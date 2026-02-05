風評：吳誠文的「南京政府」
國科會主委吳誠文真是天才兒童；小時候是少棒球星，他自陳只因為好奇「球為什麼會在空中轉彎」，而走上學習理工的道路，足見其腦廻路清奇不同於常人。
一砲打過江，李洋躺著也中槍
元月下旬，他出席大學校長會議，一番激勵學界不要只看論文數量不重質量，「被數字綁架很丟臉」，硬是讓學界為了他熱議大半個月，呼應者有之，批評者更多，為此他率國科會一眾舉行記者會，三拋「丟臉」說，還加碼「看不起」「政府不給資源就做不好研究」的說法。
這些還不足以展現他思維清奇特異，他直指「學術應該自由自律，不該由政府獨裁管理」，但學界數字管理却還脫離不了「南京政府時期─不合時宜的舊思維。」說一次不夠，記者會他一砲打過江，代位發言：「現在運動部長李洋遇到一樣頭痛的問題，那就是南京政府還存在，所以運動員要政府編列預算，不然協會就兩手一攤說『政府不編列預算，就無法拿更多獎牌』，這種文化真的該翻轉。」
妙的是，理直氣壯的吳誠文，竟在記者會後隔天臉書發文「致歉」，短短兩百字，先感謝媒體記者摘要報導不易，難免有所取捨（意思是：難免斷章取義），讀者各自引伸解讀，各種批評他都接受，但有人覺得對他有所不敬，非其本意，對「所有受到負面影響的人」，他鄭重致歉。意在言外，顯然有「重量級人士」覺得其言不敬，而做為科學研究與技術發展的「龍頭」老大，也不得不低頭。
重質不重量，芝麻如何填肚子？
持平而論，吳誠文對學術研究與學界風氣的發言，十二萬分中肯，中肯到幾乎卑之無甚高論，第一，重質不重量，就是一句廢話，擺哪都成，但擺哪都虛頭八腦，「量」是數字，「質」是心證，心證沒那麼難，但在心證未形成前，數字是基本標準；第二，他肯定不是舉這句廢話大旗的第一人，至少主宰台灣科技研究與發展達三十年的前中研院長李遠哲，早在十多年前就說了，而且用詞與吳誠文一致：「丟臉」；第三，李遠哲也不是最早公開批評學術研究不能只看量化指標的第一人，早在十五年前的馬政府時代，中研院、行政院科技會報、教育部和國科會就聯手推動（大學）評鑑「去指標化」。值得反思的是，為什麼十幾二十年過去，「重質不重量」還能「震動」學界？答案很簡單：問題依舊在，幾度夕陽紅─政黨輪替都沒輒。
何以致此？吳誠文其實也給了答案─「南京政府的舊思維」，包括只會等政府資源，或者只看論文數量的數字管理，但這絕非國科會主委一句話就能扭轉的；隨便舉例，去年拿到總統科學獎的中研院士葉均蔚，被讚譽為引領全球材料新革命的「高熵合金之父」，當年申請國科會計畫，審查委員諷刺他，「若讓高熵合金計畫通過，會鬧出『國際笑話』」，他八年沈潛，直到二００四年一口氣發表五篇論文，接著以每年平均十篇論文的研究能量，對材料科學理論做出重大貢獻。類似情境，難講不會重現。重點是，最終還是要靠「論文大爆發」才奠定葉院士的江湖地位，沒有這些論文，中研院也選不了他當院士；如今葉均蔚的高熵材料科技，市值估計二點五億，靠的也算「政府資源」─（國立）清華大學三千萬授權金。
簡單講，吳誠文所批評者不可謂錯，但反向却也可證為非。不談論文數字管理，就談政府或學校資源，台灣的科研經費並不低，但絕大多數來自業界，公部門八、九百億預算，中研院就分掉大半，台大再佔所餘一大半，剩下的分給全國大專院校，對絕大多數高等學府的老師們而言，一句話形容「芝麻如何填肚子」？文史科也罷（並無不敬的意思），理工生技需要實驗室的領域，回國服務當然不是最好的選擇。
台大戰交大？「舊思維」不可理解
