風評：卓榮泰在橄欖園裡，再次吹響戰鬥的號角？
國家通訊傳播委員會（NCC）四名委員懸缺一年，行政院提名四名新任委員，沒想到在立法院行使同意權還是全軍覆沒，行政院長卓榮泰怒指在野政黨「完全沒有誠意，完全沒有合作基礎」，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了。」重點是，他說這個結果「要重新思考和在野黨的『合作模式』」。
NCC人事懸缺一年，行政院脫不了干係
卓揆一定沒想到，他的「非常非常遺憾」之言，可能引起兩種效果：第一，原來NCC人事，行政院是和在野黨有「合作模式」的，那就不能不問，四名委員的產生是經過與在野黨協商的嗎？還是有透過什麼管道和在野黨商議，用這四名委員交換其他人事或政策？第二，朝野僵持一年半，沒有合作模式，NCC人事或許是「可能合作」的試金石，那麼重視思考的是要合作？還是不合作？從卓揆的語氣觀之，不合作的機率更高。
質言之，卓揆這番話，形同站在他聲稱的「半個橄欖園裡」（另外半個照他的說法是送給了在野黨），不是吹響戰鬥的號角，也是為擂戰鼓做的暖身。
持平而論，卓揆為人事案挫敗而動怒，有其理由，畢竟NCC人事拖了一年，第一次提名，立法院理都不理，直接無視，這個倒也不怪立法院，畢竟這個人事是由前行政院長陳建仁所提，提名人還是早有「聽話前科」的人選，民意不信任，又如何要求立委信任？然而，早該在去年提出新名單，却一拖再拖，NCC人事懸缺一年，責在行政院，若要三七開，行政院之責也得佔七分。
行政院的責任，不僅在「拖延」，還在錯打政治算盤，立法院審查人事過程中，四位被提名人分別在去年十一月到今年五月被徵詢並首肯，人事却遲至今年七月才送立法院審查，簡單講，不是在野黨封殺NCC，而是執政黨綁架NCC做為大罷免的籌碼，遺憾的是，事與願違。
蔡英文造因卓揆吞果，扁新設機關毀在民進黨手裡
這就是卓揆拎不清之處：第一，他算錯了，大罷免民進黨大敗，NCC人事沒能摧毀在野黨的民意基礎；第二，大罷免前徵詢被提名人，既不與在野政黨商量遑論溝通，這是存倖勝之心，萬一民進黨過半就能依願提名；第三，大罷免大失敗，他就該想到之前徵詢的人事，得為他們掃除障礙，之前沒有朝野協商，之後進行朝野溝通也是挽救之法，偏偏他失了魂，或許也誤算若請辭成功，溝通不溝通都不干他的事；第四，他既沒算到大罷免會大失敗，也沒算到失敗後他請辭繼續失敗，留任閣揆，却沒找到「新的合作模式」。
一路「沒算到」或「算錯了」，「一無是處」的不是NCC四位被提名人，而是卓榮泰了。
埋下前因的不是卓榮泰，吞下苦果又拎不清只能是卓榮泰；前總統蔡英文享受八年完全執政，找到一批「聽話的NCC委員」，且經前行政院長蘇貞昌開駡訓後認証；關了中天電視台，大舖「綠媒」土壤，還搞出莫名其妙的「黨檢媒」，專幹打手業務，從對付柯文哲、高虹安，最近矛頭轉向黃國昌，大有不死不休的架勢，卓揆大談「合作基礎」，莫怪黃國昌暴怒大駡「閣揆說謊還甩鍋在野黨」；媒體生態惡化，NCC的公信力也全部報廢，委員懸缺一年，會務（號稱）難以推動，府院不急，民意不在乎，只能說明，這個民進黨第一次執政時代成立的新設機關，「實驗」二十年後失敗，而且，可能正是毀在民進黨手上。
許宗力造因賴清德吞果，憲法法庭四年不到去掉半條命
在野黨一路封殺府院人事案，NCC如此，大法官人事兩度審理兩度團滅，同樣沒有前因何來後果；前司法院長許宗力在全綠大法官任期結束前的幾號憲法裁判，成了憲法法庭的勒繩，這個民進黨執政創造的憲法法庭，其公信力在民進黨手裡去掉半條命，這是報應？還是權力的反噬？
卓榮泰質疑，「這代表只有在野黨要的人選才會被通過，那未來中選會委員，執政黨還要在什麼樣的信任基礎與在野政黨合作？」卓榮泰的疑慮不能說沒有道理，然而若照政黨政治的基本原理，連內閣組成都應該在野多數說了算，反倒是中選會依法同一黨籍不得超過三分之一，行政院想到了徵詢藍白政黨意見，兩在野黨也分別提出四與二位專家學者的建議名單，行政院聲稱一定想辦法在月底前送出名單，屆時，在野黨也當檢視民進黨的「合作誠意」。
卓揆會對NCC人事被封殺氣急敗壞，或許他以為中選會的徵詢有好的氣氛，應能換得NCC人事順利通過，但機關人事不是能交換的籌碼，朝野「合作」也不是以A換B，機關人事不能互換，人事與政策也不能互換，當然，這也不是絕對的，很長一段時間，民進黨總召柯建銘就習慣了與前立法院長王金平的「協商與交換」，國會能「喬」，那得燈光美氣氛佳，此刻的民進黨賴政府卓內閣顯然製造不出這樣的「信任基礎」，這樣的卓揆法螺都吹不響，遑論戰鬥號角，卓揆萬萬不要再算錯了。
