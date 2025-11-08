風評：失言又失格的曾文生，專業何在？
雖然這不是政治性遠高於專業性的台電董事長曾文生第一次失言，但這次情況算是更嚴重，因為是既失言又失格更無專業。
台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬收補償費，台電董事長曾文生回應，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。
每個水庫（公共建設）規劃與興建時一定都有訂出其主要目標與功能，例如石門水庫就是一個兼具供水、發電、防洪、遊憩的多功能水庫，翡翠水庫興建時的定位與功能主要就是2項：民生供水與水力發電，基於水源保護區的考量，遊憩觀光不是其功能，因此要進去翡翠水庫是被管制的；發電也是功能也容易理解，許多時候水庫都必須調節水量、洩洪，增加水力發電功能是可提升其效益，翡翠水庫的水力電廠運作已數十年、且都由台電協助維護管理。
因此，翡翠水庫發電給台電收取適當費用，這部份是完全沒問題，行之多年。但現在出問題的是「緊急支援」發電部份，翡翠水庫管理局想要收取補償費。如果是在商言商，這部份算是合理要求，因為這是超過原本雙方合約的規範，更且緊急支援發電就代表原本水庫首要功能：民生供水的需要可能要為此支付隱形成本與風險。
最後到底對臨時性的緊急支援發電，是否要對台電多收取費用，台電仍可與市府協商、而且空間仍大；但曾文生此時卻不吝於跳出來發言，說市府這種作法「恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費」，這是非專業、失格、甚至下流的表現。
曾文生的說法比喻可說完全錯誤，原本單純只是翡翠水庫與台電之間、因發電需要超出原先合約的緊急支援發電是否加價一事，他卻上綱說成其它縣市「也會要求送電來台北市要額外計費」。請注意，台電與翡翠水庫的爭端在額外的緊急發電上，而不是正常發電，但他卻「巧妙」的把那個額外、緊急拿掉，只說「其它縣市送電到台北」。
但事實上，「其它縣市送電到台北」這就是一件「正常操作」的事，每天、每分每秒都發生，因為台北市的電力自給率只有區區的1.4%，全部都靠外縣市發電提供。曾文生蓄意把翡翠水庫與台電之間針對額外發電收費的爭議，巧妙的「位移」與上綱為台北市與其它供電縣市的「發電者與用電者」之間的矛盾，非常明顯就是有意挑撥、堪稱其心可誅。
而且，他說成這會讓「我擔心這件事如果要這樣處理，到時候其他縣市會說，我送電來台北市要額外計費」，這是百分之百的胡扯；全台所有電廠發出的電都是送到台電的輸配電網中，確實可以根據每個縣市的發電量與用電量算出所謂的電力自給率，但不存在著那個縣市會發現它「送電來台北市」、所以「要額外計費」這種事，因為全部進電網中分配。但那些自給率破百的地方確實可拍胸確認自己把電支援其它地方。
換句話說，這位台電董事長的一番話，可能讓自己「沒事找事」，那些電力自給率破百的縣市，被曾文生「點醒」要求「額外計費」，身為台電董事說出此話，除了為了政治「戰北市」外，實在看不出到底所為何來、更看不出這會是解決爭議的出路。而曾文生也別忘了，真要如此作，賴總統本命區的台南電力自給率也不怎麼好看，只有2成左右。
台北市電力自給率如此低不難理解，台北市是政經中心、人口密度、土地面積、盆地地形等，原本就很難找到適當的地方蓋電廠。曾文生那番蓄意挑撥台北市與其它縣市的言論，隱約之間是鼓勵各縣市的供電要「自給自足」；既然台電負責全台所有的電廠的選址、規劃與興建，那就請曾文生為台電規劃一個可提高電力自給率的電廠吧。請問曾文生作得到嗎？
而在翡翠水庫與台電爭議中，外界也可讀到一頁「番外篇」：透露台灣缺電情況的嚴重性。
翡翠水庫的發電量大約7萬瓩，套句曾文生的話，「這並不是非常大的發電量」，其實這種說法保守了，因為這是非常非常小的發電量。截至 2024年底，台灣的總裝置發電容量約為5,774.1萬瓩，翡翠水庫發電的占比只有0.1%，其實是小到幾乎可被忽視的程度。但在過去3年中，翡翠水庫管理局就「應援」緊急發電9次，顯然全台已在缺電邊緣上了。
其實，翡翠水庫要加收緊急發電的水費，主要目的應該是想「以價制量」、讓台電少碰這塊，而不是為了賺錢；對台電而言，每年都貼出去數百億元給綠電收購了，就更不差這一點「小錢」了；倒是曾文生為了這點小錢，失言又失格更失專業，讓外界領教到這位台電董事長強烈的政治性格，殆矣！
