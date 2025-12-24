風評：川普戰略收縮，賴政府備戰不談判？

美國川普政府低調發布其第二任期首份《美國國家安全戰略》（NSS），刻意淡化中國軍事威脅，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）甚至強調，國務院的職責是「尋求與中國政府的合作契機」。政治學者黎安友直言，「川普更相信習近平，而非CIA（美國中央情報局）」。當美國對外戰略全面收縮，賴清德政府還要固守「備戰不談判」的戰略？

美國戰略收縮，盟友不知所措

這份新版《美國國家安全戰略》開宗明義宣示：川普2.0的外交路線強調「務實但非實用主義、現實卻非現實主義、有原則而非理想主義、強硬但非鷹派、克制卻非鴿派」，其實不過是再包裝過的「美國優先」原則。這不屬於任何傳統意識形態，而是以美國利益為核心的戰略姿態，象徵美國外交政策走向「戰略收縮」。

更值得關注的是，與川普第一任期將中國、俄羅斯視為首要威脅不同，這份報告不再強調來自中、俄的地緣戰略挑戰，反而提出要與俄羅斯「重建戰略穩定關係」，美方自詡為歐俄間的「調停者」而非北約的「對抗者」。對中國雖仍維持語氣強硬，但焦點轉為經貿失衡問題，並強調避免軍事衝突。同時要求日、韓承擔更多防務責任，美國則企圖減輕自身的軍事負擔。

外傳台日關係協會會長蘇嘉全將接任海基會董事長。（盧逸峰攝）

寶島最後價值，僅剩晶片航道

這份報告，對台灣的著墨則罕見地出現六次，將台灣納入「核心戰略戰區」，指出其在半導體供應鏈、航運路線與地緣戰略上的關鍵性，並規劃盟軍部署以嚇阻台海衝突。但這種「嚇阻」並非基於台灣本身，而是因為台灣位於共軍進入第二島鏈的關鍵節點，扼守東北亞與東南亞之間的戰略通道，牽動全球三分之一航運樞紐。正如《紐約時報》所言，對川普而言，台灣僅存的剩餘價值就是晶片與航道，換言之，美國要的不再是保衛台灣，而是台灣應為「美國優先」繳交過路費和保護費。

對於《美國國家安全戰略》，戰略學者林中斌解讀為「美國戰略大轉彎」：從川普1.0的全面抗中，轉為川普2.0的美中「避戰」與勢力平衡（balance of power）架構，轉向與北京形成G2共管全球秩序。這也體現了川普核心圈如副總統范斯（JD Vance）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）等人主導的新戰略路線。

老大哥急轉彎，極限「榨乾台灣」

哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew J. Nathan）在《下班國際線》直言：「川普相信習近平與普丁，更甚於美國CIA情報機關和團隊幕僚。」這種「強人情結」導致美國外交不再以自由民主為核心價值，而是短視地讓出戰略空間，弱化對中長期競爭布局，也使歐洲盟友感受到前所未有的戰略焦慮。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）更批評，這將使美國外交價值底線崩解。

曾是抗中急先鋒、兩度被中共制裁的國務卿盧比歐，坦承其職責是「尋求與中國政府的合作契機」。（美聯社）

而曾是抗中急先鋒、兩度被中共制裁的國務卿盧比歐，日前竟公開表示：「中國已經是、並將持續是富強國家，也是地緣政治關鍵角色。」並坦承其職責是「尋求與中國政府的合作契機」。他更主張不必在美日與美中之間選邊，認為兩條軸線可以平行並進，這種發言幾乎是對其過去戰略立場的髮夾彎。

與此同時，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也指，川普政府目標是把半導體供應鏈帶回美國，台美晶片產能要「五五分」；後來又說，會讓台積電在美投資超過2000億美元。此一說法直接打臉台灣談判代表的說詞，因為台方所稱「進入最後階段」的談判，不論金額或稅率，至今仍未明朗。所謂「類科學園區」與「半導體生態系」，被我政府稱為對美談判的大禮包，但在缺少影響評估報告之下，難逃「掏空台灣」、「解甲奉贈」的疑慮。

台灣燃燒自己，成就中美復興？

賴清德政府的本性使然，持續與全球局勢頂風逆勢而行。不但在未與台灣人民溝通、與國會協調的前提下，逕自宣布將1.25兆國防預算外包給美國，意圖換取安全保證，至今預算仍卡關立法院，動彈不得。如此「備戰」，到底還剩多少「嚇阻力」？當美國自身都轉向川普式的「美國優先」政策，台灣仍孤注一擲地投入軍備競賽，豈非一廂情願地往死胡同裡鑽，自甘落入被動局面？

最近傳出國安高層的人事大風吹，更顯露出賴政府的外交思維轉向。曾擔任駐日代表的謝長廷接任台日關係協會會長、現任會長蘇嘉全轉任海基會董事長，而現任海基會董事長吳豊山則轉任總統府資政。原本主張兩岸對話的吳豊山還未有成果即遭替換，遞補者卻是政治色彩濃厚的蘇嘉全，這是有兩岸對話和談判的準備嗎？

從賴政府的國安人事安排來看，顯而易見地，將「台日關係」置於「兩岸關係」之上，兩岸和談不見蹤影。竟然沒有見到，當日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，惹毛北京致使中日進入外交戰，川普異乎尋常地低調，只顧2026年4月順利訪問中國，成就其「和平總統」的美夢。

總結而言，當美國川普政府轉向「美國利益至上」，台灣在這場大國博弈中正被邊緣化。賴清德政府是否仍只想「備戰不談判」？如果台灣始終不願正視新的國際現實，忽視外交與軍事之間的戰略平衡——難道以為把軍費往死裡砸，就不會成為「川普版門羅主義」的棄子？



