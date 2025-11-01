風評：川習會成果：一場虛功、回去各自準備來日再戰
一如往常的誇張，川普對這次「川習會」成果的評價是12分（滿分10分），實質上其成果應該是零分，因為這是一場虛功，中美暫時休兵回去各自備戰，來年再戰。
本周全球矚目與關切韓國主辦的APEC峰會，但焦點在中美兩國領導人會面的「川習會」，而不是峰會本身，川普甚至在與習近平會面後就離開不參與峰會了。外界關切與憂慮的重點在中美貿易戰是否會再升級，因為先前中國對美祭出稀土牌、川普要脅再加徵100%關稅，在川習會之後（在此之前中美已有多次部長級的談判進行），這些憂慮已消散，這就是所謂的「成果」。
具體來看，川習會的結論主要有4項重點：1、關稅方面，美方將「芬太尼關稅」由20%降爲10%，交換中方取消反制措施；2、彼此「卡脖子」方面，美方暫停出口管制50%穿透性規則一年，交換中方暫停稀土管制出口措施；3、雙方互徵「港口費」暫停1年；4、雙方就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易（主要指中國恢復購買美國大豆）、相關企業個案處理等問題達成共識。
但進一步分析這些「成果」或可發現，本質上就是一場虛功。例如，中美彼此徵收港口費對全球船運的影響與傷害極大，暫停徵收當然是一個了不起的成果，只是這是才上路不到1個月、過去根本不存在的措施。情況雷同的是美國暫停「出口管制50%穿透性規則」交換中國暫停稀土管制，這當然也算中美關係緩和的「成果」，但實際上1個多月前，這些規定尚未實施。
拉長時間看其它2項「成果」也是如此：彼此降低關稅源於今年以來川普的關稅政策，中國停止買美國大豆是從年中開始，目的在報復川普的關稅戰，因此這2項成果也只是回復到先前狀態而已。
白話文講就是：中美各自祭出懲罰對方、升高緊張的措施，再舉辦一次川習會把這些措施暫停1年，然後稱這是了不起的成果，豈不荒謬？外媒就曾取笑說，川普往往自己制造了事端，再把此事端平息然後歸功於自己，就是這個意思，因為在中美兩國彼此螺旋式升級的對打政策中，川普都是主動先出手的一方。
這種情況類似川普放了一把火，在大家擔心成為漫天大火前，他又出手撲滅，然後宣稱這是他的功勞偉績。
而且，值得注意、更需謹記在心的是：中美只是暫時休兵、回去各自備戰，來日再一決勝負；中美兩方甚至連這一點都毫不避諱的明說了：所有讓兩國和緩的措施與共識，都是「暫停1年」：港口費如此、稀土出口管制如此、50%穿透規則亦復如此。
因此，1年後這些暫停的措施是要繼續展延還是就此上路、「終止停火」狀態，又會是一個問題；潛台詞是現在這些措施對彼此傷害過鉅、所以暫停實施，雙方各自回去努力降低對打的傷害後「來年再戰」。至於那些「高高低低」的關稅，更是（依川普習性）隨時可變：例如任何時候川普都可以、也可能以中國買俄油為由又加徵20%甚至更高的關稅。
這就是過去10年、也可能是未來10年甚至20年，中美之間不變的結構：兩國處於競爭、對立甚至對抗的情勢。從川普首任到拜登再到今日川普重回白宮，外界已看盡即使雙方元首通電甚至會面，無論宣稱氣氛多麼良好、達成多少共識，最後結局是不必太多時日，必然再次進行更嚴厲的對抗、管制，雙方關係從未真正走在長期緩和的路上。
這次情況亦復如此，不要說中美只把彼此制裁措施暫停1年、已經形同「約定」1年後再戰，甚至中美的和緩是否能支撐到1年都在未知之數。
至於一般外界會關注這次川習會雙方的「勝負」問題，雖然外媒多認為是「中國占優勢」，但其實勝負在此階段仍難論斷，不過有幾個值得注意的觀察點。
一個是相較2018年川普首次對中國打貿易戰時，中國的不知所措、難以應對、只能步步退讓，現在中國明顯已摸清脈絡並可回擊，5月時拉高關稅超過100%及10月的稀土牌，都成功的讓美國退讓，雙方對比實力是有消長、而且是「美消中長」。
值得一提的是，在川習會召開前，川普在「真實社交」平臺以英文大寫發文「G2即將召開！」。十多年前，中國曾向歐巴馬提出類似G2這個概念的「新型大國關係」，但美方顯然未承認與接受，這次川普寫下的「G2即將召開！」，似乎是美國現任總統首次公開直接確認「G2」，換個角度看，就是外媒評論所指的「間接確認中國實力與美國同一量級，且全球唯二」，這點是有可能在未來的國際政治關係與運作上發酵擴大。
而中國這次迫使美國放鬆出口管制，也是重大成果。過去美國都咬緊出口管制涉及國家安全，因此不能拿來當貿易談判的條件，這個原則這次破功了；後續還有美方讓中方自行與英偉達接觸討論晶片銷售問題，就被視為中國贏得美方的重大讓步。
再來是從數據上看，中美貿易額下降、中國出口成功移轉到其它市場，特定產業領域兩國越走越遠，換句話說，中美的「脫鉤程度」加大；雖然兩國不可能走到完全脫鉤，但最後會走什麼程度、涵蓋那些產業領域，是值得注意了。
此外，川普針對全球的對等關稅的「長效影響」值得注意。例如，原本供應鏈是「中國加1」的策略往東南亞移，但對等關稅又可能讓供應鏈留在中國甚至又回去中國；川普與美國政策的搖擺不定，也讓中國成為另一個「穩定的選擇」，因此其效應不僅在經濟、產業，也出現在國際政治領域上，後續值得注意。
