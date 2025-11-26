風評：「台灣回歸」拉警報，賴清德狂吃日本料理？
日本首相高市早苗「台灣有事論」一出，被北京視為觸碰核心利益，引爆中日新一輪外交大戰。北京回應逐級拉高，中國國家主席習近平罕見主動致電美國總統川普，稱「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分。距離上次南韓釜山會晤不到一個月，足見此事之急迫與嚴峻。川普願接下習近平這通電話且長談了一小時，則頗為耐人尋味。
這次「川習通話」是中美關係的關鍵指標，上一次中國國家主席主動打電話給美國總統，是2008年胡錦濤打給小布希，距今已有17年。除了中美G2共管台灣，也是北京延續二戰敘事及國際法律戰，將「台灣回歸」納入對美交涉的外交時間表。然而，賴清德政府對北京的回應蒼白無力，缺乏強而有力的論述和高度，不改其一貫的麻木、鴕鳥心態。
被搶敘事主導權，「抗中保台」悄無言
川習通話中，習近平最關注台灣議題，但川普將話題轉向烏克蘭。通話中，川普表示「理解」北京的對台立場，並繼續談貿易和稀土。之後，又打電話給高市早苗，對日本受到中方制裁（旅遊警示、留學預警、海鮮喊停、牛肉卡關）給予心理撫慰，不急著給日本安全承諾，又是在玩「雙邊交易」，而不是「多邊協議」。
「台灣回歸中國」是戰後國際秩序的重要部分，北京這個論述不可等閒視之。過去北京對台灣總以內政問題來談，不願訴諸國際，然民進黨總是要把台灣問「國際化」。而今，習近平提出這個論述是一大轉向，主動把台灣問題國際化，從《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《舊金山和約》，大打國際法律戰和輿論戰，而且「台灣回歸」放入二戰後的國際秩序。
高市早苗「台灣有事論」的意外表態，嗣後發展卻強化了美中G2國際格局。習近平抓到與美國平起平坐的機會，意圖中美共管台灣（台海）、日本和東亞局勢。北京回應層級拉高，王毅與塔吉克外長舉行戰略對話時提出三個「絕不允許」：絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許外部勢力染指台灣，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。中國與三國發表的政治文件皆提及台灣問題，中亞三國均強調堅持一個中國原則。在中日緊張之際，北京趁勢強化「國際一中」，誰都能嗅出濃濃的斧鑿意味。
民國法理不接受，自己是誰講不清
而對於這一輪中美日互動，台灣人民該敏銳地看到：對台灣「有利」的是，日本終於承認台海攸關他們安全；但台灣人民該「警惕」的，則是沒有人會替台灣承擔全部風險。在任何人上場談判之前，台灣得先確保自己是牌局裡的棋手，而不是桌上的籌碼。
然而，對於北京把台灣問題定位在「戰後國際秩序」，賴政府在戰略高度、主動權，都顯得保守且破碎不堪。對於習近平來說，等於是要把「統一台灣」包裝成「捍衛二戰成果」與「聯合國體系」的關鍵一環，以及中國對美交涉的外交時間表。習近平是以「戰後秩序」之名，否定台灣主權；總統府卻只用「樂見降溫」、「支持穩定」這種自欺欺人的官話，不敢明白駁斥北京這套說法就是「改變現狀、扭曲戰後秩序」。
中共對外大打國際法律戰：《2758號決議文》、《開羅宣言》、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》，把戰後文件拿來當大旗打宣傳戰。然而，總統府回應說，相關二戰國際條約都「無涉決定台灣的政治地位」，但回頭看外交部公開文件，強調「確認中華民國主權」的論述。我方政府內部兩套說法，在國際法學界和外交圈的眼中，台灣政府竟然講不清自己的法理敘事？
「互不隸屬」彈老調，「全球布局」話術高
總統府的關鍵句是「互不隸屬」的老調，這句純粹是對內宣傳的政治語彙，但對國際輿論來說，外國媒體的關鍵字是「台灣回歸中國」、「戰後國際秩序」，北京講的是主權與回歸；賴政府卻停在「互不隸屬」，不敢明確說出「中華民國（台灣）主權獨立的國家」。對國際輿論來說，會覺得北京在談國家主權，但台灣政府卻在談兩岸關係的現狀。為何只談「互不隸屬」，卻不完整論述「主權國家」呢？
做慣了鴕鳥的民進黨，當台積電要巨資投資美國，賴政府名之為「全球布局」，副總統蕭美琴還讚許「生態系」赴美，把白送籌碼給談判對手，當作可以得意說嘴的政績，還樂此不疲。川普政府對台灣課徵「懲罰性」關稅，賴政府向人民洗腦說是「暫時性」關稅，這個「暫時」都過了3個月，連人民都麻痺無感；至今，台美雙方還未完成總結會議，也沒有達成協議，遑論再調降稅率！台美總結會議或協議，連個影子都見不著！
對於習近平提出「台灣回歸」的戰後歷史論述和國際史高度，賴政府完全沒有體認到問題的嚴重性，還以為自己撿到槍。我駐美代表處仍以「川普的貼文未提到台灣」為由迴避問題；民進黨團召開記者會痛批北京「惡人先告狀」，也表示「川普沒提台灣」。只有陸委會痛批北京扭曲二戰歷史文件，但未受到重視與深化論述。
「G2」聯手齊絞殺，「鴕鳥」巢下有完卵？
總統府這份聲明在戰略高度、主動權，都顯得蒼白無力而破碎不堪。賴政府苦苦巴望著美國關愛的眼神，但美國國務院和美國在台協會（AIT）已不再提「台灣地位未定論」。當北京已經把台灣推進「戰後秩序的戰場」，台北若還只願意用「維持現狀」與「互不隸屬」來回應，恐怕既守不住敘事戰，也安不了台灣人民的心。
民進黨跳不脫依附美國、日本的舊思維，提不出大格局的國際戰略主張，任由中華人民共和國大談取代中華民國的中國代表權。習近平對台的蟒蛇戰略逐步落實，把「統一台灣」納入中美關係的外交「時間表」，加上川普一味出賣盟友的作為，在「G2」聯手絞殺之下，無助的台灣人民只能弱弱地問：我們還剩下多少時間？賴清德還只會狂吃日本料理嗎？
