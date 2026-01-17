風評：所謂「全壘打」的真相─失能無德的台美貿易協議
這是一份足以清楚彰顯美國吸血、賴政府賣台、官員失能無德的台美貿易協議！
經過超過大半年的談判且大部份國家都已達成協議後，台美終於達成貿易協議，台灣對美出口大部分商品的關稅將從20％降至15％，部份產品（如學名藥、飛機零組件及「稀缺天然資源」）可以免稅；美國也承諾若日後調升晶片關稅，台灣所受待遇將不亞於其他任何國家。
台灣付出的代價是：承諾對美投資5000億美元，其中台灣企業將投資2,500億美元，擴大在美國的半導體、能源和人工智慧產能；另外由台灣（政府）提供額外的2,500億美元信貸擔保，以促進進一步的投資。依照美國商務部長盧特尼克的說法，這包括台積電已承諾在2025年投資的1,000億美元，未來還將追加投資；目標是將台灣40％的晶片供應鏈和生產轉移到美國，他甚至稱這5000億為「頭期款」。
先說「官宣」中狀似對台灣有利、或是說「談判成果」的部份。大部份商品稅率由原來的20%（+N）降到15%（不必加N），當然值得高興，但要說是多大的成果也談不上，因為這就是與日本、韓國的待遇一樣，台灣沒有更好；甚至以總體出口來看，台灣得到的利益更不如日韓，因為台灣出口到美國的產品以原來就免稅的科技產品（即晶片等）為主，稅率從20%降到15%，台灣能夠得到的降稅利益其實只有區區的十多億美元。
至於說美國承諾若日後調升晶片關稅，台灣所受待遇將不亞於其他任何國家，由於晶片是台灣出口美國的「大宗物資」，能夠得到美國承諾如調升晶片關稅時台灣的待遇不亞於其它國家，似乎是一個大利多。
但實際上，這個利好實質意義有多大值得斟酌；一來現在晶片輸美是免稅，二來承諾的不是讓台灣晶片享有「低於」其它國家（主要是中、韓、日）的關稅；三來即使那天美國對台灣晶片課以高於其它國家的關稅，台灣的晶片產業就垮了嗎？肯定不會，因為，技術、競爭力、商業信任等因素，台積電是跟競爭力拚價格上位的嗎？那個「部份產品」輸美免稅的利多情況雷同，因為占台灣出口的比重低影響小。
那台灣為了這些要付出那些代價？最明確的當然是承諾5000億美元「投資美國」，稍微比較就知道這個要求對台灣而言是多殘酷的「吸血」。
全球近200個國家中，與美國談判時被要求投資美國鉅資的大概只有4國（經濟體）：歐盟、日本、韓國、台灣。歐盟承諾投資6000億美元、日本承諾投資5500億美元、韓國承諾投資3500億美元。
台灣的5000億美元投資額算是比照日本辦理，但日本是一個人口1.2億人口、經濟規模（GDP）4.2兆美元的全球第4大經濟體、擁有1.27兆美元的外匯存底；相較之下，台灣2300萬人口、GDP規模只有8000億美元左右、約為日本的20%、外匯存底約6000億美元，有什麼道理要求台灣「比照日本」的投資金額？
至於歐盟是一個有4.4億人口、經濟規模近17兆美元的超大型經濟體，台灣經濟規模只是歐盟的「零頭」而已，但要求投資美國金額卻是歐盟的8成多；韓國經濟規模1.72兆美元、是台灣的2倍多，台灣被迫投資美國的金額是其近1.5倍。
合理嗎？看這些數據就可了解貿易協議中對台灣投資美國的要求，是有多惡劣又多吸血的無理要求，這是美國對台灣的「吸血協議」。
更嚴重甚至致命的是：賴政府簽的貿易協議，等於把台灣最有競爭力、最具價值的晶片產業，即使還不到拱手送給美國的程度，但肯定是相當程度的弱化、讓台灣在產業中的地位下降。
最直接的當然是台積電不斷「被迫加碼」在美國投資設廠，依照美方說法，至少還會再增加1500億美元，再來是雖然初期台積電承諾最尖端製程都留在台灣，但之後陸續追加的投資則已經是把最尖端製程搬到美國去了。只要在美國投資生產持續擴大，技術的流出就越來越難避免。
影響更鉅的是盧特尼克說的：將台灣40％的晶片供應鏈和生產轉移到美國。台灣科技產業最具價值與競爭力的就是供應鏈的匯聚效應，而賴政府竟然如此樂於協助美國、以所謂「台灣模式」之名把供應鏈移過去，這般政策、如此作為，說是賴政府賣台應無誤。
最讓人驚駭無言的是：對此結果，行政院長卓榮泰竟然開記者會，對全民說「擊出漂亮全壘打」，這就是所謂的「喪事喜辦」嗎？卓口中所謂的「達成四大目標」在與付出的代價比較之後，其實就是一個嚴重的虧本生意：台灣確實是「有所得」、但付出的代價卻遠遠高於得到的益處，這種只算獲利不計付出的算法，難怪會讓賴政府誇口說「擊出漂亮全壘打」。
卓榮泰說的「達成四大目標」中的「台美形成全球AI供應鏈戰略夥伴關係，深化合作」更是可笑又無厘頭：台美不是早已是AI供應鏈的戰略夥伴關係？這與才達成的台美貿易協議有啥關係？難道賴政府是覺得把台灣最尖端的晶片製造與供應鏈遭到美國才是「AI供應鏈的戰略夥伴關係」？
官員敢於如此唬弄大眾，說輕點是無知，說重點就可能是無德甚至無恥了。台灣面對美國與川普政府在談判時確實壓力比天大，但硬是把負面結果要說成「擊出漂亮全壘打」，也是離譜過頭了。
唯一可堪告慰但待觀察的是：那些與美國簽下離譜條件的貿易協議，最終可能都面臨執行、落實上的問題，台灣這份也有這個問題，台灣只能期待這份貿易協議可以執行得「零零落落」、千萬別落實太多。
更多風傳媒報導
其他人也在看
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 29
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 126
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 30
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 224
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 45
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 15 小時前 ・ 18
台將好消息！鄭宗哲又找到新東家了！新賽季轉戰大都會續拚上大聯盟
體育中心／綜合報導台灣旅美好手鄭宗哲日前剛在經典賽台灣隊開訓時現身，如今也傳出好消息！雖然季後兩度遭到海盜及遭到光芒DFA（指定讓渡），不過大都會在美國時間星期五表示出手要了鄭宗哲，也確定他將在新賽季轉戰紐約，續拚大聯盟。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 16 小時前 ・ 10
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 1
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 112
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 634
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 7
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 94
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 241