風評：台灣平均國民所得力壓日韓，你受惠多少多高興？

今年台灣的平均國民所得將超越韓國、力壓日本，這肯定是值得慶祝的好消息，但是，對大部份民眾而言，值得高興嗎？或是直接問：你獲益、高興了嗎？

今年台灣經濟在全球AI熱浪襲擊下捲起萬重浪，依照官方的預測，全年成長率預估高達7.37%，平均GDP可達 3萬8,748美元。明年預估經濟成長3.54％，平均GDP超越4萬關卡達 4萬951美元。

不久前國際貨幣基金（IMF）也才預測，今年台灣平均國民所得將超越韓國（3萬5,960美元）和日本（3萬4,720美元），日本是去年就已超越，在亞洲19個經濟體中排名第四；而IMF對台灣平均GDP的預測值是3萬7,830美元，還比官方預測的3萬8,748美元低一點，對台灣經濟數據的預測值，政府的準確度會高於IMF，因此，可以說今年台灣平均國民所得超越韓國已經是板上釘釘。

廣告 廣告

在亞洲四小龍經濟發展中，時常是把四小龍「分組」比較：星港是城市型、港口轉運與金融中心為主，台韓則是以製造業、出口導向為主，以平均國民所得與發展先進程度看，星港早已跑在台韓前面；台韓之間的競爭與比較，以平均國民所得而言，過去長期台灣都在韓國之上，到2003年才被韓國超越，當時確實讓台灣社會深自檢討一番，多年後台灣再次超越韓國，當然值得高興與肯定，但民間反應平淡、側翼網軍也未大規模出擊盛讚政府，甚至還出現不少負面聲音。

原因也很簡單，台灣陷入「不患寡而患不均」的困境，平均GDP是增加不少，但主要來自科技出口、甚至就是半導體產業的榮景，其它多數民眾、勞工受惠極少、甚至完全未受惠。如果大力的敲鑼打鼓宣揚這項「政績」，恐怕讓許多人因「相對剝奪感」而引發不滿。

從許多不同的數據上，都可窺見這種勞資間的不均分配、產業間的不平衡發展、及實質多數勞工薪資的低度成長。因此，縱然以平均國民所得而言，近年台灣「精進勇猛」：2021年才跨越3萬美元門檻到3.3萬美元，接著2年小退到3.2萬多美元，但2024年又躍升到3.4萬美元，今年跨到3.8萬美元，明年超越4萬美元門檻，才5年就完成1萬美元的跨距。

相較之下，從1992年平均GDP超越1萬美元，到2010年超越2萬美元，台灣花了18年，2萬到2021年的3萬美元也費了11年，這次跨越確實是搭噴射機了。

但對大部份受雇者而言，獲益少、感覺弱，從受僱人員報酬占GDP比率看，2024年降至43.1％創歷年最低，而1990年代這個數字在50%左右，2004年還有46%，堪稱每況愈下。白話文講就是GDP果實中分配給勞工受雇者的比例越來越少，相較之下，資本家所得的比重就越來越高。

相較之下，韓國受雇薪資占GDP比例就比台灣高出許多，2014年時還有56%，這幾年雖然下降卻還是有50%上下浮動。至於歐美日等先進國家，受雇薪資占比多在60%上下，台灣勞工的悲情由此可見，也難怪平均GDP創新高多數勞工卻無感

而從另一個切面看，不同產業之間的發展與獲益的差距也越來越大。近5年多台灣經濟的成長幾乎都靠科技產品的出口支撐，出口占GDP比重從過去約5成增到近6成，而出口產品中又是資通訊（ICT）科技產品掛帥，從過去的一半（如2020年為52.7%）增到超過7成（2024年為71%），但科技業從業人員數占整體就業人數的5-10%（依定義不同得到不同的比例）；與此同時，數據顯示，電子業的薪資已高於整體平均工資超過70%，而在5年前，這個差距只有35%左右。

這造成的結果就是：出口與科技產業興旺帶動總體經濟數據亮麗，卻有很大比例民眾難以感受更無緣受惠。

如果拿韓國來作跨國比較，許多受雇員工應該心理更不平衡，因為韓國受雇者分配到的GDP果實高，所以與台灣相比，韓國製造業薪資硬是比台灣高出近3成，薪資成長幅度也高於台灣勞工。

台灣近幾年經濟能有好表現，一定程度上是受惠於外在大環境的因素：先是美國對中國大打貿易戰、科技戰，接著新冠疫情發生，之後又是AI的火熱，讓台灣的出口、科技產業與總體經濟都大大的受惠，但也必須承認：台灣內部的分配作得不好，勞資間的分配比例過份傾向資方之外，產業間的不平衡發展也日趨嚴重，如何矯正這些不均與不平衡，肯定不是一件易事，但卻是政府不能規避推卸的責任。

在台灣平均國民所得超越日韓、馬上就能再跨越4萬美元關卡之際，再問一次、民眾也可捫心自問一番：你高興嗎？獲益了嗎？

更多風傳媒報導

