風評：公視沈痾積重難返，李遠不必遺憾
拖延半年，第八屆公視董監事終於在歲末召開審查會議，經過三輪投票，十四位董事候選人只有朱宗慶等四人，及馬秀如等四位監察人通過選任，未達組成門檻，文化部勢必得繼續提名。
為此，文化部長李遠表達強烈遺憾，特別現任七位繼續被提名的董事候選人全軍覆沒，李遠質疑：「難道他們真的這麼不行嗎？這不是羞辱，什麼才是羞辱？」
公視董事難產早有前例，五屆七屆都拖了九百多天
李遠想太多了！公共電視董事會難產，從來不是新聞，隨便舉例，前文化部長龍應台任內為了公共電視從文建會折騰到文化部，長達九百六十八天，歷五次提名審查才獲得足夠組織董事會的名額；董事難產之外，甚至發生審查委員請辭事件；龍應台一度在立法院備詢時感慨，公共電視董事會已經是「國際醜聞」，若一直鬧下去，她寧願廢了公視，這當然是諷刺之言。
政黨再輪替之後，蔡英文總統完全執政，鄭麗君任內，情況稍好，但第六屆董事長也拖了五十八天近兩個月；第七屆董事會同樣拖了九百五十七天近三年，而且是在公視片庫遺失、華視跑馬出錯等疏失的壓力下，才「加速」改組，值得一提的是，因為連續屆期不能順利換軌更迭，二０二三年修法，把公視董事長同意門檻從四分之三降為三分之二，董事人數也從十七人至二十一人，下修為十一人至十五人，然而，朝野對立嚴重，三分之二的難度還是不低，當年，龍應台主張「行政院版」把門檻降為二分之一，朝野立委都不支持，懷的「鬼胎」還相當一致─都要防著執政的那一黨太容易掌握二分之一。
台灣從威權到民主，媒體從「老三台」到「黨政軍退出媒體」，就是沒養出正常的「公共」文化，差別在管多管少，相關人事能做出多少「公共的模樣」，最奇特的是，早年公視節目內容至少還會避政治而行，晚近公視幾乎無法避開「政治正確」的干擾，媒體環境惡化到民營有線分藍分綠，公共電視就只能成為「黨的喉舌」─這個黨可以是國民黨也可以是民進黨，端看誰執政，「公視」即使為退步到「黨視」，但藍綠政府皆以公共電視為囊中物則是五十步與百步之別，馬英九執政為了「稀釋綠公視」，就提高董事人數，增聘八席董事，結果鬧得不可開交；蔡英文執政，直接把公視變黨視，賴清德執政硬是拖了半年才提出名單，名單大半沒通過，和候選人條件好不好，關係不大，重點是結構性因素，即使候選人再好，都很難讓公共電視轉好。
首先，公共電視董監事是義務職，既非專任更無薪津，儘管《公共電視法》洋洋灑灑列出決定營運方針、核定年度工作計畫等十一大項「任務」，但每三個月開一次會，不過就是聽取報告，當個投票同意的人頭，頂多提出若干建言，真正重要的是選出董事長，同意董事長提名的總經理，但董事們心知肚明，不論是董事長或總經理，當然都是「欽定」，哪輪得到董事會說三道四？
三年之艾救不了七年之病，唯黨命是從的董事長救不了公視
其次，不能對公視營運說三道四的董事們，却無可避免為公視的經營不利或疏失背書，這幾年公視經營未曾「利」過，倒是大小疏失不斷，被提名續任的董事無一通過，李遠為之抱不平，就看看這屆公視做出什麼成績？NCC特別為華視擠進有線新聞頻道聚落，有提高收視率和新聞品質嗎？還是依然得為「執政黨」選舉與大罷免助攻？助攻則藍白不必支持，毫無戰績則綠不必支持，既無成績又何來留用的道理？遑論其中不乏董事根本無心也無力分心照顧公視雞毛蒜皮吵嚷嚷的「茶壺裡的小事」，沒通過，於他們也算鬆口氣。
第三，李遠的遺憾還包括，不知候選人「為何落選」；事實上，審查委員們若干意見值得一聽：第一，年紀太大，十四人中就有十二人年過半百，六十到八十的佔了一半；第二，未能關照青少年和少數族群；第三，這是審查會首次書面詢問候選人，只有八位回答，難講好壞，審查委員肯定答覆者的認真，但對答覆的內容顯然未盡滿意，包括視野不夠開闊，對公廣集團（特別是華視）經營不善沒有想法或一句「公司治理」打發；質言之，被提名對公視到底有多大熱情，不無疑問，如此董事，即使當選不也只能行禮如儀照章開會，於公視改革不痛不癢？
不過，李遠有一句話說對了，這次沒能順利跨過董事會組成門檻，未來找人會更困難，事實上，他提名半數現任董事就證明找人不易，但這也凸顯對比龍應台或鄭麗君，他對公共電視真沒有太多想法，否則不會滿地抓瞎，或坐等「上面」（包括府院黨）交下名單，至於他有沒有龍應台和鄭麗君應對朝野的「磨功」？就看他能否如其所言─繼續努力了。
所謂「七年之病，求三年之艾」─基本沒救，公共電視之病已成沈痾，李遠救不了，反倒是「未來的董事長」有點機會，這個還沒具體成影的董事長得有自己的想法，最好還能找到得力的隊友（能協助找到未能足額的董事），於總經理有發言權，既能抗拒政治壓力（包括朝野），還得在朝野間游刃有餘，如果又是唯府院黨之命是從，委曲成朝野間的豬八戒，公視還是沒救！
