風評：從經濟數據看中國對決美國的底氣

從近來中國陸續公布的經濟數據來看，雖然經濟受到川普關稅戰的打擊，但對抗美國的底氣仍在，「去美化」的路也會持續。

從總體經濟數據看，上周中國國家統計局公布的數字，中國第3季經濟成長年增率為4.8%，相較前一季度增長1.1%，與春季的增長速度大致持平，如果第4季保持這個成長力道，則未來12個月經濟將增長約4.1%。

雖然有分析師質疑這個數字的正確度、認為有「灌水」的政治因素，但從IMF（國際貨幣基金）、世界銀行、ADB（亞洲開發銀行）及多家民間經濟智庫，對中國今年全年成長率的預測值都落在4.5-4.8%左右來看，這個數字仍屬合理。

拿過去動輒8-10%的成長率看，現在不到5%的成長率當然是低了，但中國早已過了高成長的階段，能維持5%左右的成長率，至少經濟動能在、就業與社會秩序不會仍能控制，這中國繼續與川普打關稅戰、貿易戰的基本底氣。

中國經濟的問題、硬傷其實仍多，從房市低迷依舊到民間消費不振、而且兩者彼此牽連下降，加上國際大環境仍惡劣：主要是美國的關稅戰、科技戰持續對中國經濟的壓力，中國經濟何時可脫困仍在未知之數。

不過，在諸多不利因素中，讓中國經濟仍維持成長動能的主因，就在出口：即使面臨川普的關稅戰，縱然對美出口大幅減少，但整體出口仍維持成長動能；以9月數據而言，雖然對美國出口衰退27%，但全球出口卻增加8.3%；1-9月的對美出口減少16.9%、對全球出口增加3.1%，主因就是中國對東協、歐盟與非洲出口激增，有效抵銷對美貿易萎縮。

這個數據、這種改變，代表的是中國的出口正在「去美化」的路程上，如果拉長時間看更是如此：2018年川普對中國祭出貿易戰前，中國對美出口占整體出口的比重近2成，7年後降到14.7%，而且，這個數字因關稅戰持續下降中：今年第1季進一步降到13.5%，上半年為11.9%，到9月單月的數字剩下10%多。

某個角度而言，這才是中國繼續與美國打關稅戰最大的底氣：中國成功的降低美國市場的比重與影響，大幅拓展與增加了歐洲、東協、非洲等地的市場；那些經過多年與多輪的關稅戰之後，仍能出口到美國的中國商品，代表其在美國市場仍有競爭力。

不過，這種出口市場移轉並大幅增長的情況，很可能是難以持續的狀態，原因是中國「只賣不買」。以9月數據而言，中國出口至東協、歐盟及非洲市場分別暴增15.6%、10.4%與56.4%，1-9月的數據也增加1成上下，從這裡看得出中國飛速且成功的移轉出口市場。但在增加對這些市場出口的同時，中國並未等幅增加對這些國家的進口，導致順差大幅增加：例如，今年到8月時對非洲的順差已達600億美元、超越去年全年的數字，預估今年中國的貿易順差會超越去年的1兆美元。

這是中國成功移轉市場後要面對的風險：來自其它國家的關稅戰與貿易戰，藉此遏止與減少中國貨物的進口並保護本國產業，最明確的就是已針對中國電動車等商品出手的歐盟。

歐盟有「多重動機」對中國出手，一來歷經數十年考驗的「跨大西洋聯盟」，即使經對等關稅案的打擊，歐美關係仍密切，歐盟對中國出手就有助美國的效果。二來歐盟也已逐漸揚棄原先的自由貿易、開放經濟想法，開始積極拉起障礙、保護本國產業；三來中國的稀土管制政策讓歐盟大感受威脅，有意對此作回應。

除了歐盟之外，東協與非洲等國家，雖然不會如歐盟一樣，有那麼強烈的動機反擊中國，但如果與中國之間的貿易陷入長期且日益增加的貿易逆差中，遲早都會有動作；中國6月時主動且單方面給非洲國家零關稅的進口優惠，顯然就有未雨綢繆的味道在內：既能在川普大增關稅時拉攏非洲國家，又能減少雙方間的貿易失衡。

兩國從年初塵戰至今的關稅戰與「掐喉戰」，能因談判順利、各讓一步而得到緩和，還是雙方「談崩」讓情勢惡化，仍在未知之數。但無論結果如何，從經濟數據看，兩國都有繼續打下去的本錢，且雙方經濟、產業、出口的調整也會持續的「去風險」、去美化、去中化。川習會一百分鐘，大致也符合這個基調，保持對話，基本不讓。

