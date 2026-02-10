風評：大法官的「司法驚夢」─憲法法庭不如直接宣告補充保費違憲

儘管前大法官言者諄諄呼籲「事不過三望五位大法官回頭」，不過，這個把「異議大法官」剔除的「五人法庭」硬撞南牆不回頭，再次做出「部份違憲判決」，而三位「庭外」異議的大法官，則再次提出「不同意見書」，可以預期，在賴清德總統再次提名大法官，並立法院同意前，這個「不足額裁判」的憲法法庭，將續行到底；然而，錯的事，不會因為做三次（以上）就一變而為對，這屆大法官當成為末世司法教材。

拒繳三萬罰九萬太嚴苛，鼓勵不繳或拖繳？

這件「一一五年憲判字第二號判決」，聲請人是逾期不繳健保補充保費，依法被罰三倍的建築包商業主，五位大法官認為以應扣繳金額為唯一標準，並裁罰一或三倍罰款，可能「導致處罰過於嚴苛，違反比例原則並侵害財產」，故而宣告「部份違憲」，並要求相關機關在判決公告起兩年內完成修法。

三位「庭外提出不同意見書」則程序到實質內容，一一點出五位大法官的莫名其妙。首先，這個「個案」是否達到「違憲」程度，當然見仁見智，行政裁罰以倍數計，補充保費並非唯一，更非創例，逃漏稅的倍數罰款行之有年，從關稅法、證交稅條例、土地稅法、營業稅法、平均地權條例…，只要涉及人民稅捐給付義務者，無不如此，講白了，不倍數加懲，豈不變相鼓勵有繳費（稅）義務者，能拖則拖能逃則逃？

聲請憲法裁判的包商，是逾期催繳而不繳者，形同被查到逃漏稅的處罰，他該繳三萬罰九萬，是否已達「違憲五大法官」所言，「過於嚴苛，違反比例原則並侵害財產」？不必大法官，一般人大概都會存疑，如果這個包商因此不必罰三倍，之前被罰的類似案例，是否都可以重新聲請救濟？或者未來衛福部皆不能開罰逾期不繳補充保費者？還是只罰一倍不罰三倍？又或者以後被罰個案，件件都要聲請憲法法庭裁判，看看到底是否已達「違反比例原則」？

憲法裁判也雙標─罰逃漏稅合憲，罰補充保費違憲？

不談個案談，就個別條文，前已述及倍數罰款法有多例，何況補充保費課扣訂有「上限」，而費率不到健保費的一半；此外，釋字六七三號，對所得稅法等同重罰漏稅與逃稅，應做不同比例裁罰的解釋，該號解釋公布後不久，健保法即參酌其合憲部份─「就源扣繳制度下，扣繳義務人未補繳稅款，對國家稅收所造成之損害，與納稅義務人漏稅並無二致」，用於補充保費裁罰，如果補充保費罰三倍為違憲，那麼就源扣繳之逃稅罰三倍豈不也違憲？

或謂「補充保費」能和「稅」相提並論嗎？事實上，為因應健保財務，自有「補充保費」制度開始，「賺得多就多付保費」這件事就一直是爭點，爭點的核心則是「健保」到底是「保險」？還是「稅收」？如果不是「稅收」，所謂「賺多者負擔一點（補充保費）」又從何說起？政府課不了證所稅，却從股利所得徵繳補充保費，合理嗎？

「二代健保」，開繳「補充保費」以來，可謂怨聲載道，偏偏健保財務三天兩頭告急，彈性調高門診掛號費之外，調高補充保費亦是一案，不過，從陳時中到石崇良，推出改革方案就撞牆，最後只能在爭議聲中暫緩，「健保保費」能不能權充「稅收工具」？就是補充保費制度的命門。

「兩年修法」誰理誰？推翻不合法判決埋引線

「違憲五大法官」要求相關兩年內修法，修的不是補充保費，而是罰款數，在此之前，可視個案情節裁處適當金額，不受一倍或三倍裁罰的限制，衛福部應允研究修法，立即碰到的問題，一，罰款金額從零點一到二點九九，都在彈性之列，誰決定？如何決定？還是看被罰者的來頭而定？

「違憲五法官」的憲法判決，有三位「庭外大法官」從實質到程序均予否定，實質如前述，三位大法官不但認為無違憲，甚至認為根本不應受理，而她們主張不受理的理由，都曾與五位大法官言明，根據憲訴法，聲請案應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，過半數同意，未達同意人數者應裁定不受理；簡單講，不受理的案件仍可評議，但受理評議者至少得十位大法官才能組成「合法」的憲法法庭，她們既反對受理，更反對不足額的不合法憲法法庭受理此案，最終只能提出「庭外不同意書（法律意見）」。

可以預期，只要大法官未經總統補提名並經立法院同意補足缺額，未來「違憲五大法官」只要做出不足額的「違憲判決」，都會有三位「異議大法官」提出不同意見書，同時一而再再而三地提醒，「必須至少十位大法官才能合法地組成憲法法庭」，這些「不足額的違憲裁判」，大法官不服，立法院不理，行政院不知如何是好（兩年內就算提出修法案，還得看立法院買不買帳），這場司法的筆墨官司這屆大法官任期屆滿都未必能結案，會不會有朝一日，這些「不足額違憲判決」被一籃子推翻重來？

呂太郎「司法驚夢」，舉國摔下椅子

五大法官中的呂太郎提出「協同意見書」，指憲法（本文）第一百七十五條「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。」是因應立憲時的需要，不能立即實施或不能立即在全國實施者，授權立法院在必要時以立法訂之，如今却成了「綑綁《憲法》運作的緊箍咒「如此發展，恐怕連當初立憲者都要驚夢坐起，難以置信。」

當初立憲者不可能「驚夢坐起」，倒是舉國要為大法官之言嚇到摔下椅子，制憲行憲之際，確是國家紛亂，天翻地覆，若有一時不能實施者，立法院再怎麼立法大概都是無用的；若照其邏輯，大法官解釋或裁判憲法不必「法定程序」，立法院不也不必「立法院職權行使法」，立委愛如何修立法就如何修立法？遑論自有大法官以來，從大法官審理案件法、大法官會議法…到如今的憲法訴訟法，都是「承平時期」立法，行之經年沒問題，獨獨這屆大法官裁判我自為之？

回溯立憲者之心，一可確信，大法官不是他們心中的「太上總統」，憲法本文，司法位列第七章，在人民、總統、國民大會、行政院、立法院之後；憲法增修條文司法在第五條，也在總統、行政院、立法院之後；從無司法凌駕立法（民意）之上的道理；二可相信，他們是「民權初步」的信仰者，最簡單的「民主」道理是清楚的，套用高檢署主任檢察官陳宏達之言，裁判要有效，「人數到齊，程序合法」是基本常識，沒想到，八十年後，却由五位大法官上演好大一齣「司法驚夢」。

