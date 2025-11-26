風評：「台灣回歸」拉警報，賴清德狂吃日本料理？

日本首相高市早苗「台灣有事論」一出，被北京視為觸碰核心利益，引爆中日新一輪外交大戰。北京回應逐級拉高，中國國家主席習近平罕見主動致電美國總統川普，稱「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分。距離上次南韓釜山會晤不到一個月，足見此事之急迫與嚴峻。川普願接下習近平這通電話且長談了一小時，則頗為耐人尋味。

這次「川習通話」是中美關係的關鍵指標，上一次中國國家主席主動打電話給美國總統，是2008年胡錦濤打給小布希，距今已有17年。除了中美G2共管台灣，也是北京延續二戰敘事及國際法律戰，將「台灣回歸」納入對美交涉的外交時間表。然而，賴清德政府對北京的回應蒼白無力，缺乏強而有力的論述和高度，不改其一貫的麻木、鴕鳥心態。

被搶敘事主導權，「抗中保台」悄無言



川習通話中，習近平最關注台灣議題，但川普將話題轉向烏克蘭。通話中，川普表示「理解」北京的對台立場，並繼續談貿易和稀土。之後，又打電話給高市早苗，對日本受到中方制裁（旅遊警示、留學預警、海鮮喊停、牛肉卡關）給予心理撫慰，不急著給日本安全承諾，又是在玩「雙邊交易」，而不是「多邊協議」。



「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，北京這個論述不可等閒視之。過去北京對台灣總以內政問題來談，不願訴諸國際，然民進黨總是要把台灣問「國際化」。而今，習近平提出這個論述是一大轉向，主動把台灣問題國際化，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《舊金山和約》，大打國際法律戰和輿論戰，而且「台灣回歸」放入二戰後的國際秩序。

高市早苗「台灣有事論」的意外表態，嗣後發展卻強化了美中G2國際格局。習近平抓到與美國平起平坐的機會，意圖中美共管台灣（台海）、日本和東亞局勢。北京回應層級拉高，王毅與塔吉克外長舉行戰略對話時提出三個「絕不允許」：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中國與三國發表的政治文件皆提及台灣問題，中亞三國均強調堅持一個中國原則。在中日緊張之際，北京趁勢強化「國際一中」，誰都能嗅出濃濃的斧鑿意味。

2025年10月28日，美國總統川普在喬治華盛頓號航空母艦上稱讚日本首相高市早苗是偉大的女性領導人。（美聯社）

民國法理不接受，自己是誰講不清

而對於這一輪中美日互動，台灣人民該敏銳地看到：對台灣「有利」的是，日本終於承認台海攸關他們安全；但台灣人民該「警惕」的，則是沒有人會替台灣承擔全部風險。在任何人上場談判之前，台灣得先確保自己是牌局裡的棋手，而不是桌上的籌碼。

然而，對於北京把台灣問題定位在「戰後國際秩序」，賴政府在戰略高度、主動權，都顯得保守且破碎不堪。對於習近平來說，等於是要把「統一台灣」包裝成「捍衛二戰成果」與「聯合國體系」的關鍵一環，以及中國對美交涉的外交時間表。習近平是以「戰後秩序」之名，否定台灣主權；總統府卻只用「樂見降溫」、「支持穩定」這種自欺欺人的官話，不敢明白駁斥北京這套說法就是「改變現狀、扭曲戰後秩序」。

中共對外大打國際法律戰：《2758號決議文》、《開羅宣言》、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》，把戰後文件拿來當大旗打宣傳戰。然而，總統府回應說，相關二戰國際條約都「無涉決定台灣的政治地位」，但回頭看外交部公開文件，強調「確認中華民國主權」的論述。我方政府內部兩套說法，在國際法學界和外交圈的眼中，台灣政府竟然講不清自己的法理敘事？

「互不隸屬」彈老調，「全球布局」話術高

總統府的關鍵句是「互不隸屬」的老調，這句純粹是對內宣傳的政治語彙，但對國際輿論來說，外國媒體的關鍵字是「台灣回歸中國」、「戰後國際秩序」，北京講的是主權與回歸；賴政府卻停在「互不隸屬」，不敢明確說出「中華民國（台灣）主權獨立的國家」。對國際輿論來說，會覺得北京在談國家主權，但台灣政府卻在談兩岸關係的現狀。為何只談「互不隸屬」，卻不完整論述「主權國家」呢？

做慣了鴕鳥的民進黨，當台積電要巨資投資美國，賴政府名之為「全球布局」，副總統蕭美琴還讚許「生態系」赴美，把白送籌碼給談判對手，當作可以得意說嘴的政績，還樂此不疲。川普政府對台灣課徵「懲罰性」關稅，賴政府向人民洗腦說是「暫時性」關稅，這個「暫時」都過了3個月，連人民都麻痺無感；至今，台美雙方還未完成總結會議，也沒有達成協議，遑論再調降稅率！台美總結會議或協議，連個影子都見不著！

把「統一台灣」納入中美關係的外交「時間表」，賴清德還只會狂吃日本料理嗎？（取自賴清德臉書）

對於習近平提出「台灣回歸」的戰後歷史論述和國際史高度，賴政府完全沒有體認到問題的嚴重性，還以為自己撿到槍。我駐美代表處仍以「川普的貼文未提到台灣」為由迴避問題；民進黨團召開記者會痛批北京「惡人先告狀」，也表示「川普沒提台灣」。只有陸委會痛批北京扭曲二戰歷史文件，但未受到重視與深化論述。

「G2」聯手齊絞殺，「鴕鳥」巢下有完卵？

總統府這份聲明在戰略高度、主動權，都顯得蒼白無力而破碎不堪。賴政府苦苦巴望著美國關愛的眼神，但美國國務院和美國在台協會（AIT）已不再提「台灣地位未定論」。當北京已經把台灣推進「戰後秩序的戰場」，台北若還只願意用「維持現狀」與「互不隸屬」來回應，恐怕既守不住敘事戰，也安不了台灣人民的心。

民進黨跳不脫依附美國、日本的舊思維，提不出大格局的國際戰略主張，任由中華人民共和國大談取代中華民國的中國代表權。習近平對台的蟒蛇戰略逐步落實，把「統一台灣」納入中美關係的外交「時間表」，加上川普一味出賣盟友的作為，在「G2」聯手絞殺之下，無助的台灣人民只能弱弱地問：我們還剩下多少時間？賴清德還只會狂吃日本料理嗎？