吳誠文對台灣學術科研扭曲的現象，早有觀察，事實上，他在二０一八年參與台大校長遴選發表「治校理念」時就已經表達─若當選校長先砍論文獎金；他反對各校競逐「排名」，當年如此如今也一樣，「台大還要讓上海交大評量你是不是好大學嗎？」上海交大的世界大學評鑑當然有一定指標，包括吳誠文最討厭的論文數，還有拿到諾貝爾等獎項的校友數等，評價在前的以歐美日本為主，也並未自己評鑑就位居兩岸之冠，相對其他類似的大學評鑑如QS或THE，亦難謂不公平。
不知道吳誠文是對「上海交大」有意見，還是對大學評鑑有意見，就像他把「舊思維」套給「南京政府」一般，不可解。
首先，民國時期的「南京政府」，嚴格來說只有一九二七年四月年到一九三七年十一月（北伐後到抗日前），及一九四六年五月到一九四八年五月（抗日勝利到國共鬥爭落敗後）加總十一年半的時間，基本都在戰亂之中，不是清黨就是剿共，不是抗日就是內戰，談不上「數字管理」，學界倚賴不了政府給資源，不要說研究經費，窮得前胸貼後背，連薪水都有一搭沒一搭。至於一九四０到四五年的汪（偽）政權，應付的日本人，大概不在吳誠文的指涉之中。
第二，若吳誠文是「泛論」民國時期遷台以來的北洋政府、國民政府，差別不大，除開抗日八年，就是自己人打自己人，除了蔡元培胡適一眾天才般的學人講究德先生賽先生，沒什麼「政府資源」能給到學界，這個「政府」遷台搶救的除了黃金之外，還有故宮和人才（中研院北大為主），意在「正統」與「人心」。
精準理工人，駡人萬不可胡套
第三，若他泛指「國民黨政府」（包括遷台到政黨輪替），兩蔣時代前期心不在建設，落實九年國民義務教育後，不能說不重視教育學術科研，包括長期維持GDP三％的教科文預算，直到民主化之後修憲後刪除，而國科會的「前身」即一九五九年成立的「國家長期發展科學委員會」（長科會），中研院長胡適為主任委員，教育部部長梅貽琦兼任副主委，來頭不可謂不大；而吳誠文厭惡的「論文數量KPI」出自民進黨扁政府的五年五百億「頂大計畫」，不過十年就出現後遺症，包括李遠哲等人都力主必須導正，重點是：李遠哲、扁政府和當年推動頂大計畫一眾人等，和上述各種定義中的「南京政府」八竿子打不著。
吳誠文的想法與主張十數年一以貫之，也不吝於表達，讓這個從科技部又重回「國科會」的單位，重新進入公眾視野，且引起學界矚目，也是好事；他是心直口快之人，當年發表治校理念時，因為同席參選人開口世界大學排 名，閉口台清之爭（吳誠文時任清大副校長），吳誠文竟一時忍不住脫口說，「我知道貴所很多人在當官啦，那想當官的你就吸引他來（台大教書），我們是希望這樣子嗎？」
九年過去，「當官的」倒是他自己，而這九年中，若無成大副校長和南台科大校長的「台南資歷」，或許也未必能入賴清德總統之眼。學而優則仕，無可置疑，不過，理工人入官場，還是要講究「精準」，論事不宜「泛論」，更不宜政治化套用，附帶一提，今時此刻對岸的「南京政府」還真的提倡「數字管理」（數位管理），既有數據局還有一缸子暫行法規，這不成了牛頭套馬嘴？不論批評學校欠缺研究治學的客觀指標，或鼓勵學界謹守初心不要只仰仗政府關愛的眼神，都不必牽拖「南京政府」，套用吳誠文自己的話，真的滿「丟臉」的。
更多風傳媒報導
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
疫情讓他們逃離上海、視訊打包家當…舉債150萬改裝爺爺的老穀倉：不只重生、還賺到起家厝｜好宅報報
在宜蘭冬山鄉一處舊穀倉，有間一次只為一組客人準備的私廚餐桌，沒有顯眼招牌與固定菜單，用餐環境被水稻與鄉村景緻包圍，主廚堅持使用生態環境友善食材，吸引許多懂吃、也懂生活的人專程前來，連大明星蕭敬騰、小禎都曾是座上賓。男女主人高梓現與邱苡禎（花花）攜手打造的「花愛現小酒館」 ，兩人在上海相識相戀，雙雙遭疫情打亂人生節奏，卻意外在返鄉後，提早圓買房私廚創業夢。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導