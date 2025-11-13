風評：恭喜曾文生，成功挑起「戰南北」

恭喜曾文生，他成功的挑起了「戰南北」！如果這是他的初衷，他成功了；如果不是，則顯示其發言不經大腦、政治掛帥，失職丟專業。

高雄民進黨立委賴瑞隆日前在立法院質詢時說，電力都是中南部在發，南電北送損失95億度電，這個要怎麼算？台北占盡便宜還以為自己吃虧，要求經濟部檢討是否要實施「差別電價」；對此，經濟部長龔明鑫回應，經濟部會來思考。

台灣電力供需長期處於不平衡狀態，「南（中）電北送」可謂數十年如一日，從未間斷，非始於近日。立委會突然質詢此議題更要求（針對台北）實施「差別電價」，其實是拜曾文生的「善意提醒」、或者是「刻意挑撥」之賜。

原因是因為近3年來台電向台北市的翡翠水庫要求緊急支援發電9次，翡管處因此研擬提高緊急支援發電的水費，台電董事長曾文生對此的反應是公開表示，台北市需要的電力主要是靠其他縣市發電提供，若台北市以翡翠水庫多次支援台電發電為由要加收額外費用，恐怕其他縣市也會要求送電來台北市要額外計費。

這番話從曾文生口中說出，很明顯就有「挑撥」台北市與其它縣市的意思在內，除了專業上來看，說其它縣市送電來台北市會要求額外計價的說法完全外行、非專業外，最重要的是曾文生的政治性格重，他的職業生涯基本上全是政治性的職務，他對綠營與長官也非常忠心，忠心到「可以作任何事」：當年擔任高雄市長陳菊的辦公室主任時，議員質疑陳菊颱風來襲時還悠閒休息，為此他製造出假的陳菊行程「打臉」議員，被發現後還被法院判決偽造文書罪成立。

雖然不知這位綠委是有人授意還是自走炮，但無論如何，在有立委在國會質詢、批評南電北送台北占盡便宜還以為自己吃虧，更要求實施「差別電價」後，曾文生都算是成功的挑起「戰南北」，如果火勢繼續延燒，曾文生會非常忙，因為這種搞法要嘛弄一套新的電價計費制度，要嘛全台電力結構重組，各縣市以100%的電力自給率為目標邁進；務實的看與說，這都是不可能的任務。

曾文生的挑撥與綠委對南電北送的批評、實施「差別電價」的要求，隱含的意思用白話文說就是：各縣市地方的用電要「自給自足」，他們口中用其它縣市發電的台北市就是罪大惡極、要收更高懲罰性電費（差別電價肯定不會是給台北市更便宜），換句話說，各縣市的電力自給率是關鍵，但這個數據並不好看。

以6都為例、依照官方數據，六都中只有高雄、桃園電力可以自給：高雄152.9%、桃園137.7%，再來是新北市87.4%，即使擁有曾是全球最大煤電廠的台中也無法自給自足、自給率為86.3%，再來是台南20.2%，台北市只有區區的1.4%。如果進一步再看6都外其它縣市，其實大部份數字都不漂亮，能自給自足者幾稀。再深入看，自給率高低有時又與中央政策有關：例如新北如果沒有綠營的無腦廢核，自給率是超過100%的。

電廠是毫無疑問的「厭惡設廠」、或是說是具「鄰避效應」的設施，因為會帶來污染，每個地方、每個民眾都希望電廠不要在自家門口、區域內出現，但說到用電則每個人都需要。政府在規劃電網、電廠選址時有諸多考量因子，雖然用電需求量是因子之一，但也絕無可能滿足所謂的地方「自給自足」，只要想想如台北市之流的都會就可知。

今年花蓮和平電廠故障停機時，高雄興達3、4號燃煤機組開機支援時，高雄市長陳其邁就說「各縣市都應有充足的電力供應，不應該南電北送」，9月興達電廠發生爆炸事故時，他又再次抱怨「高雄長期外送電力給其他縣市不公平，各縣市自己要用的電應該要自己負起責任」。

顯然這種發電與用電不均帶來的「心理不平衡」一直存在著，而負責全台供電的台電，也應該非常清楚要搞成各縣市地方供電都是「自給自足」是絕無可能、更是不合理，因此，對那種別說鼓吹了、連暗示「縣市供電自給自足」的說法，都該是避之惟恐不及。但身為台電董事長的曾文生，卻是一馬當先的挑起此話題，意在挑撥台北市與其它縣市，無論從專業上或是身為台電董事長的「職業道德」上，曾文生都是有所虧欠、甚至愚不可及的。

好啦，現在曾文生成功挑起這個話題，但實際上這是一個不可能解決的問題；只能期望火勢不再延燒，否則曾文生就等著收拾善後，自己放火自己滅。

