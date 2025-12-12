風評：李遠哲的後花園，真的非陳建仁不可嗎？

中央研究院院長廖俊智任期將於明年六月屆滿，中研院評議會將在十三日投票選出院長排序推薦名單，並送賴清德總統推薦，儘管尚未投票，但因為進入投票的四位人選中，包括前副總統陳建仁，一般預估陳建仁被總統圈選為院長的機率最高，然而，正因為如此，不免讓人質疑：陳建仁真的什麼都能做？什麼都想做嗎？而李遠哲主導三十年的中研院，真成了他的後花園了嗎？

陳培哲：討論院長不如討論存廢

中研院與社會相對疏離，一般人並不關心中研院都在做些什麼，但中研院每年一百四十三億預算，也會年年提出一份面面俱到的「國家發展報告」或各種政策建議書，比方去年中研院推動淨零科技的同時，也呼籲不應排除核電，但中研院的政策建議執政者聽或不聽，中研院也是沒有辦法的，比方李遠哲就為了氣候變遷下的能源政策，提醒前總統蔡英文未獲回應，而與蔡英文交惡。

值此院長換屆之際，陳培哲院士却發出驚人之語：「院長人選不重要，中研院存廢更該被討論。」他的意見不可謂錯，畢竟多數國家都將類似學術機構「虛級化」，保留院士榮譽職；少數如中國、俄羅斯等還維持直屬中央政府的研究機構，好處是，資源充沛，有錢有人能專心做研究；不好的是，學術競爭與各大學相比，「贏在起跑點」，未盡公平。

他認為，學術研究回到大學，才是正確的方法，也可讓學術發展更均衡；目前中研院不乏與國立大學合聘教授，或者共同指導博士生，但不能單獨授與學位。以德國的Max Planck Institute為例，把不同的研究所設在不同大學，與許多大學密切合作；而放眼全世界，確實少有類似中研院「每年一百四十三億」的超貴花園。

三十年來院長皆是李遠哲屬意之人

儘管時有中研院存廢的討論，但可能性低到近乎零，畢竟，中研院和故宮一樣，都是「國民政府遷台」的代表號，何況中研院「學術地位」高超，外人難窺堂奧，更不會妄加批評，去年審查中央政府總預算案，中研院難得也被凍結部份預算，但很快在野立委就放棄攖其鋒。

中研院不被外人所知的是，中研院長擁有資源與聲望，包括人事決定權，因為掌握特聘研究員、各所所長、行政主管等人事權，影響力自然延伸進評議會，而評議會最重要的任務，就是投票選舉院長，這屆評議委員八十二人，當然評議委員三十七位，包括正副院長和所長、各中心主任，這樣的機制，幾乎註定不論怎麼投票，下一任院長九成九是現任院長屬意的人選。

重點是，三十多年來，中研院幾由李遠哲一人主導，一九九四年李遠哲擔任院長十二年，他屬意的翁啟惠接掌十年，現任院長廖俊智是李遠哲與翁啟惠共同屬意的繼任者；這次院長遴選，還是由李遠哲出任召集人，年近九十的李遠哲不若前兩次，不辭千萬里遠赴海外覓才，四位名單中人三位曾任副院長，看起來是既是保守牌，也是安全牌，但這也意味著中研院率由舊章的機率大，另創新機的概率小。

賴清德難以拒絕，却不是中研院好的選擇

而陳建仁因為曾為副總統，還是「讓位」給賴清德提早成為蔡英文搭檔的副總統，在他卸任副總統的四年多時間，他加入民進黨，成為小英之友會的榮譽總會長，還是陳時中競選台北市長的競選總部主委，事實上，他才是蔡英文屬意的市長候選人，二０二二年九合一選舉民進黨大敗，行政院長蘇貞昌請辭，他又從中研院再回行政院充任院長（救火隊），他成了民進黨的百搭，賴清德一度甚至直接問他，會不會選總統？他雖未與賴清德爭大位，却是一個讓賴清德不知如何是好的存在。

只要名單送進總統府，幾乎可以斷言，他是賴清德難以拒絕的選擇，不勾選他，難免挑起「英德心結」；勾選他，能否斷了陳建仁競選總統之念？也很難論，畢竟賴清德就任一年半，除了大罷免，幾乎沒有讓人印象深刻的事，最近多一項─一點二五兆的國防特別預算，民進黨內不滿賴清德的雜音已現，對賴能否連任的懷疑也逐漸浮現，在這種情況下，陳建仁很難講會不會又成為可能的備選之一；以陳建仁過去什麼都能做的政治性格，他雖不爭，却未必不要。

正因為如此，陳建仁是賴清德難以拒絕的選擇，却不會是中研院好的選擇；陳建仁無法擺脫與民進黨千絲萬縷的關係，和出自心底由衷的聽黨話跟黨走，這對理應由「獨立之精神，自由之思想」的最高學術殿堂，當然是最大的傷害。正是李遠哲對中研院握住不放的控制欲，和陳建仁什麼都要的不拒絕，讓中研院這座學術後花園，獨寵一人，少了百花競春的活力，讓陳培哲的「存廢論」始終在遠方召喚。

