風評：川普霸道勒索，台積電加碼「做功德」？
美國川普政府對台積電不斷霸道勒索，美國商務部長盧特尼克（Howard W. Lutnick）先前曾提出不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能「五五分」方案，成就「美國版矽盾」；最近他又指台積電「違反DEI（多元、公平及包容）」條款，美方藉此促台積電追加1000億美元建廠。外傳台美關稅降至跟日韓相同的15％，但換台積電「加碼5座廠」。美國總統川普稱自己的道德觀高於國際法，但川普政府「道德觀」的內涵又是什麼？
昔日世界警察，徹底黑化
川普認證的「唐羅主義」（Donroe Doctrine），不只是雄踞西半球，其背後是弱肉強食的叢林法則，亦即「強權即公理」。川普政府突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，送回美國接受審訊；其後，又要用錢收買格陵蘭人民，揚言不排除動用武力；最近，又要對伊朗的貿易夥伴課徵25％高關稅。川普自稱是委內瑞拉的代理總統，還稱古巴裔的國務卿盧比歐（Marco A. Rubio），可以當古巴總統。
「唐羅主義」的Don，在義大利的語言符號，亦是《教父》柯里昂家族的尊稱，如今的川普，就是黑手黨總舵主，昔日的世界警察已然「黑幫化」。黑幫老大推崇的《交易的藝術》，當然也擅長「黑手黨交易」，左手祭出關稅大刀，右手執起軍武長槍，把流氓國家的角色展現得淋漓盡致。
盧特尼克稱台積電「違反DEI條款」，未依條款聘用盲人承包商，以及跨性別工程師，成功促台積電至少投資2000億美元建廠。台積電自2020年以來已在亞利桑那州完成一座晶圓廠，第二座廠房即將於2028年啟用，並承諾未來數年將增建4座新廠。而今在美台貿易談判架構下，台積電同意至少再增建5座新廠，廠數和投資金額呈等比級數遽增——難道這是總統賴清德所主張台美之間共創的「雙贏」嗎？
DEI又愛又反，兩頭得利
極端矛盾的是，川普甫上任簽署70份行政命令，其中一條，大幅消減了「DEI」優惠性差別待遇的計畫，哈佛大學首當其衝。川普政府高調推動「反DEI」政策，並以打擊反猶太主義為由，先凍結哈佛大學22億美元的聯邦補助，再進一步禁止學校招收國際學生，掀起高教界與民間輿論的強烈反彈。
由此觀之，DEI其實只是個勒索的藉口，淪為索要利益的武器和工具。在川普的唯我獨尊模式下，規則已成為「工具化」的勒索手段。川普政府對內「反DEI」，對外談判又力挺「DEI」，無疑是「美能你不能」的雙重標準。今天川普政府可以用「DEI條款」要求你加碼，明天就能以「國家安全」為由沒收資產。
台積電史上海外最大投資案，不斷被迫加碼，川普說台灣「偷走」晶片，盧特尼克所說要台美晶片產能要「五五分」，要打造出「美國矽盾」。美國覬覦台積電的晶片產能，跟貪圖委內瑞拉的重質原油一樣，以緝毒和反恐為名，盤算要佔據能源為己有，怎麼看，都是赤裸裸的「資源掠奪戰」。
綁走護國神山，需索無厭
盧特尼克一邊抨擊拜登政府向市值上兆的台積電提供66億美元補貼「不合理」，一邊炫耀川普政府用100％關稅脅迫企業赴美設廠的強硬手段。這種談判方式，將商業合作當作強權勒索。當DEI條款可以透過追加投資「一筆勾銷」，所謂的「DEI」，只不過是美國政府控制外資企業的工具，與原本政策目標背道而馳。
在川普眼中，政治利益凌駕商業規則，就比誰的拳頭大。台積電美國廠的毛利率比台灣本地生產縮水近87％，高額成本已造成史上最大季度利潤下滑；台積電董事長魏哲家曾公開表示，在美國製造的成本是台灣的「4到5倍」。然而，在關稅威脅與違約指控的雙重壓力下，台積電仍不得不被迫加碼投資。
川普批《紐約時報》是製造假新聞的「假報紙」，卻又一人面對5位紐時記者接受獨家專訪，果然是「口嫌體正直」。從《紐約時報》的報導，除了關稅降到15％，台積電還要赴美加碼投資之外，更關鍵的問題是：台灣要對美國開放多大的市場？對台灣農工業的衝擊有多大，目前還是未知的領域，台灣人民仍被蒙在鼓裡。
春秋末年，晉國國政被智、韓、趙、魏四大卿族掌控，以智氏最為強大。而當時智氏掌門人智瑤，憑藉自己的聰明和勇武，向晉國各卿族族長、管事家臣恣意嘲弄羞辱，還不停索要城池采邑，連連得逞，因此愈發無禮狂妄。最後遇上趙氏不肯配合，因而智瑤聯合了韓家、魏家攻趙，最後卻因「吃人夠夠，不留餘地」，觸動韓、魏唇亡齒寒的儆醒，反被三家聯合攻滅。觀照歷史，何其相似——川普不就是現代版的「超大號智瑤」嗎？
美國再次偉大？驚心掠奪！
而在台灣，粉飾太平的暫時性關稅，「暫時」了四個月，關稅依然黑箱不透明，不論金額或稅率，至今仍未明朗。副總統蕭美琴曾接受外媒專訪提出「半導體生態系」，是繼「類科學園區」之後，最接近「台積電變美積電」的官方說法。所謂「類科學園區」與「半導體生態系」，政府稱為對美談判的大禮包，但在缺少影響評估報告之下，仍難化解「掏空台灣」的疑雲。
川普一口氣宣布退出了66個國際組織，他反的不只是華府建制派，而且包括聯合國這個「深層政府」。川普主義原本是要扭轉美國本土的政治經濟弊端，並且改變「老大吃虧」的外交關係。然而卻矯枉過正，變成否定美國主導的戰後國際秩序，長遠來看，也會衝擊到美國的自身利益。
川普稱自己的道德觀高於國際法，但川普政府道德觀的核心內涵為何？恐怕就是「缺德」、「看誰拳頭大」吧！從突襲委內瑞拉、收買格陵蘭、威脅伊朗，再到覬覦、索要台積電的晶片產能，都無異於黑幫老大的做派。以前是披著民主自由的外衣，現在脫掉西裝露出刺青，拿掉偽善的假面具，最終目的正是要對全球進行「資源掠奪」，所謂MAGA（讓美國再次偉大），只是一場掠奪其他國家利益的大戲而已！
