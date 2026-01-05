風評：台灣瓦解中的矽盾？

外媒說台灣的「矽盾」因晶片製造外移正面臨瓦解風險，矽盾瓦解的說法或許並不真實，但真正該注意與介意的是對台灣經濟與產業的影響。

英國每日電訊報日前刊出一篇名為「台灣7.5兆英鎊秘密武器正在瓦解」的報導，指台灣將半導體生產外移，冒著失去「矽盾」保護的風險。代表案例當然是台灣的護國神山台積電，除了大手筆增加在美國的投資設廠，金額從650億美元增為1650億美元外，在日本、德國也有投資。

先談「矽盾」這個觀念，這是指台灣因為在全球晶片生產上的關鍵地位，如果兩岸發生戰爭導致晶片生產中斷，將造成全球經濟的重大損失，甚至直接讓全球經濟運轉中斷，損失金額至少是10兆美元起跳。為了避免這種全球經濟災難出現，各國（主要是指美國與歐洲）都會為此保護台灣的安全，甚至對岸也因這點考量而不敢輕易開啟戰端，這就是所謂的「矽盾」。

台灣的晶片生產如果中斷，肯定對全球的晶片供應鏈乃至全球經濟產生衝擊，這點無庸置疑，但把晶片說成是能保護台灣免於侵略與戰爭的矽盾，這種說法在一定程度上是美化、甚至「神化」了晶片產業能對台灣提供的安全保障；簡單的說，所謂的矽盾並不是那麼靠譜、甚至可能是不存在的；直白的說，萬一兩岸發生戰爭，美國不會只為了台灣的晶片產業而出兵防衛台灣，中國要「統一台灣」也不是為了晶片產業，更不會因擔心破壞台灣的晶片生產，而在其認為必須「武統」時放棄企圖。

至於說歐洲會為了台灣的晶片產業，在兩岸戰爭時為台灣出兵，那就更是笑話：如果連自家門口的烏克蘭，歐洲都畏縮不敢出一兵一卒，只拚命供應武器讓烏克蘭人去拚命，台灣就不必夢想矽盾對歐洲會有任何效果與意義。更且各國都已著手「避險」、減輕影響，即使短期有衝擊，但終究會有其它生產者替代與滿足這些需求。

因此，在討論台灣的晶片產業時，還是務實的回歸產業與經濟面談吧，而從這個觀點看，此報導至少有一點值得注意與警惕：台灣的矽盾正在瓦解。從產業觀點看，意指台灣晶片技術與產業的獨霸地位正在下降。

如果把晶片產業分成尖端製程與成熟製程2大塊來看，台灣現在都占有領先地位；以尖端製程而言，台灣（台積電）的全球市占率在9成上下，成熟製程的全球占比也超過4成。至於尖端製程與成熟製程到底那一個領域較重要，答案是：一樣重要、但意義不同。

尖端製程當然是所有大國追求掌握的技術，因為無論是現在全球最夯、被視為可以決定國力的AI，或是最新的智慧手機、超級電腦、5G甚至6G的通訊電信設備，都需要尖端製程的晶片，美國對中國打科技戰，全力壓制與卡住中國的就是尖端製程的晶片與晶片設備。

但成熟製程也不是不重要，甚至從數量與對社會與生活的影響而言，可能比尖端晶片更重要，例如，大部份汽車電子（MCU、電源管理IC）、物聯網（智慧家電、感測器）、工業控制、醫療設備以及電源管理、類比IC等消費性電子產品中，都是使用成熟製程晶片，其占晶片的比重約75%。

但現在因地緣政治角力因素，台灣晶片產業在這2大領域同時面臨風險，即使還不到「瓦解」這麼誇張的地步，卻肯定是有危機逼近。

以尖端製程而言，美國因地緣政治因素威逼台積電赴美投資設廠，且投資金額增加、帶入的技術更先進，雖然從個別企業的角度看，這些尖端晶片產能與技術仍掌握在台積電手上，但從國家或地區的觀點看，美國（還有台積電也去投資設廠的日、德等）擁有的尖端晶片產能增加，相對的就是台灣尖端晶片產能減少。

至於成熟製程，由於美國的科技戰對中國晶片大力封鎖，中國要掙脫美國的「卡脖子」，這幾年大手筆投資晶片產業，雖然主要重點在突破尖端晶片生產的封鎖，但更多的晶片投資是落在成熟製程，因此無法取得尖端晶片生產設備。根據專業機構的預測，現在中國成熟製程晶片生產的比重已達34%、低於台灣的43%，但明年中國市占率會達47%、台灣降為36%，2030年中國就拿下全球成熟製程的半壁江山、占比達52%、台灣剩下26%─只有中國的一半。

台灣各界、或是說賴政府，該好好思考與評估台灣晶片產業同時在尖端與成熟製程領域下降後，到底會如何影響台灣的經濟與產業？還有這代表的意義是什麼？看到賴政府如此無條件的放行台積電對外投資、鼓勵台灣的供應鏈外移，甚至要為美國「規劃科學園區」，撇開虛無的矽盾說法，賴政府真了解也評估過這些政策對台灣經濟與產業的影響嗎？

