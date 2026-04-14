風評：引進印度移工政策，賴政府展現最惡質的一面

在引進印度移工這個政策上，賴政府展現了最惡劣與不堪的一面。

上周勞動部長洪申翰在立法院質詢中透露，今年1月勞動部次長率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用情況，目前正在就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，期望雙邊銜接能更順利。他並透露，「首批今年有可能引進」。

這個「印度移工」今年將引進的消息馬上引發社會關注、或是說「反彈」，大部份反對的原因都是擔心「治安惡化」，而且高度集中在女性安全上，理由也很容易理解：印度曾經多次發生國際流傳的性侵事件，一般民眾因而對引進印度移工有深切的疑慮。

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引進印度移工的政策並非始於今日，在2024年許銘春擔任勞動部長時，台印就簽署引進移工的MOU，當時網傳政府要「引進10萬印度移工」，官方也否認，同時將此說法歸於「認知戰」，後來引進政策尚未正式上路此議題就逐漸沉寂，這次則因洪申翰說今年要引進1000名印度移工而再次躍上檯面。

而面對民間的反對與疑慮，賴政府的因應方式竟然是採最低劣、惡質的方式：一個是把此政策歸於是藍白要的政策，因此「不能怪罪民進黨」；一個是歸因於「有心人士刻意放大」，才會有此此應與反對聲浪。

第一個推卸責任的說法很容易理解與反駁，這項政策從發起、推動、簽署MOU再到今天完善行政程序、正式讓印度移工來台，全部百分之百是在民進黨執政的手上完成，要在野超過10年的藍白負責、歸因於其支持與否，顯然是「抬舉」了。如果在野黨推動政策如此之夠力有效果，核電早早就在發電甚至不必除役。

至於第二項則更荒謬。雖然民間對引進印度移工後可能對台灣女性人身安全會有影響的想法，確實流於刻板甚至有歧視的成份在內，但也不能否認印度是發生過多起轟傳國際的性侵案，有這種負面觀感的也不僅於台灣人，政府可以「好好說話」、設法扭轉這種刻板印象。

但賴政府採取的是最廉價無腦的方式：歸諸於什麼「有心人士」、什麼「境外勢力」，而且類似手法一用再用；2年前在為引進印度移工而紛紛擾擾時，蔡政府官員先是否認此事、指這種說法是「中國操縱的認知戰」，待真的簽署MOU後就以「不具名官員」受訪方式說，「反對印度移工」事件破壞同屬「奶茶聯盟」的台印邦誼。

更「驚人」、也更可笑的是最終結論是其「深層目標」是要「瓦解國人對政府的信任，打擊政府施政威信」、在「引起勞工、青年、婦女族群共鳴，凝聚杯葛政府政策力量」。這種思維與推論大有戒嚴時代，國民黨總愛說黨外的各種批評與反對都是「挑撥政府與民眾感情」一脈相承的味道。

坦白說，這肯定不會是推動政策、為政策辯護的好方法，甚至可以說，是最糟糕、也是最下作的方法。因為，事事都賴給「無孔不入的敵人」、說是他們搞「認知戰」，越來越沒說服力；一個內部勞工政策問題，硬是無限上綱到「敵我矛盾」倒也不必。更何況，民間、特別是女性，對此政策的疑慮，是非常確實的存在。而賴政府不記取教訓、不化解民眾疑慮，就再要強推政策，作法也是惡質。

勞動部說引進印度勞工，主要是要讓移工來源國更多元化，目前台灣的移工來自東協4個國家，相較之下，鄰近的日、韓、星的移工來源都超過10個國家，因此希望藉著引進印度移工，讓台灣的來源國更多元以分散風險；另一個考量當然是蔡政府時代就推動的「新南向政策」，藉此強化新南向政策中最重要的大國印度的關係。

雖然官方理由不可謂無理，但碰到民間的疑慮後，就顯得有點「蒼白無力」，因為，那些都是有「伸縮迴旋」空間的理由，換句話說，理由不夠強。

以來源多元化而言，其實還有不少可以考慮的國家，看看如新加坡有11個移工來源國、日本有15個、韓國更多達17國，而台灣現在只有區區的4個來源國；即使有些國家真如官方所言考量中國因素而不讓勞工來台，台灣還是有不少其它選擇，真要多元分散，肯定不是只有印度可選。至於為新南向政策特別強化與印度關係這個考量，在地緣政治角力已有的變化中，也不再是太需要考量的選項了。

賴政府可以拿出專業、好好進行政策說明，設法說服有疑慮與反對的民眾，降低政策阻力；多用政策語言、少用政治話術，不要再把那些反對者歸諸於受「認知戰」影響、是「境外勢力」挑撥才反對。

而且，在此之前，賴政府先好好落實移工的管理─現在全台「失聯移工」已超過9萬人，而到今年2月底在台移工為86.5萬人，這肯定不是太好的管理成果；要讓民眾安心接受印度移工來台，只會說「請國人放心」是遠遠不夠的，政府先作好移工管理、拿出漂亮的成績再說吧。

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