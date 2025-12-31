風評：封島軍演，賴政府還稱「認知作戰」？

共軍無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，逼近台灣領海並操作實彈發射科目。對此，美國總統川普淡化中共軍演威脅，日本政府則是低調沉默。始料未及的是，一張央視公布共軍無人機俯瞰台北101大樓的照片，意外成了眾人解謎的軍演話題。但國防部聲稱「認知作戰」，呼籲民眾不要受到操弄，難道真把「演習」當作「演戲」？

規模空前，絞殺力度節節升高

這是賴清德總統上台以來對岸的第四次圍台軍演，也是美國眾議院議長裴洛西訪台以來，共軍對台最大規模的一場軍演行動。北京發動圍台軍演之因有二：一是針對高市早苗的「台灣有事論」，中日交鋒升溫；二是美國川普政府批准110億美元對台軍售，包括海馬士火箭彈等攻擊性武器。

廣告 廣告

正當共軍圍台軍演落幕，緊接其後，俄羅斯軍方2026年元旦起對北方四島軍演兩個月，中俄輪流軍演秀肌肉「劍指美日」之意甚明。

相較以往，此次中共圍台軍演有多重意涵：首先是「絞索式封鎖」：直接影響到台灣人民的生活，影響民間飛航941航班、10萬名旅客。而且逼近台島領海基線，從福建平潭發射的飛彈落在離岸24海里處，直接威脅北部的台北港和基隆港，衝擊到往來交通。這次只封鎖一天，如果再拖長時間，消耗能源儲備，台灣如何保有戰略耐性？

共軍無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，逼近台灣領海並發射實彈。美國總統川普（右）淡化中共軍演威脅。（翻攝白宮官網，風傳媒合成）

文攻武嚇，淺碟社會不攻自亂

其次是「宣傳戰」：解放軍東部戰區透過微博密集發出，上午9時發射台島北部、下午1時發射台島南部，之後再於台島東部奪港封控，而且是文字、梗圖、影音密集轟炸，「融媒體」的宣傳速度，梗圖所發揮的力度，這場紙上戰爭，我國防部所釋出的圖檔和影像，相形見絀。

第三是「心理戰」：中共無人機俯瞰拍攝台北101大樓黑白偵照圖，展示無人機有執行「斬首」任務的能力，形成心理恐慌和輿論戰。從共軍釋出的畫面中，其無人機近距離俯瞰台北101，真假難辨。有網友質疑是從碧山巖監視器拍攝，而且畫面中沒有刻度；但有網友認為是真的，因為央視公布的畫面是有晃動，而非靜止固定畫面，且從宜蘭外海遠距離拍攝，是與碧山巖同角度——台灣自恃自誇的堅強防空網，早被雙尾蠍無人機穿透破防。

跨年前的這次軍演，可視為一次中共對「台海實戰化」的總檢驗。共軍橫跨陸海空及火箭軍，投入此一演練，中國海警也加入演訓行列。無預警的奇襲，迅雷不及掩耳的封鎖，揚言要登上載有海馬士火箭的「長榮輪」檢查，這已不是發射飛彈，而是灰色地帶的演習。

治國無方，萊爾校長自曝其短

可笑的是，賴清德在中共軍演前一天，特別在雲豹裝甲車兵工廠受訪，稱中國因「實力不足」沒有越雷池一步，不經意展露「輕敵引戰」的態度。國防部稱「持續掌握中」，只是死鴨子嘴硬，打腫臉充胖子——倘若事先掌握軍演情資，還會安排這種語帶挑釁的專訪嗎？

更扯的是，賴清德聲稱「軍工產業是下座護國神山」，但任由馬桶商、茶葉商、鞋店搶進軍火生意，都集中在台南和高雄二都。賴政府意圖打造「軍工複合體」，卻完全無視烏克蘭「軍工大貪腐」的教訓。

如同前美國太平洋司令布萊爾（Dennis Blair）直言，台灣軍隊不僅同樣缺乏實戰經驗，更因為長期在國際上遭到孤立，而無法像其他國家一樣進行高強度的跨國聯合演訓；更令人擔憂的是，台灣社會普遍缺乏「備戰緊迫感」，這種只想靠美國出兵的依賴心態，恐怕才是台灣最危險的敵人。

當中共突然發動軍演，國軍在高雄的戰車緊急備戰下冒煙起火，賴清德神隱一天後，強調「不會升高衝突、不挑起爭端」，收斂平時的剛愎鋒芒，還敷衍國人稱「請大家放心」。若當中共無人機乘虛而入，如何叫大家放心？難怪會被美國智庫學者譏為「魯莽的領導人」！

總統賴清德（右）在中共軍演前，特別在雲豹裝甲車兵工廠受訪，稱中國因「實力不足」沒有越雷池一步。（總統府提供）

符咒保台，任性社會毫無韌性

現在看來，賴清德還不如前政務委員張景森來得清醒。張景森就指出，軍演已把台灣帶入莫大險境。檢視賴政府的執政：只知一味補助脫離軍事現實的電影《零日攻擊》，搞大罷免升高社會對立，致力務虛的「改路名運動」，繪聲繪影抓「第五縱隊」，不肯為志願役軍人加薪……靠這種施政風格，足以抗擊「境外敵對勢力」？

《孫子兵法》有言：「主孰有道？將孰有能？天地孰得？法令孰行？兵眾孰強？士卒孰練？賞罰孰明？吾以此知勝負矣。」至今表現一貫荒腔走板的賴政府，對此能不汗顏？

一架無人機就突破國人心防，東部戰區釋出的「AI作戰視頻」，對台無人作戰、無人機、機器人、機器狗、無人潛艦等，將是未來作戰趨勢。沈伯洋之流所稱的「認知作戰」，只不過是賴政府發給台灣人民的「狗皮膏藥」，要我們拿著這種「符咒」（或蘇貞昌所謂的「掃把」）來應對中共的無人作戰體系嗎？

從高市「台灣有事論」風暴可見，美日察覺台海局勢的外溢效應，態度已然變得謹慎收斂。我們對中共軍演行動應當「料敵從寬」，而非國防部率爾稱其為「認知作戰」。看待共軍演習，絕不該只淡化為「軍事武嚇」，以股市照漲視若無睹。如此玩忽的紙醉金迷態度，夾藏著嚴重警訊——社會韌性只是虛假口號，任性社會的集體式逃避心理，才是我們不想面對的台灣真面目。

賴政府可別誤導台灣人民，不要把「演習」當成「演戲」！



更多風傳媒報導

