風評：吳誠文的「南京政府」

國科會主委吳誠文真是天才兒童；小時候是少棒球星，他自陳只因為好奇「球為什麼會在空中轉彎」，而走上學習理工的道路，足見其腦廻路清奇不同於常人。

一砲打過江，李洋躺著也中槍

元月下旬，他出席大學校長會議，一番激勵學界不要只看論文數量不重質量，「被數字綁架很丟臉」，硬是讓學界為了他熱議大半個月，呼應者有之，批評者更多，為此他率國科會一眾舉行記者會，三拋「丟臉」說，還加碼「看不起」「政府不給資源就做不好研究」的說法。

廣告 廣告

這些還不足以展現他思維清奇特異，他直指「學術應該自由自律，不該由政府獨裁管理」，但學界數字管理却還脫離不了「南京政府時期─不合時宜的舊思維。」說一次不夠，記者會他一砲打過江，代位發言：「現在運動部長李洋遇到一樣頭痛的問題，那就是南京政府還存在，所以運動員要政府編列預算，不然協會就兩手一攤說『政府不編列預算，就無法拿更多獎牌』，這種文化真的該翻轉。」

妙的是，理直氣壯的吳誠文，竟在記者會後隔天臉書發文「致歉」，短短兩百字，先感謝媒體記者摘要報導不易，難免有所取捨（意思是：難免斷章取義），讀者各自引伸解讀，各種批評他都接受，但有人覺得對他有所不敬，非其本意，對「所有受到負面影響的人」，他鄭重致歉。意在言外，顯然有「重量級人士」覺得其言不敬，而做為科學研究與技術發展的「龍頭」老大，也不得不低頭。

重質不重量，芝麻如何填肚子？

持平而論，吳誠文對學術研究與學界風氣的發言，十二萬分中肯，中肯到幾乎卑之無甚高論，第一，重質不重量，就是一句廢話，擺哪都成，但擺哪都虛頭八腦，「量」是數字，「質」是心證，心證沒那麼難，但在心證未形成前，數字是基本標準；第二，他肯定不是舉這句廢話大旗的第一人，至少主宰台灣科技研究與發展達三十年的前中研院長李遠哲，早在十多年前就說了，而且用詞與吳誠文一致：「丟臉」；第三，李遠哲也不是最早公開批評學術研究不能只看量化指標的第一人，早在十五年前的馬政府時代，中研院、行政院科技會報、教育部和國科會就聯手推動（大學）評鑑「去指標化」。值得反思的是，為什麼十幾二十年過去，「重質不重量」還能「震動」學界？答案很簡單：問題依舊在，幾度夕陽紅─政黨輪替都沒輒。

何以致此？吳誠文其實也給了答案─「南京政府的舊思維」，包括只會等政府資源，或者只看論文數量的數字管理，但這絕非國科會主委一句話就能扭轉的；隨便舉例，去年拿到總統科學獎的中研院士葉均蔚，被讚譽為引領全球材料新革命的「高熵合金之父」，當年申請國科會計畫，審查委員諷刺他，「若讓高熵合金計畫通過，會鬧出『國際笑話』」，他八年沈潛，直到二００四年一口氣發表五篇論文，接著以每年平均十篇論文的研究能量，對材料科學理論做出重大貢獻。類似情境，難講不會重現。重點是，最終還是要靠「論文大爆發」才奠定葉院士的江湖地位，沒有這些論文，中研院也選不了他當院士；如今葉均蔚的高熵材料科技，市值估計二點五億，靠的也算「政府資源」─（國立）清華大學三千萬授權金。

​國科會於2月2日召開記者會，重申學術表現應「回歸研究本質 成果多元評量」。前排左起：蘇振綱副主委、林法正副主委、吳誠文主委、陳炳宇副主委、綜規處彭麗春處長。​後排左起：前瞻處蔡妙慈處長、人文處黃俊儒處長、科國處李旺龍處長、產學處林德生處長、工程處洪樂文處長、自然處賴明治處長、生科處楊台鴻處長。（國科會官網）​

