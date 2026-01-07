風評：川普「斬首」馬杜洛，喊習近平「抄作業」？

「斬首」向來是輿論禁區，網紅館長陳之漢曾直播「斬下狗頭」，遭警方依法偵辦；中國駐大阪總領事薛劍說要「砍下骯髒頭顱」，點燃中日外交戰火。最近拜美國總統川普之賜，美軍對委內瑞拉發動突襲，直接俘虜了委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並帶回美國審訊，打破了「斬首」這個言論禁忌，在網上炸開了鍋。

有論者認為，美國這次的「閃電斬首」是給共軍犯台做示範。如果美國可以對主權國家這樣做的話，為什麼中共不能對台灣這樣「抄作業」？畢竟北京認為台灣是「內政問題」。內蒙古朱日和軍演曾出現總統府，共軍會如法炮製對付總統賴清德嗎？賴清德是否會成為「台灣的馬杜洛」？



唐羅主義，現代海盜霸權

川普政府以閃電戰模式生擒馬杜洛，「斬首行動」既違反國際法，也未經國會通過，不甩國家元首的豁免權，坐實了「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。2025年《美國國家安全戰略》（NSS）中闡述的「川普推論」（Trump Corollary）絕非虛張聲勢，美國確實意圖「恢復美國在西半球的霸權地位」，川普警告他國不要插手美國後院。

廣告 廣告

美軍入侵委國行動，讓所有人看清一個事實：川普政府嘴上說緝毒只是藉口，目的是要委國的石油。美國從「軍事突襲」到「政權接管」再到「資本進駐」的操作，再次向世界展示其現代海盜邏輯：先羅織罪名，透過武力摧毀主權政府，顛覆其政權，隨即資本長驅直入瓜分其自然資源。川普無視國際法規範，讓世界回到了野蠻掠奪的叢林法則。

2026年1月3日，美國總統川普在佛羅里達州的海湖莊園即時收看在委內瑞拉的軍事行動。（美聯社）

北京近年來提供委國逾600億美元貸款，而在馬杜洛被捕前，才剛剛跟中國特使會面。川普顯然也藉由此次行動，向中國傳遞「遠離拉美後院」的明確訊號。美國正在重拾「西半球的優勢地位」，阻止西半球以外競爭者（意指中國）部署軍事力量，或控制具戰略關鍵性的資產。川普劃清西半球的勢力範圍，不容他國染指拉美後院。

如果美國可以對主權國家這樣做，而認定台灣是「內政問題」的北京，是否會把賴清德當作「台灣的馬杜洛」？

美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）憂心指出，美國「封鎖＋斬首」戰術形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京「有樣學樣」地應用於台灣問題。台灣大學國發所副教授南樂（Lev Nachman）說：「我認為川普的行動可能會給習近平在未來為針對台灣的行動提供更多理由。」

冒進台灣，領導人欠擔當

但有另一方持不同觀點：國民黨副主席蕭旭岑認為，中共領導人對台灣「是有感情的」，若北京對台執行斬首行動，不但傷害中華民族，也會讓兩岸關係徹底崩解。華府學者葛來儀（Bonnie S. Glaser）也認為「不會，因為北京付出的代價太大」。新加坡外交部前常任秘書比拉哈里（Bilahari Kausikan）則認為：「無論你怎麼看中國領導層，他們絕不會拿共產黨的正當性當賭注。」

首先，委內瑞拉不是台灣，無法完全類比。一是，台灣長期處於高度警戒狀態，高密度的防空、反飛彈與情報監控體系，與委內瑞拉全然不同。二是，委內瑞拉在國際體系中相對孤立，而台灣是地緣政治的戰略樞紐，很多國家都睜大眼睛緊盯，台灣的風吹草動都會牽動東亞局勢，甚至升級為全球衝突。

其次，賴清德不是馬杜洛，他的執政不等同於馬杜洛的獨裁統治。賴清德個性執拗、意識形態掛帥的政治風格，只顧一條道走到黑，他常在不必要時刻對中展現強硬，易在缺乏兩岸談判下滑向衝突，而不是能做好「控制風險」的領導人。從「賴十七條」界定中國是境外敵對勢力，言語中不斷吃北京豆腐，稱中國因為「實力不夠」還不敢越雷池一步，直到中共圍台軍演後立刻神隱，更像是容易出現「戰略冒進」，造成兩岸誤判風險的「激化者」。比如說，賴系立委林宜瑾提出《兩岸條例》修正案，修改成「台灣與中華人民共和國」，擺明是「法理台獨」的行徑。在馬杜洛被擄走後，旋即悄悄撤案，這也展露了賴清德的司馬昭之心。

總統賴清德（右）接受三立電視台《話時代人物》節目專訪稱，中國因為「實力不夠」還不敢越雷池一步。（總統府提供）

美中博弈，誰抄誰的作業？

北京斬首之後，既要嚴防政變，也要長期治理台灣。如同委內瑞拉權力真空後，可能成為第二個利比亞或伊拉克，維持政權穩定的國家治理才是大問題。重點不在於習近平是否會「抄川普的作業」，對賴清德實施斬首行動。關鍵在於，「唐羅主義」有沒有台灣的位置？

川普要求東西半球各自歸位，強權政治的實力原則。委內瑞拉之後，下一個是哪個國家？川普點名古巴，外界推測還有哥倫比亞、墨西哥、丹麥（格陵蘭）等，被點名的大多是西半球。川普的「唐羅主義」，不容他國染指拉美後院。川普劃出勢力範圍，而其眼中的台灣，只剩下保護費和過路費。

當川普劃清西半球的勢力範圍，衝擊中國在委國的石油生意。如果北京認為「海馬士」火箭彈是攻擊性武器，美國對台軍售違反美中《八一七公報》，中國是否會如圍台軍演「扼喉」圖片，攔截將軍火運到台灣的長榮貨輪？

「委內瑞拉模式」刻正出現漣漪效應，但兩岸皆熟悉《孫子兵法》「不戰而屈人之兵」的真義。北京會主張國際法規範，華府會強調強權政治的實力原則。但關鍵在於，川普意圖斷絕委內瑞拉的中國石油金脈，習近平也可能據此對付美國的對台軍售和半導體供應鏈。



更多風傳媒報導

