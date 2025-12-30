風評：日本重啟核電斷光電補貼，賴政府該見賢思齊

上周日本有2件重要的能源政策發生，一個是決定重啟全球最大的核電廠，一個是決定不再對大型光電設施作補貼。對台灣與賴政府而言，該是有啟發與值得借鏡之處。

日本政府在23日正式決定將全面檢討大型太陽光電設施的經援政策，從下一個財政年度開始，廢止向民眾徵收補貼光電業的「再生能源附加費」。雖然用詞是「全面檢討」，但直白說應該就是決定廢止對大型光電的補貼政策了。

原因是光電場對自然環境破壞、安全與景觀影響的疑慮日益升高，有人以「野蠻成長」形容，有人以「無序擴張」名之，日本官員就明白的表示，太陽能發電過去十多年快速擴張，但光電案場在自然環境、安全及景觀面向引發部分地區憂慮，未來再生能源導入「必須以地方共生、環境保護為前提」。

日本廢除對光電補貼的政策與理由，應該會讓台灣民眾感觸良多且非常有共鳴，因為，這正是台灣現在經歷的問題。今年應該算是台灣光電產業形象崩潰的1年，也是蔡政府誇口、視之如聖牛的「能源轉型」被打下神壇、光環盡失的1年。

光電的各種問題與弊病，從年頭燒到年尾，有高雄大樹和山光電的濫墾破壞環境者，有一次颱風就重創掀壞數千上萬片光電板者（如屏東海岸、嘉義新塭），還有各種弊案、黑槍更是熱鬧非凡，至於那些已為蓋光電板「犧牲成仁」的良田、灘地、溼地、水庫、魚塭、山坡地、埤塘…….更是難以勝數、多如過江之鯽。

但賴政府並未因此調整政策來回應諸多弊端，縱然有「傳聞」說總統賴清德要經濟部「不要再搞綠電了」，但經濟部馬上否認此消息，更且賴政府完全未在政策上有所調整與回應，最後還是靠在野黨通過修「光電三法」、加嚴環評標準，才算是對「光電亂象」有所回應。

最讓人無言、搖頭的是，該為此亂象負責的前朝蔡政府，蔡英文竟然還發文為自己的能源轉型辯護、要社會不要「因少數個案，使光電產業遭到污名化，而停止發展綠能」、光電政策要修正「邁向2.0再進化」。

試問，光電亂象豈是「少數個案」？

除了光電政策的調整外，日本東京電力公司在上周為了重啟位在新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組，向原子能規制委員會提交「使用前確認」申請，預計明年1月20日將啟動反應爐，這將是東電在2011年的福島核災後首次重啟核電廠。

日本核電占供電比重曾達3成之多，供電計劃也規劃提高到4成，不過311事件讓所有核電廠都停止運轉，數年後才陸續有少數機組恢復運轉，但至今33座可運行的反應爐中，只有4成不到恢復運轉。雖然柏崎刈羽核電廠不是日本第一座重啟運轉的核電廠，但它卻是全球最大的核電廠，有7座發電機組，如果全部恢復運轉後，日本核電廠就有超過一半的6成恢復運轉，因此受到矚目，也有相當程度的「里程碑」意義。

日本陸續重啟核電，現在也準備把手上擁有的全球最大核電廠重啟，原因也很簡單：各種利弊衡量之後的現實需要。如果日本不多用核電，就只能多用綠電與火電。而綠電不穩定的缺點，占比有其限度；再者綠電絕對不是「白吃的午餐」，其代價遠比外界以為的高出許多，這就回到日本政府決定取消對光電補貼一事，因為光電擴張已帶來許多生態環境的破壞與成本。如果綠電增加有其限度，就只能靠火電，而火電的碳排與污染都更嚴重，最後只能回頭重啟一部份的核電，而且，不必懷疑，日本重啟的核電廠與核電占比還會持續增加，這是現實需要、更是大勢所趨。

日本的情況，幾乎可以完美無缺的套到台灣的狀況：同樣因停用核電而要增加綠電，結果帶來各種亂象、更無謂的拉高電價、增加國民負擔。日本為補貼光電從2012年起對民眾徵收的「再生能源附加費」，剛開始時平均家庭年負擔約為台幣211元，但到今年已暴增至約為台幣3,800元，漲幅高達19倍之多。

台灣沒有這種明著徵收的「綠電稅」，但有隱藏、不讓民眾有感的綠電稅、或是說「能源轉型稅」：從蔡英文推動能源轉型以來，台灣平均電價已經上漲多次、漲幅超過4成，更且政府以撥補、增資、及平衡基金等名義已給台電送過去4000億元左右，這些錢其實就是拿納稅人的錢去補貼台電，其中又有不少是轉到那些綠電開發商手上，真算起來，台灣民眾為蔡英文的能源轉型繳交的綠電稅恐怕還比日本高。

現在，日本修改政策，不再補貼光電，重啟更多的核電廠，賴政府看到了嗎？更重要的是：是否有見賢思齊的行動力？

