風評：再次TACO，中國大疆無人機打敗川普

去年底前美國才宣布全面禁用中國大疆無人機，結果不到1個月就「TACO」（川普總是退縮），這個計劃被撤銷了：中國大疆無人機打敗川普。

去年12月23日川普政府的聯邦通信委員會（FCC）才宣布，所有外國製造的無人機及其零部件都「對美國的國家安全構成不可接受的風險」，將被列入設備製造商聯邦黑名單，禁止它們在美國境內自由銷售產品。這番非常官式又有點文縐縐的話用白話文講，其實就是「禁用中國無人機」，甚至可以直接說成禁用大疆無人機。

但半個月後，今年1月8日就撤銷了這個禁令。至於未來何時、或是是否會再實施這項禁令，官方無隻字片語，撤銷原因也未說明，外界的揣測認為4月川普要前往中國訪問，這對川普而言是首要之務，美方不欲在此時因禁用中國無人機等事而影響訪中與川習會。

這肯定是重要原因，但除此之外，從業界與美國使用無人機者的反應來看，缺乏適合、或是說同等級的替代品，才更是重要且致命的因素。

無人機的使用越來越普遍、而且已滲入許多專業領域，撇開特殊的軍用武器領域不談，除了一般民眾的「娛樂、空拍」的消費級市場外，另外一個重要且日益擴大的無人機用途是：專業服務，這塊從農業使用（如大面積的噴灑農業）、航拍攝影、水壩橋樑檢測等測量繪圖、監測（野生動物等）、到救災（森林火災的滅火、搜救等）、氣象、到物流配送甚至治安維護，這個專業服務領域也是一般稱為「商用」的無人機。

某個角度而言，縱然無人機尚未能被視為一種大幅提升生產力的「通用技術」來看待，但其重要性已經到幾乎無所不在的地步了。美國政府要全國禁用中國無人機的理由也很明確又必要：國家安全，擔心用中國企業製造的無人機，平時就搜集數據與資料，必要時就「搞破壞」。

禁用問題不大，問題出在美國（或其它盟友）的無人機產業不夠爭氣，不僅在相同的功能、等級上，價格遠高於中國無人機、CP值明顯偏低，即使不看價格，在絕對的技術與功能上，也不如中國無人機，這點從市占率與評價上可清楚看出。

中國的大疆在消費級市場的市占率在全球超過7成、在美國市場高達8-9成之高，商用無人機也是居領先地位，市占率超過6成；業界的評估是大疆在技術上領先其它業者3年以上、價格上則只有競爭者的3分之1左右或更低。

這也說明了為什麼即使美國8年前就已有類似「反中國無人機法案」出檯，但還是沒辦法壓下大疆，因為其技術與價格優勢在其它競爭者之上；而且，不僅民間使用而已，連許多政府部門─特別是地方幕後消防急難救助等相關部門，基於功能與價格考慮，還是對大疆青睞有加。

這次FCC準備對「外國無人機」禁售，如果落實推動，除了新的無人機不能在美國自由銷售外，另一個最關鍵、影響又大的是：包括無人機零組件也在禁售之列（需要批准），這就直接衝擊到現在仍在許多公用事業、商用領域服務的中國無人機，FCC除了要面對數十萬持證商業無人機操作員抗議的壓力外，更要面對與考量到對實體經濟與業務運作的衝擊─不會有任何人樂於見到地方消防救難因原來的大疆無人機缺零件無法起飛而停擺吧！

因此，對中國無人機禁用半個月就又開放，除了可能有不影響川普訪中的政治考量外，還有更重要的實務與需求考量。上回川普面對中國的「TACO」主要是被稀土牌打敗，這次禁用中國無人機的TACO，則可以說是被大疆打敗。

不過，正如歐美等西方，為了掙脫中國稀土牌的卡脖子，正風風火火的想建立「信任夥伴」的稀土供應鏈一樣，縱然成敗難料，美國也終究要擺脫中國無人機幾近壟斷的卡脖子，提升、擴大以建立能取代大疆無人機的企業與供應鏈，應該是必走之路，美國限制甚至禁售大疆無人機還是會在日後再提出。

