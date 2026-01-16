風評：出口「脫中入美」對等關稅增2成，台灣福禍難料

2025年貿易數字出爐，台灣表現亮麗無比，但除此之外最值得注意的是結構與內涵的改變，美國超越中國成為台灣最大的出口地與最大順差來源，由新數據計算的「對等關稅」恐怕要一口氣暴增2成，對台灣而言是福是禍難預料。

台灣去年全年出口金額達6,407.5億美元，年增34.9%；進口4,836.1億美元，年增22.6%；全年出超1,571.4億美元，同創歷年新高。最難得的是自2003年以來，亞洲四小龍出口排名一直是韓、港、星、台灣居末，但去年台灣超越星，為近23年來首度前進一名。整體來看，成績是亮麗閃爍。

不過更大的改變與意義在結構與內涵。去年美國占我國總出口比重升至30.9%，中國（含香港）降至26.6%，為26年來首度由美國超越中國，成為台灣最大的出口市場。同時以出超來看，對美出超達1,501億美元，讓美國也取代中國成為台灣最大出超來源。而原本就已是台灣出口主體的資通訊科技產品（ICT），去年占出口比重超過7成。

台灣對中國的出口依賴度過高，一直被視為是台灣的一個「戰略弱點」，至於要說「何以致之」，大部份是受經濟因素牽引，過去綠營喜歡批評馬政府時代「傾中」政策，把台灣「鎖進」中國市場，導致台灣對中國的出口依賴度高達4成。

但實際上回頭看數據，台灣出口對中國依賴度的提高，主要是發生在阿扁執政8年間，從24%上升到41%，原因當然不是阿扁「傾中賣台」，而是中國經濟快速成長、規模變大因此需求大增；反而是馬政府期間曾掉到38-39%，蔡政府時期又曾經高漲到44%，現在回落到26.6%，而且以局勢與趨勢看，再回到4成的機會已不大，有人以「脫中入美」形容這個改變。

對台灣而言，對中國出口依賴過高的戰略弱點得到紓解，應該值得高興；但很不幸的是：這是「川普時代」，是福是禍、該笑該哭仍在未定之數。因為美國成為台灣最大出口市場這個問題不大，但成為台灣最大出超來源卻是一個嚴重的問題。

在川普的思維中，任何國家對美國有貿易順差，就是賺美國的錢、占美國的便宜，那些被列為美國關稅戰要出手、課更高關稅國家，從中國到日、韓、歐、台.....，沒有例外都是對美享有貿易順差的國家；甚至最初的對等關稅的計算方式，就是基於對美的貿易順差（（該國對美國的貿易順差÷對美出口總額）× 1/2）。

例如去年4月川普公布台灣被課的對等關稅是32%，計算方式是用台灣對美貿易順差739.2億美元、除以出口額1162.64億美元後再除以2，計算結果約為31.8%。如果以2025年的數字計算，得到的對等關稅變成38%，比原先的32%整整多了6個百分點，暴增近2成。

台灣大概是全球唯一尚未與美國完成關稅談判、簽署貿易協議的國家，美國是否會利用新出爐的貿易數字，好好的「敲打」台灣一番呢？美方一直要求台灣對美作更多的投資、更多的採購，相較歐、日、韓，台灣被要求的投資與採購金額明顯過於壓迫與沉重，超過台灣的負荷能力、更超過政府被授權的程度，美國先前已放話威脅如果台灣不接受美方條件，要把對等關稅調回32%（+N）。雖然新近消息傳出台美談判已近終局，台灣能得到15%的關稅，行政院副院長鄭麗君也啟程赴美作最後的談判與確認，但逆差如此大幅擴大，難保那天川普政府又要翻臉拉高關稅。

因此，對台灣而言，去年亮麗的出口數字、與所謂「脫中入美」的結果，最終會帶給台灣的到底是福是禍仍在未知之數，但賴政府恐怕是該先多想想、預作因應了。

至於出口結構一面倒向ICT資通訊科教產品，是喜更是憂。相較勞力密集、低技術、低附加價值的商品，ICT產品當然門檻更高、「護城河」更深更廣，台灣的經濟與產業實力更堅實了，這是值得高興喜悅之處。

但與此同時，產業發展的高度不平衡、進而演變為社會與所得的更不平衡，則是讓人憂心之處。

去年出口增加了34.9%，其中ICT產品增加超過5成，而ICT產品出口到美國的增加幅度更高達8-9成之多。但傳統產業部份卻是一片死寂，只增加了少少的「零點幾趴」。不過，以就業人數而言，則ICT產業是不如傳產，因此產業的不平衡發展就很自然會延伸到社會與所得的不平衡上，這也是在欣喜於ICT的爆發性成長之餘，必須注意並解決的問題。

困擾台灣數十年的對中國出依賴過高問題，現在雖然未必解決但終究是得到紓緩，值得高興；但對美國出口走高同時出超大增，卻因碰到川普政府而可能在未來又要面臨更強力的壓榨，卻是讓人憂心不已的禍患。

對台灣而言，更是極度諷刺：十多年來台灣每年對中國貿易順差有700-1000億美元之譜，出口依賴度高達4成，台灣一直擔心中國藉此挾持取利。但最後因鉅額貿易順差而發第一槍，要從台灣身上取利數千億美元的卻是美國，這是台灣自認為最鐵桿的盟友、宗主。台灣貿易「脫中入美」到底是福是禍恐怕還有待觀察。

