風評：張又俠落馬，台灣豈能高枕無憂？

中共黨史上軍委出現人事大地震，中央軍委主席習近平竟對同是紅二代且深為倚重的副主席張又俠開鍘，整個中央軍委領導班子幾乎團滅，習近平牢牢抓緊槍桿子。有論者認為，中共軍委高層大亂，代表台灣安然無恙。然而，這是危險的迷思錯覺。因為真正現實是，台灣對習近平的集權統治手腕，及被政治忠誠主導的解放軍，在兩岸缺少危機溝通管道下，極可能出現誤判。

不尋常：頻繁整肅高階將領

中共二十大後，習近平即以反腐之名整肅火箭軍，具有「紅二代」背景的國務委員兼國防部長李尚福落馬，涉及總裝備部採購疑雲。緊接著是中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華落馬。落馬將領已超過110位，包含四名軍委副主席郭伯雄、徐才厚、何衛東、張又俠，以及魏鳳和、李尚福兩位前後任國防部長。近一年落馬的主要上將包含中央軍委四名成員、以及東部戰區司令員林向陽、火箭軍前後任司令員周亞寧、李玉超、王厚斌等十餘人。整個中共軍委領導班子7人再度「瘦身」，只剩主席習近平與負責軍紀的張升民2位高層，軍政軍令人馬付之闕如。

最特別的是張又俠。他與習近平同是紅二代，兩人是同鄉，父執輩更是親密戰友，張又俠的父親張宗遜是中共開國上將，習近平的父親習仲勛官拜國務院副總理。張又俠是老驥伏櫪，又有實戰經驗，早已過了屆退之齡。習近平特別打破「七上八下」的慣例，令其延任，繼續借重其軍事長才與人脈。豈料時至今日，中央軍委機關報《解放軍報》社論竟指張又俠涉及「團團夥夥」（拉幫結派）問題，而且「嚴重踐踏破壞」軍委主席負責制，顯示張又俠的軍權過大，已超出習近平掌控範圍。

整個共軍高層到底怎麼了，為何會短短幾年被一鍋端？習近平又為何會對親信張又俠開刀？境外媒體傳出張又俠預謀「政變」之說，這類傳聞令人腦洞大開，想像力太豐富、說服力有限。共軍對於機敏訊息向來諱莫如深，習近平對團派教父胡錦濤及其子弟兵李克強和胡春華邊緣化，畢竟他們是黨內不同派系，但習近平對張又俠施以重手，拔掉軍委最後一根頂樑柱，其間意義就格外不同了。

2022年10月22日，中共二十大閉幕式，前總書記胡錦濤（中立者）會中突然離席，成了習 近平整肅團派的歷史畫面。（AP）

不透明：功高震主「先發制人」？

美媒《華爾街日報》大膽披露，張又俠因涉嫌向美國洩漏中國核武計畫情資，以及收賄拔擢前國務委員兼國防部長李尚福等遭立案調查。所謂後者的張又俠提拔李尚福，這非始於近日所為，至今成為罪證；至於前者所說的洩露核武情資，可說是叛變投敵之舉，可謂茲事體大，但張又俠至今只被調查而未免職，且與《解放軍報》社論批判力度也有落差。

衡諸中國歷史，習近平時代下的張又俠事件，比較類似的有兩個案例：一是「年羹堯模式」，雍正視年羹堯為心腹猛將、西北戰神，但因軍權在握、態度跋扈，最終對其降職、賜死。另一個是「林彪模式」，林彪當時是欽定接班人，也是軍中首席大將，但最終因毛澤東對其猜疑，以欲擒故縱之計逼林彪出走，又痛下殺手。毛澤東對林彪的動作，造成之後領導人接班規則的大混亂，直到鄧小平方建立政治繼承的規則。但張又俠不是欽定接班人，不似林彪，而比較接近年羹堯。

以古鑑今，高度集權的最高領導人，連親信都絕不手軟：劉邦之於韓信、毛澤東之於林彪、雍正之於年羹堯、蔣介石之於孫立人，皆是功高震主的例子。可見最高領導人最怕不是政敵，而是擁有兵權的人，執著於權力集中者往往有著深層的不安全感，他們患得患失就怕手下太強，憂懼未來無法全盤掌控組織和局勢。

不好說：「青黃不接」是福是禍？

正當中共爆發張又俠事件，全球最關切共軍高層動盪，對台海情勢影響會有多大？目前有兩種觀點：其一是中共軍委慘遭團滅，又有逾百名將領落馬，領導梯隊青黃不接，經驗傳承斷層，又需跨軍種借將，培訓中高階將領尚待時日，跟美國軍力在亞太區域抗衡仍未成氣候，不至於刺激台海情勢，大家不必過於杞人憂天。

另一看法則認為，台灣面臨共軍高度不預測性，中共「黨指揮槍」出了問題，習近平不是軍人出身，連親信張又俠都指揮不動。未來，在政治忠誠掛帥下，如果與軍事專業評估兩相脫節，在下者為建功立業，風險被低估，升級被合理化，退場被視為軟弱，少壯派軍人若是摩拳擦掌，亟欲「建功立業」，為攻台做最後整隊，則台海形勢恐更將加危如累卵。

中共中央軍委主席習近平2024年10月17日視察火箭軍某旅時，強調要堅持中共對軍隊絕對領導，嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風。（新華社）

從民進黨重返執政以來，中共圍台軍演從「聯合利劍」到「正義使命」，穿越海峽中線，灰色地帶行動步步近逼，中國海警揚言要「獵殺」海馬士火箭，連「第三海軍」的海上民兵都組成海上長城，演習飛彈越過台灣上空落在台灣東部，火箭彈都打到家門口，台海衝突不斷升溫。尤其是賴清德總統言必稱「中國」，老愛在嘴巴上狂吃北京豆腐，卻又說絕不挑釁，連海基會董事長吳豊山都鞠躬下台，可見兩岸關係難以掉頭。

不鬆懈：溝通預警仍待強化

無論如何，從中共圍台軍演到張又俠落馬事件，一再透露出兩岸之間潛藏的危機。美中大國博弈之際，民進黨政府緊抱美國大腿，有意與中國大陸經濟逐步脫鉤，正當兩岸敵意螺旋上升、缺少溝通管道和軍事互信之下，紛雜訊息難以查證，未來國軍對於共軍的軍事行動方向，更加難以預測。

總而言之，對台灣來說，最該擔憂的並非遭逢「零日攻擊」，而是「情資誤判」。真正該擔心的是兩岸之間「雙重誤判」：一來共軍中高階將領，政治忠誠與軍事專業出現脫節，對台海情勢的「誤判」；二來是台灣政府缺少軍事互信與危機溝通管道，對於共軍動態情勢和習近平權力的「誤判」。因此台灣正該強化危機溝通與預警能力，而非僅仰賴美國的情資來源。而今張又俠落馬，中國政治震盪，全球瑟瑟發抖，台灣豈能高枕無憂？