簡單講，吳誠文所批評者不可謂錯，但反向却也可證為非。不談論文數字管理，就談政府或學校資源，台灣的科研經費並不低，但絕大多數來自業界，公部門八、九百億預算，中研院就分掉大半，台大再佔所餘一大半，剩下的分給全國大專院校，對絕大多數高等學府的老師們而言，一句話形容「芝麻如何填肚子」？文史科也罷（並無不敬的意思），理工生技需要實驗室的領域，回國服務當然不是最好的選擇。



台大戰交大？「舊思維」不可理解

吳誠文對台灣學術科研扭曲的現象，早有觀察，事實上，他在二０一八年參與台大校長遴選發表「治校理念」時就已經表達─若當選校長先砍論文獎金；他反對各校競逐「排名」，當年如此如今也一樣，「台大還要讓上海交大評量你是不是好大學嗎？」上海交大的世界大學評鑑當然有一定指標，包括吳誠文最討厭的論文數，還有拿到諾貝爾等獎項的校友數等，評價在前的以歐美日本為主，也並未自己評鑑就位居兩岸之冠，相對其他類似的大學評鑑如QS或THE，亦難謂不公平。

不知道吳誠文是對「上海交大」有意見，還是對大學評鑑有意見，就像他把「舊思維」套給「南京政府」一般，不可解。

首先，民國時期的「南京政府」，嚴格來說只有一九二七年四月年到一九三七年十一月（北伐後到抗日前），及一九四六年五月到一九四八年五月（抗日勝利到國共鬥爭落敗後）加總十一年半的時間，基本都在戰亂之中，不是清黨就是剿共，不是抗日就是內戰，談不上「數字管理」，學界倚賴不了政府給資源，不要說研究經費，窮得前胸貼後背，連薪水都有一搭沒一搭。至於一九四０到四五年的汪（偽）政權，應付的日本人，大概不在吳誠文的指涉之中。

第二，若吳誠文是「泛論」民國時期遷台以來的北洋政府、國民政府，差別不大，除開抗日八年，就是自己人打自己人，除了蔡元培胡適一眾天才般的學人講究德先生賽先生，沒什麼「政府資源」能給到學界，這個「政府」遷台搶救的除了黃金之外，還有故宮和人才（中研院北大為主），意在「正統」與「人心」。

精準理工人，駡人萬不可胡套

第三，若他泛指「國民黨政府」（包括遷台到政黨輪替），兩蔣時代前期心不在建設，落實九年國民義務教育後，不能說不重視教育學術科研，包括長期維持GDP三％的教科文預算，直到民主化之後修憲後刪除，而國科會的「前身」即一九五九年成立的「國家長期發展科學委員會」（長科會），中研院長胡適為主任委員，教育部部長梅貽琦兼任副主委，來頭不可謂不大；而吳誠文厭惡的「論文數量KPI」出自民進黨扁政府的五年五百億「頂大計畫」，不過十年就出現後遺症，包括李遠哲等人都力主必須導正，重點是：李遠哲、扁政府和當年推動頂大計畫一眾人等，和上述各種定義中的「南京政府」八竿子打不著。

吳誠文的想法與主張十數年一以貫之，也不吝於表達，讓這個從科技部又重回「國科會」的單位，重新進入公眾視野，且引起學界矚目，也是好事；他是心直口快之人，當年發表治校理念時，因為同席參選人開口世界大學排 名，閉口台清之爭（吳誠文時任清大副校長），吳誠文竟一時忍不住脫口說，「我知道貴所很多人在當官啦，那想當官的你就吸引他來（台大教書），我們是希望這樣子嗎？」

九年過去，「當官的」倒是他自己，而這九年中，若無成大副校長和南台科大校長的「台南資歷」，或許也未必能入賴清德總統之眼。學而優則仕，無可置疑，不過，理工人入官場，還是要講究「精準」，論事不宜「泛論」，更不宜政治化套用，附帶一提，今時此刻對岸的「南京政府」還真的提倡「數字管理」（數位管理），既有數據局還有一缸子暫行法規，這不成了牛頭套馬嘴？不論批評學校欠缺研究治學的客觀指標，或鼓勵學界謹守初心不要只仰仗政府關愛的眼神，都不必牽拖「南京政府」，套用吳誠文自己的話，真的滿「丟臉」的。

更多風傳媒報導

