績單」來看，整體減碳成績顯然是紅字無疑；巴黎協定的目標是要努力把升溫控制在「遠低於 2°C」、最好能限制在「1.5°C以內」。但現在這個不及格的表現來看，1.5°C是想都不必想，連2°C都難達成；依照聯合國的估計，以目前各國情況來看，全球平均氣溫預計將上升 2.8°C，而COP30並未對此有一絲一毫的幫助與解答。或許，各國終究要面對與應付這場氣候災難。
