風評：望斷天涯入CPTPP無路，台灣經貿危機

上周CPTPP執委會通過接受4個國家的人會申請，但台灣不在其中，外交部除了呼籲「勿受政治惡意干擾」也表示要繼續努力爭取。現實的是：台灣恐怕離加入CPTPP的大門越來越遠。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）在上周的會議之後宣布，烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序，其他3國明年再進行。所謂的「奧克蘭原則」包含3大原則：1、申請加入的新經濟體必須有意願、有能力符合CPTPP的高標準；2、歷來遵循貿易規範與承諾的紀錄良好；3、取得CPTPP既有成員共識。

拿這3大原則與國際政治現實一起看，幾乎可以肯定無論台灣如何「望斷天涯」、竭盡能力的爭取加入，這扇門都不會為台灣而開了。

CPTPP的前身是美國為了「重返亞洲」推動的TPP（跨太平洋夥伴協定），在推動時號稱是成功後會是全球規模最大的自由經貿組織、同時也是標準最高的經貿組織，其不言而喻的弦外之音就是：圍堵、或至少壓制中國。但諷刺的是雖然歐巴馬推動讓TPP完成談判，但川普上台就退出，日本只能接手主導並改成現在的CPTPP。

而無論是TPP或是CPTPP都一直是台灣要爭取加入的國際經貿組織，理由也很簡單：WTO在杜哈回合談判受挫後，各國就轉向各種FTA（自由貿易協定），從兩個經濟體的雙邊FTA、到多國組成區域經貿組織的多邊型式。

對在雙邊FTA上建樹極少的台灣而言，加入一個區域經貿組織是避免經貿邊緣化的最佳方式，甚至是唯一方式。而適合台灣加入的亞太區域經貿組織就是2個：CPTPP與RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），RCEP由中國（與東協）主導，台灣毫無機會，CPTPP（與其前身TPP）由與台灣關係良好的美、日主導、更且其目的在壓制中國，所以成為台灣最佳、也可能是唯一的機會。

不過，從上周CPTPP執委會的決議看，台灣連這個唯一的機會都越來越渺茫了。因為，台灣提出申請時間早於這些國家，經濟自由度與經貿實力也在這些國家之上，但卻明顯被無視的跳過，原因與理由跟台灣在雙邊FTA上建樹少相同：「中國因素」。

兩岸因素讓台灣很難與主要大型經濟體簽下FTA，因為擔心中國的報復，在兩岸關係惡化後更是如此。而在台灣申請加入CPTPP前，中國就已搶先一步的提出申請。

這當然是高招，讓CPTPP非常尷尬：直接拒絕中國加入、惹怒北京，顯然不智亦無必要；讓其加入又不可能，這可是一個組織來「抗中」的經貿組織。台灣就這樣被也被卡住：讓台灣先於中國加入，同樣會惹惱北京，更且「奧克蘭原則」中有一項是「取得CPTPP既有成員共識」，現有成員國中當然有挺北京、拒絕讓台灣加入的國家，台灣無論如何努力、開放、自由化，都不可能符合第3原則：取得會員國共識。

台灣唯一的機會大概就是在國際氣氛緩和、友好的情況下，利益攸關的各方達成讓兩岸都加入的共識，而且中國大概率會比台灣早一點加入，情況與兩岸加入WTO類似。但現在的國際氣氛顯然不是如此，CPTPP讓後面才申請的國家通過並啟動人會程序，態度非常明確了：跳過兩岸的麻煩問題，因此台灣距離CPTPP的大門是更遙遠了。

或許有人會對參與CPTPP之類的經貿組織的重要性、部份經貿專家憂心的「國際經貿邊緣化」說法不屑一顧，因為台灣沒有各種FTA加持，對外出口還是蒸蒸日上、屢創新高。會有這種結果，主要是中美的關稅戰、科技戰、加上近年AI的爆紅火熱帶動，更且台灣出口主力的ICT（資通訊）科技產品，一直受WTO下的《資訊科技協定》（ITA）保障享有低關稅（零關稅）。

但這些有利因素不會永遠為台灣的出口加持，川普面對全球的關稅戰、WTO的式微、AI泡沫化的疑慮，都讓台灣必須審慎面對未來，更何況這種情況其實已帶來某種程度與型態的「荷蘭病」，產業發展與所得的不平衡日益嚴重，賴政府該思考的恐怕已不僅是加入CPTPP的「突破點」了，而是無法加入時該如何因應的「突破點」。

