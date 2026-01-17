風評：所謂「全壘打」的真相─失能無德的台美貿易協議

這是一份足以清楚彰顯美國吸血、賴政府賣台、官員失能無德的台美貿易協議！

經過超過大半年的談判且大部份國家都已達成協議後，台美終於達成貿易協議，台灣對美出口大部分商品的關稅將從20％降至15％，部份產品（如學名藥、飛機零組件及「稀缺天然資源」）可以免稅；美國也承諾若日後調升晶片關稅，台灣所受待遇將不亞於其他任何國家。

台灣付出的代價是：承諾對美投資5000億美元，其中台灣企業將投資2,500億美元，擴大在美國的半導體、能源和人工智慧產能；另外由台灣（政府）提供額外的2,500億美元信貸擔保，以促進進一步的投資。依照美國商務部長盧特尼克的說法，這包括台積電已承諾在2025年投資的1,000億美元，未來還將追加投資；目標是將台灣40％的晶片供應鏈和生產轉移到美國，他甚至稱這5000億為「頭期款」。

廣告 廣告

先說「官宣」中狀似對台灣有利、或是說「談判成果」的部份。大部份商品稅率由原來的20%（+N）降到15%（不必加N），當然值得高興，但要說是多大的成果也談不上，因為這就是與日本、韓國的待遇一樣，台灣沒有更好；甚至以總體出口來看，台灣得到的利益更不如日韓，因為台灣出口到美國的產品以原來就免稅的科技產品（即晶片等）為主，稅率從20%降到15%，台灣能夠得到的降稅利益其實只有區區的十多億美元。

至於說美國承諾若日後調升晶片關稅，台灣所受待遇將不亞於其他任何國家，由於晶片是台灣出口美國的「大宗物資」，能夠得到美國承諾如調升晶片關稅時台灣的待遇不亞於其它國家，似乎是一個大利多。

但實際上，這個利好實質意義有多大值得斟酌；一來現在晶片輸美是免稅，二來承諾的不是讓台灣晶片享有「低於」其它國家（主要是中、韓、日）的關稅；三來即使那天美國對台灣晶片課以高於其它國家的關稅，台灣的晶片產業就垮了嗎？肯定不會，因為，技術、競爭力、商業信任等因素，台積電是跟競爭力拚價格上位的嗎？那個「部份產品」輸美免稅的利多情況雷同，因為占台灣出口的比重低影響小。

那台灣為了這些要付出那些代價？最明確的當然是承諾5000億美元「投資美國」，稍微比較就知道這個要求對台灣而言是多殘酷的「吸血」。

全球近200個國家中，與美國談判時被要求投資美國鉅資的大概只有4國（經濟體）：歐盟、日本、韓國、台灣。歐盟承諾投資6000億美元、日本承諾投資5500億美元、韓國承諾投資3500億美元。

台灣的5000億美元投資額算是比照日本辦理，但日本是一個人口1.2億人口、經濟規模（GDP）4.2兆美元的全球第4大經濟體、擁有1.27兆美元的外匯存底；相較之下，台灣2300萬人口、GDP規模只有8000億美元左右、約為日本的20%、外匯存底約6000億美元，有什麼道理要求台灣「比照日本」的投資金額？

至於歐盟是一個有4.4億人口、經濟規模近17兆美元的超大型經濟體，台灣經濟規模只是歐盟的「零頭」而已，但要求投資美國金額卻是歐盟的8成多；韓國經濟規模1.72兆美元、是台灣的2倍多，台灣被迫投資美國的金額是其近1.5倍。

合理嗎？看這些數據就可了解貿易協議中對台灣投資美國的要求，是有多惡劣又多吸血的無理要求，這是美國對台灣的「吸血協議」。

更嚴重甚至致命的是：賴政府簽的貿易協議，等於把台灣最有競爭力、最具價值的晶片產業，即使還不到拱手送給美國的程度，但肯定是相當程度的弱化、讓台灣在產業中的地位下降。

最直接的當然是台積電不斷「被迫加碼」在美國投資設廠，依照美方說法，至少還會再增加1500億美元，再來是雖然初期台積電承諾最尖端製程都留在台灣，但之後陸續追加的投資則已經是把最尖端製程搬到美國去了。只要在美國投資生產持續擴大，技術的流出就越來越難避免。

影響更鉅的是盧特尼克說的：將台灣40％的晶片供應鏈和生產轉移到美國。台灣科技產業最具價值與競爭力的就是供應鏈的匯聚效應，而賴政府竟然如此樂於協助美國、以所謂「台灣模式」之名把供應鏈移過去，這般政策、如此作為，說是賴政府賣台應無誤。

最讓人驚駭無言的是：對此結果，行政院長卓榮泰竟然開記者會，對全民說「擊出漂亮全壘打」，這就是所謂的「喪事喜辦」嗎？卓口中所謂的「達成四大目標」在與付出的代價比較之後，其實就是一個嚴重的虧本生意：台灣確實是「有所得」、但付出的代價卻遠遠高於得到的益處，這種只算獲利不計付出的算法，難怪會讓賴政府誇口說「擊出漂亮全壘打」。

卓榮泰說的「達成四大目標」中的「台美形成全球AI供應鏈戰略夥伴關係，深化合作」更是可笑又無厘頭：台美不是早已是AI供應鏈的戰略夥伴關係？這與才達成的台美貿易協議有啥關係？難道賴政府是覺得把台灣最尖端的晶片製造與供應鏈遭到美國才是「AI供應鏈的戰略夥伴關係」？

官員敢於如此唬弄大眾，說輕點是無知，說重點就可能是無德甚至無恥了。台灣面對美國與川普政府在談判時確實壓力比天大，但硬是把負面結果要說成「擊出漂亮全壘打」，也是離譜過頭了。

唯一可堪告慰但待觀察的是：那些與美國簽下離譜條件的貿易協議，最終可能都面臨執行、落實上的問題，台灣這份也有這個問題，台灣只能期待這份貿易協議可以執行得「零零落落」、千萬別落實太多。

更多風傳媒報導

