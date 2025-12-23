風評：央行，就該「血流成河」再鬆綁房市
央行上周四召開理監事會，基本上房地產管制措施都未鬆綁，業者說當央行「有感」（房市下滑）時已「血流成河」，或許，就該讓房地產血流成河、房價回落後才該考慮鬆綁。
這次理監事會決議維持利率不變一如外界預期，因為通膨不高、都能維持在2%以內的目標值之下，沒有理由升息；降息也不必了，一來利率本來就不高，二來以今年經濟成長率可望超過7%、創15年來高點來看，顯然無降息支撐經濟的必要。當然，無論升息降息，對央行而言，對房市、及附帶的對匯率的影響，也在考量之內，甚至是更重要的考量點。
國內房市其實從去年就有走緩的跡象，只是拜賴政府錯誤又無腦的新青安政策之賜，讓房市得到「打一波雞血」的機會，在此過程中，賴政府也不吝於展現最惡質的一面：干預金融監理、指揮央行、對新青安貸款放款、讓打雞血的效果延長，但終究要面對房市勢頭的改變。
房地產業者原來多少抱持央行對房市管制措施鬆綁一點的期待，但最終央行的「打房」措施不動如山，原因央行總裁楊金龍說得明白：「房價其實沒有軟著陸」，白話文講就是：房價還沒降、或降得不夠。說得更明白一點，楊金龍說「即便已經打炒房，房價沒有多大的調整，央行理事們也希望價格能往下修正」。
楊金龍的話，或是說央行的期待，其實也是大部份民眾的期待，有其道理。因為所謂的房市走緩、或是房地產景氣反轉，對一般大眾、特別是無自由住宅想購屋的年輕人、經濟較弱勢者所言，是無感到極點，或是說對他們而言，沒有房市走緩這回事，因為房價還是高不可攀到極點。
一般衡量房價高低的合理與否、民眾購屋負擔多重，大多會使用「房價所得比」作為指標，無論是官方內政部不動產資訊平台的數字、或是民間房仲業者製作的數字，全台的房價所得比都在10倍以上，房價最高的台北市超過16倍、新北14倍，「台北居大不易」確實是數十年如一日未變，其它台中、台南、高雄也都在10倍以上，只有桃園是8.6倍。
不過，國際上公認「合理」、不會對民眾造成太大負擔的房價所得比3-6倍，台灣的數字明顯都過高。
另一個房價負擔能力數字，同樣顯示台灣房價過高、民眾負擔沉重。這個數字是指每個月支付房貸占所得比重。全台房貸負擔率是46.62%，六都的台北市、新北市、台中市都超過50%，桃園、台南、高雄在40-50%，最高的台北市甚至高達近7成（67%），這代表購屋家庭每個月的收入有近7成拿去交房貸，所謂的「房奴」之稱還真不假。
因此，雖然房市號稱「走緩」，但其實房價還是高高掛得讓庶民只能仰望無法承受，例如，拜台積電半導體等投資之賜，台南房價漲幅高居6都之冠，近6年上漲了6成，央行不願對打房措施鬆綁，原因就在此：房價完全未回落。
至於業者指央行資訊落後，待央行有感覺時「已經血流成河了」，這說法有道理、有可能。這個牽涉到房地產的景氣循環、價量變化；房新榮景時，交易量增加、房價跟著上漲，即所謂的「價量俱揚」；價格高到一定程度、買得起的人越來越少、投資客也要居高思危讓景氣反轉後，交易量先下滑，但建商、投資客、房仲等賣方都會先全力守住價格，撐到最後降價時有可能已來不及、兵敗如山倒，這就是所謂的「血流成河」。
大部份政府都不願出現這種房市崩盤、血流成河的結果，因為最後會重創經濟；不過，當房價高到社會多數人都難以負荷時，大概率就是房市泡沫出現，而沒有任何一個政府會去支撐一個泡沫，讓房價下跌到合理價位才是正確的作法。
從整體經濟的健康、社會的需求等角度看，央行不在房價尚未回落階段就放鬆管制，是正確、值得肯定的作法。房價下跌甚或泡沫破滅，必然對經濟有衝擊，但現在台灣經濟結構中，只要占比最大的出口、科技表現好，更且業者總愛說的「房地產是火車頭產業」早被證實言過其實，即使「血流成河」又何妨？這也算是經濟調整必須承受的代價吧。
更多風傳媒報導
其他人也在看
漲得不快卻撐得住！淡水紅樹林站生活圈 純住氛圍攏北客心 「社區一條件」價差達1成以上｜房價狙擊手
根據統計資料，紅樹林站生活圈平均房價自2016年的每坪27.4萬元，緩步上升至2025年的36.3萬元，10年漲幅約32.5%，紅樹林站生活圈近十年房價上漲約32.5%，雖低於淡水區整體的48.4%，但整體走勢相對平穩，其地段位於淡水與北投交界，擁有捷運紅線、河岸景觀與純住宅環境等條件，近年買盤以北市外溢的自住族群為主。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 11
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
2026房市展望｜新北重劃區盤整「交屋潮拋售壓力炸鍋」建商縮手拼耐力 3大引擎推進精準供給時代
新北房市過去受惠北市外溢效應、重劃區開發與產業移動三股推力，形成全台最具規模的住宅市場發展，展望2026年，跳脫單純聚焦買氣熱度討論聲量，更趨向從供給結構、都更危老與交通建設三方重塑市場的關鍵年。建商端面臨利率環境、成本壓力與報酬率下降挑戰，推案轉精準保守，更講求地段條件，帶動重劃區發展節奏盤整，東瑩機構創辦人黃赺認為，明年區域房市將走向慢熱但紮實的耐力考驗；房仲代表永慶房產集團研展中心總監郭翰則直言在精準供給時代下，小宅主導與地段決勝將成顯學。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
2026房市展望｜買氣急凍剩2成！「桃園預售很多賣到賠錢...」一級戰區建商劍指3大核心潛力區決勝
揮別盤整與觀望交錯的2025年，台灣房市正進入「質變」的關鍵時刻，高房價壓力與政策緊箍仍在，但內需消費、科技投資與公共建設帶來資金活水，持續為市場注入推力。定泰建設總經理林夏森表示，桃園市受惠於AI產業鏈擴張、企業回流與交通建設升溫，都會核心地段房價仍具支撐力；然而面對利率高檔、稅制強化與人口結構變化，市場勢必走向分化。整體來說，2026年桃園房市不再只是漲跌之爭，更是「價值」與「信心」的再定義，持續墊高建築成本與政策壓力，將是衝擊交易價量的最大挑戰。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 11
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 41
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 18
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 22 小時前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 42
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 90
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 388
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 66
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 2 小時前 ・ 162
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 61